Новости Литвы: заражение пяти работников торгового центра „Rimi“

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Статистика инфекции

В Литве подтверждено 1635 случаев инфекции, в том числе 12 новых. По данным Национального центра общественного здоровья на 25 мая, количество болеющих людей составляет 426, число выздоровевших остается прежним – 1138.

От коронавируса скончалось 63 человека, а заразились коронавирусом, но умерли по другим причинам – 8. В изоляции находятся 470 человек.

Тестирование

Министр здравоохранения говорит, что идет разработка профилактической стратегии тестирования общества на коронавирус. Она будет представлена на следующей неделе.

По словам Аурелиюса Вяриги, предлагается тестировать не весь коллектив, а выборочно, двух-трех человек.

В мобильных пунктах тесты будут делать только тем, кого необходимо проверить: те, у кого наблюдается хотя бы один симптом ковид-инфекции, те, кому назначены плановые медицинские процедуры, люди, которые должны быть приняты в учреждения социальной опеки. Для каждого пункта установлены квоты.

Пожилые – 1

Эпидемиолог Дайва Размувене в интервью Радио LRT признала, что объявления угрожающего характера в отношении людей пожилого возраста, создающие впечатление, что они опасны для общества, были некорректными.

Она, однако, считает, что их авторы хотели подстраховаться, и, по сути, напоминания о запретах были правильными. Врач не рекомендует людям старше 60 лет посещать торговые центры, парикмахерские и книжные магазины.

Пожилые – 2

Между тем, эксперт в области конституционного права Тома Бирмонтене говорит, что ее шокировали советы министра здравоохранения людям старше 60 лет вообще не работать и не выходить из дома. По словам профессора, тем самым подан сигнал работодателям увольнять таких сотрудников.

Это подтверждает и лидер одного из профсоюзов учителей Эгидиюс Милешинас. Он отметил, что пожилые учителя ожидают массовых увольнений.

Юрист Службы контролера равных возможностей Витис Матуленис заявил, что работодатели не должны воспринимать рекомендации как приказ. Они должны создать немолодому сотруднику условия для работы, а не отправлять в неоплачиваемый отпуск или увольнять.

Супермаркет

В торговом центре „Rimi“ коронавирусом заразились 5 работников кухни, однако сегодня она вновь начала работу. Большинство сотрудников было протестировано, и только у одного – шестого по счету – работника была установлена инфекция.

Руководство торгового центра утверждает, что проведена тщательная дезинфекция всех помещений и оборудования, приняты дополнительные меры безопасности.

Школы

С сегодняшнего дня в школы могут вернуться ученики начальных классов, однако большинство по-прежнему будут учиться дистанционно. Выбор был предоставлен самим школам.

Как сообщило министерство здравоохранения, только 10 процентов из них открыло двери классов или решило вести уроки на прилежащей территории.

Самоуправления Вильнюса, Каунаса и Клайпеды информировали о том, что все начальные школы в их городах завершат учебный год дистанционно. Президент ассоциации самоуправлений Литвы Миндаугас Синкявичюс говорит, что в большинстве других городах и районов школьные коллективы поступают так же.

Меморандум

Президент подписал с представителями промышленников и работодателей и частью профсоюзов меморандум.

В нем хозяева и руководители предприятий и компаний обязуются не сокращать зарплаты, если Сейм примет предложения главы государства о временном сокращении подоходного налога на 5 процентных пунктов и на 50 евро увеличить необлагаемый налогом размер доходов.

Этот документ подписали Ассоциации „Infobalt“, „Investors’ Forum“, Конфедерация работодателей, Ассоциация торговых палат, профсоюзы „Solidarumas“ и „Sandrauga“. Однако Конфедерация профсоюзов Литвы в этом не участвовала. Ее председатель Инга Ругинене считает, что в меморандуме нет конкретных обязательств работодателей.

Встреча

Сегодня Гитанас Науседа и Саулюс Сквернялис обсудили вопросы стимулирования экономики и автоматического сбора пошлины (e-tolling).

Глава государства говорит, что реформа Дирекции автомобильных дорог призвана сделать более прозрачным отбор руководителей. Он также убежден, что одновременно следует принять и пакет законов об электронных сборах.

Правительство намерено реорганизовать Дирекцию из бюджетной организации в государственное предприятие, а позднее – в акционерное общество.

Оппозиция подозревает, что правящие хотят избавиться от нынешнего директора Виталиюса Андрееваса, который был назначен прежним министром транспорта и коммуникаций Рокасом Масюлисом. Именно он предложил систему автоматического сбора пошлин e-tolling, но Сейм ее не одобрил.

Нынешний министр транспорта Ярослав Наркевич критикует Дирекцию автомобильных дорог за нерациональное использование средств.

Акция

Экс-президент Даля Грибаускайте в целом положительно оценивает действия правительства во время коронавирусного кризиса, однако предупреждает, что экономическая пандемия только начинается.

Об этом Грибаускайте сказала в начале ежегодной акции, направленной на привлечение внимания к ущербу, который наносит государству и людям теневая экономика.

Эксперты обращают внимание на то, что во время любых кризисов очень важно сохранить прозрачность и открытость данных.

Сегодня в Литве акция началась в девятый раз.

По словам организаторов акции, в этом году в связи с распространением коронавируса наличные деньги не принимались в большинстве торговых точек – это, как ожидается, хотя бы на некоторое время снизило часть тени. Однако после того, как из-за пандемии люди лишились части запланированных ими доходов, у тех, кто находится в тяжелом положении, может возникнуть желание не платить государству часть налогов.

Расследование

Продолжая выяснять, кто десять лет назад оплатил реновацию дома семьи министра транспорта и коммуникации Ярослава Наркевича в Тракай, Отдел расследований LRT сообщил о свидетеле, который подтвердил, что ни один из выписанных счетов не был оплачен ни руководителем компании «Sodžiaus būstas», присматривавшей за домом, ни самим Наркевичем.

Адвокат министра на прошлой неделе передал порталу DELFI счета за реновацию дома, которые собрал Наркевич. Ранее документы в правоохранительные органы передал руководитель «Sodžiaus būstas» Александрас Рыбниковас.

Сам Наркевич утверждает, что за реконструкцию дома платили его родители и он сам.

Дело Розовой

Часть членов парламентского комитета по национальной безопасности и обороне обратилась в председателю этого комитета Дайнюсу Гайжаускасу с предложением обратиться в Департамент государственной безопасности по поводу рассекречивания материалов о влиянии России на парламентария Ирину Розову и ее соратников.

Они просят разрешения обнародовать справки о деятельности Розовой и ее связях с российскими дипломатами или сотрудниками разведки и безопасности.

Новый руководитель

В Департаменте по делам людей с недугом с завтрашнего дня начинает работать новый руководитель Эгле Чапликене. Она выиграла конкурс на замещение этой должности. Ранее этими же вопросами Чапликене занималась в министерстве социальной защиты и труда, где работает с 1997 года.

Департамент по делам людей с недугом занимается вопросами социальной интеграции, трудоустройства, соблюдения равных прав и мониторингом положения этой группы населения. Одной из основных задач сейчас является реформирование государственных пансионатов для инвалидов в дома семейного и коллективного проживания.

Дети

Директор Службы защиты прав ребенка и усыновления Илма Скуодене прогнозирует рост случаев насилия над детьми, вызванный карантином. По словам специалиста, раньше о таких случаях сообщали воспитатели в детских садах, учителя, социальные работники, семейные врачи, но на несколько месяцев эта возможность исчезла. Есть только косвенные свидетельства неблагополучия в семьях – ребенок не подключается к урокам по Интернету, не выполняет домашние задания. Полиция часто выезжает на вызовы, связанные с домашним насилием.

Директор Службы защиты прав ребенка и усыновления Илма Скуодене призывает детей и подростков, если у них нет возможности звонить в Детскую линию психологической помощи, сообщать о своих проблемах в чате, писать электронные письма.

Соглашение

Сегодня Литва и Белоруссия подписали соглашение о раннем оповещении об атомных авариях. Документ также предусматривает обмен информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности.

Стороны договорились незамедлительно обмениваться информацией в случае ядерной аварии и регистрации опасного для здоровья людей ионизирующего излучения.

В соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии, такие соглашения между соседними странами являются обычной международной практикой.

В Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики Литвы подчеркивают, что позиция нашей страны в отношении Белорусской АЭС в Островце не меняется: она признана угрозой национальной безопасности.

Театр

Генеральный директор Национального театра оперы и балета утверждает, что, в связи с отсутствием мероприятий и продаж билетов во время карантина, убытки в этом году могут составить около миллиона евро.

По словам Йонаса Сакалаускаса, запланированные на осень и зиму концерты не отозваны, на часть из них билеты распроданы.

Директор театра утверждает, что, если придётся придерживаться карантинных правил, некоторые зрители, купившие билеты, не смогут попасть на мероприятия.

«Спасибо, Литва!»

Правительство совместно с самоуправлениями с сегодняшнего дня инициируют акцию «Спасибо, Литва!». Таким образом организаторы хотят выразить благодарность всем, кто внес свой вклад в борьбу с коронавирусом.

1 июня планируется провести короткие концерты.

Руководитель Группы информирования общественности Гедрюс Сурплис утверждает, что в мероприятии примет участие более двухсот коллективов из более половины литовских самоуправлений.