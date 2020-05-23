Новости Литвы: день рождения Каунаса

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Статистика коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, большинство их зафиксировано в Вильнюсском районе. Общее число заболеваний составляет 1616, – сообщило министерство здравоохранения.

От коронавируса в Литве умер еще один человек. Он лечился в Клайпедской университетской больнице и принадлежал группе риска.

Общее число случаев смерти с начала вспышки заболевания достигло 63-х человек. Еще два человека, инфицированных коронавирусом, вернулись из-за границы.

Карантин и работа

Государственная инспекция по труду в период карантина получает в три-четыре раза больше запросов, связанных с трудовыми отношениями.

Отвечая на вопрос жителей о том, как коронавирусный кризис повлияет на их отпуск, эксперты подчеркивают, что даже после того, как работник некоторое время находился на простое, он имеет право на ежегодный отпуск.

По словам заведующего отделом трудового права Шарунаса Орлавичюса, график отпусков может корректироваться только при согласии обеих сторон – работодателя и работника, – а отпускные от этого не пострадают.

Автомобили

Эксперты говорят, что во время карантина объявлений о продаже автомобилей было больше, чем обычно, но продажи были пассивными. По оценкам экономистов, особенно резко сократилась торговля новыми автомобилями, – их было продано на 75 процентов меньше.

Руководитель отдела коммуникаций портала объявлений Autoplius Матас Бузялис сообщает, что, несмотря на снижение продаж, цены на автомобили не изменились.

Возмещение ущерба

Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, или родственники скончавшихся могут обращаться за возмещением ущерба.

По словам советника юридического отдела министерства здравоохранения Аушрине Сторпорштене, согласно закону, нанесенный здоровью ущерб возмещают, если он был нанесен во время предоставления услуг в сфере здравоохранения и его можно было избежать.

По ее словам, если будут обращаться родственники скончавшегося пациента, то сначала будет выясняться, точно ли причиной смерти был COVID-19, которым он заразился в больнице, и можно ли было избежать смерти. Аушрине Сторпорштене обращает внимание на то, что если будет доказано, что пациент заболел коронавирусом намеренно или по неосторожности – например, не выполнял правила безопасности, назначенный врачом режим, – то тогда либо не выплачивается ущерб, либо уменьшается сумма. В каждом случае вопрос нанесенного ущерба решается комиссией по оценке ущерба.

По данным министерства, пока комиссия таких заявок не получала.

Возвращение домой

Граждане Литвы, а также их дети и супруги, могут возвращаться домой транзитом через Польшу, сообщает министерство иностранных дел.

Длительность транзита по территории Польши не должна превышать 12 часов.

Граждане Литвы, следующие транзитом через территорию Польши, будут освобождены от карантина.

Запрет на международные рейсы в Польшу был продлен до 6 июня.

День рождения

Каунас отмечает свой 612-й день рождения. Жителей города могут участвовать в 40 мероприятиях – концертах, спектаклях на улицах, в скверах и двориках. Кульминацией праздника станет шоу команды акробатического пилотирования ANBO. Пилоты представляли Литву на авиационных праздниках в Южной Корее, Китае, Польше, Латвии. Свое выступление они посвящают 100-летию литовской авиации.

Вильнюс в день рождения дарит Каунасу 612 цветочных колец. Муниципалитет столицы сообщил, что кольца будут раздавать сегодня вечером на проспекте Лайсвес, они украсят собой столики уличных кафе и другие пространства, где отмечается день рождения Каунаса.

612 цветочных колец также появились на столиках вильнюсских кафе под открытым небом.

Автобусы

Автобусная компания Lux Express возобновила международные рейсы по трем маршрутам: Таллин – Рига, Рига – Вильнюс и Вильнюс – Таллин, сообщает пресс-служба компании.

Во время поездки пассажиры автобусов обязаны быть в маске или иных изделиях, прикрывающих рот и нос. При необходимости маску можно получить у водителя.

Компания ввела ряд мер предосторожности: в автобусах установлены дезинфекторы, после каждого рейса в автобусах проводится влажная уборка.