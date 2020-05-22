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2020.05.22 23:13

На Украине завершено расследование исполнения убийства Павла Шеремета

Радио «Cвобода»2020.05.22 23:13
Акция памяти Павла Шеремета
Акция памяти Павла Шеремета / AP Photo

Украинская полиция завершила расследование в отношении предполагаемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет издание “Грати” со ссылкой на извещение, направленное защитникам подозреваемых.

Белорусский журналист, долгое время работавший в России и на Украине, был убит в Киеве в июле 2016 года. По подозрению в исполнении покушения на него были арестованы волонтёр в зоне боевых действий в Донбассе хирург Юлия Кузьменко, ветеран боевых действий в Донбассе со стороны Украины музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Антоненко и Кузьменко следствие считает исполнителями преступления, а Дугарь – пособницей, сообщила накануне “Украинская правда”.

Согласно версии следствия, неустановленные организаторы покушения хотели создать в украинском обществе резонансное событие для провокации акций протеста. До этого полиция называла мотивом убийства попытку дестабилизировать ситуацию в республике и привлечение внимания к националистическим идеям исполнителей.

Подозреваемые свою вину отрицают. По предъявленной статье им грозит длительное заключение вплоть до пожизненного срока.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что готов сделать "серьёзные кадровые выводы" в случае, если подозреваемые по делу Шеремета окажутся невиновными. Тогда же он сказал, что несёт ответственность за расследование дела как глава государства.

Радио «Cвобода»

Акция памяти Павла Шеремета
Акция памяти Павла Шеремета
Акция памяти Павла Шеремета
1 / 1AP Photo
Акция памяти Павла Шеремета
# Шеремет# Украины

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