Ксения Ларина: Помните об этом, Никита Сергеич

Конечно же, я посмотрела разжалованного в бесенята Бесогона :)

Он теперь совершенно распоясался и выясняет отношения с обидчиками разных уровней и мастей. Перешёл на лексику подворотни «а ты кто такой?!», вернувшись к тому Михалкову, который бил ногой то ли в голову, то ли в пах нацболу, схваченному его охранниками на знаменитой конференции. Теперь фигачит по яйцам противника, как пулемёт, с тупой яростью мичмана Криворучко ( кто бы вспомнил, кто это такой).

В программе он цитирует личное письмо Познера ( который, кстати, просил его сохранить конфиденциальность их переписки, но Михалков на это наплевал с привычной легкостью щелкопера). Познер в своём обращении говорит о том, что Михалков в своей жизни не знал, что такое цензура, и сегодняшний акт государственный цензуры, направленный против его передачи, может быть даже и полезен для него, как новый опыт.

Думаю, что у Михалкова в эти дни появится опыт поважнее.

Власть явно им пренебрегла, показала своё пренебрежение, указала ему его место, вывела из первого ряда за ухо, как нашкодившего школьника. То ли зарвался патриарх русской культуры, попутал берега, вышел за рамки, «оборзел» — говоря «по-ихнему», по-кремлевски... Но факт есть факт — НС выдворен из палат, переведён из наушников в постельничьи, по семейной традиции :)

И вот теперь вся эта кремлевская братва, с которой Бесогон выпил не один пуд водки на высоких приемах, которую он веселил сальными анекдотцами и сплетнями из жизни советской номенклатуры, эта самая братва в миг отпрыгнула от него на безопасное расстояние. Чтоб не заразиться от Михалкова вирусом верховной немилости. И мочит его, не стесняясь. И сколько бы ни кричал Михалков в камеру: «Паша, ты что , о*****?!» — его никто не услышит, пока он не вымолит прощенье у царя. Вот этот опыт — предательства, внезапного пустого круга вместо толпы клевретов — думаю, куда важнее пережить НС, чем опыт цензуры.

А я вот вспоминаю всегда «Мефисто» Клауса Манна. Когда почувствовавший себя частью власти артист Хендрик Хефген перешел черту и вступил в зону опасных вопросов, генерал, вчера ещё восхищавшийся его актерским искусством и назначивший его большим культурным чиновником третьего рейха, вдруг побелел от бешенства и заорал ему в лицо: «Да кем вы себя возомнили?!»

Помните об этом, Никита Сергеич.

Эхо Москвы