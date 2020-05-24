В Минске сотни людей пришли поставить подписи за оппозиционеров

В Минске сотни людей собрались на пикеты, посвящённые сбору подписей в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии – Светланы Тихановской и Владимира Непомнящих. Очередь желающих сдать подписи растянулась на несколько кварталов, люди старались соблюдать социальную дистанцию в связи с распространением коронавирусной инфекции (карантин в Белоруссии не введён).

Тихановская – жена популярного видеоблогера Сергея Тихановского. Ему самому отказали в регистрации кандидатом, поскольку на момент подачи документов он находился под административным арестом. На пикет пришёл именно Тихановский, а не его супруга. Он заявил, что в течение ближайших 20 дней подобные акции пройдут во всех крупных городах страны.

Непомнящих – сторонник одного из лидеров оппозиции Владимира Статкевича. Статкевич намеревался выставить на выборы около 30 своих сторонников – "кандидатов протеста". Однако зарегистрировали инициативную группу одного Непомнящих. Статкевич также пришёл на пикет.

Оба оппозиционера не скрывают, что главная цель выдвижения их сторонников кандидатами – не попытка участия в выборах, а именно легальная возможность собирать уличные акции во время кампании по сбору подписей. Для того чтобы попасть в бюллетень, необходимо собрать более 100 тысяч подписей за 20 дней.

Выборы назначены на 9 августа. Зарегистрированы инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Интерес вызвала также кандидатура бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, который – в отличие от Тихановского и Статкевича – рассчитывает попасть в бюллетень и побороться с Лукашенко в день выборов.

Кампания проходит на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и заметного охлаждения в отношениях между официальным Минском и Москвой.



Радио «Cвобода