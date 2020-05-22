Новости Литвы: Часть улиц Старого города Вильнюса закрыта для автомобильного движения

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Хроника пандемии

В Литве от коронавируса умер еще один человек. Как сообщили в Национальном центре общественного здоровья, пациент лечился в клинике Сантарос и находился в группе риска. Всего с начала вспышки болезни в Литве было зарегистрировано 62 случая смерти, связанных с коронавирусом.

Сегодня было установлено 11 новых случаев заражения. По данным Национального центра общественного здоровья COVID-19 всего заразилось 1424 человека, выздоровели 1111 человек.

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Эпидемиолог Дайва Размувене говорит, что сейчас заражения связаны с очагами инфекции, находящимися, в основном, в больницах, вирус свободно не циркулирует. О второй волне пандемии медик высказывается осторожно. По словам Размувене, статистика прошедших 5 месяцев не дает оснований для точных прогнозов, врачи и ученые многого не знают о коронавирусе. Эпидемиолог подчеркивает, что пока не создана надежная вакцина, единственным средством защиты является продуманное поведение людей – соблюдение социальной дистанции, применение средств защиты и дезинфекции.

Пожар в Клайпеде

Пожарные-спасатели тушат пожар на одном из заводов по производству гранул в Клайпеде. В помещении на улице Метало произошел взрыв, но, по предварительным данным, никто не пострадал. По словам главы Управления пожарно-спасательными работами Клайпедского округа Марюса Гарбяниса, ситуация сложная, поэтому, возможно, придется дежурить на месте пожара круглые сутки. По словам технического директора компании, где вспыхнул пожар, Арунаса Йонушки, тушение пожара осложняется тем, что во время взрыва было повреждено оборудование для охлаждения масла. В результате пожара было эвакуировано около 100 сотрудников компании, а жителям Клайпеды были разосланы сообщения о возможном загрязнении воздуха.

Департамент миграции вновь принимает просьбы о восстановлении гражданства

С сегодняшнего дня Департамент миграции вновь принимает просьбы о восстановлении гражданства. Директор департамента Эвелина Гудзинскайте говорит, что до начала карантина количество заявлений об этом увеличилось на 15%. Как правило, с такими просьбами обращаются жители Южноафриканской республики, Бразилии и Израиля. Процедура восстановления литовского гражданства обычно длится около 7 месяцев.

В стране сократилось количество школьников и студентов

Количество школьников и студентов за год сократилось на 8300 человек, сообщает Департамент статистики.

В начале этого учебного года в школы пришло 29,8 тысяч первоклассников – их было на тысячу больше, чем годом ранее. Всего же учебу в сентябре 2019 года начали 325,7 школьников. Их учат 28,6 тысяч учителей и руководителей школ – число педагогов сократилось на 500 человек.

В минувшем году аттестаты зрелости получили 21,5 тысяч абитуриентов – на 1,6 тысяч меньше, чем годом ранее. Две трети из них посупили в университеты, более 21 процента – в колледжи, 10 с небольшим процентов – в профессиональные школы.

Число студентов сократилось на 4,3 тысячи, в колледжах – на тысячу человек. Только 10-чая часть всех студентов учится в негосударственных вузах и колледжах. Больше всего вузы выпускают специалистов в области менеджмента и управления, инженерии, наук о здоровье и социальных наук, права.

В большинстве школ последний звонок прошел виртуально

Сегодня в большинстве школ последний звонок прошел виртуально, - сообщает министерство образования, науки и спорта. В школы было разрешено прийти только абитуриентам, но прощание с учителями проводилось на открытых площадках – на стадионах, во дворах учебного заведения. Всем участникам было рекомендовано надеть маски, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию. В некоторых школах решили отметить не последний звонок, а последний урок, в некоторых торжество перенесли на вторую половину июня, до начала экзаменационной сессии.

Обращаясь к абитуриентам, министр Альгирдас Монкявичюс сказал, что они достойны настоящего, запоминающегося праздника, но сейчас такое время, когда надо позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, поэтому этот последний звонок – необычный. В свою очередь президент Гитанас Науседа сказал выпускникам, что благодарен им за понимание, так как завершение учебного года стало непростым для всех; он уверил их, что Литве нужны их таланты, дерзания, решимость и пожелал всем абитуриентам успехов.

Каунасское управление Службы расследования финансовых преступлений провело ряд обысков

Каунасское управление Службы расследования финансовых преступлений под руководством окружной прокуратуры провело 17 обысков в Мариямпольском уезде и в Шяуляй. Компанию по логистике и торговле автомобилями подозревают в неуплате налогов на сумму в 300 тысяч евро. Компания базируется в Вилкавишкисе. В ведЕнии двойной бухгалтерии и предоставлении неверных данных о доходах, имуществе и прибыли подозревают 16 человек. Служба расследования финансовых преступлений убеждена, что они продали 800 автомобилей и не заплатили государству налоги с этих сделок.

Продолжается борьба за национальный стадион

Мэр Вильнюса утверждает, что получил поддержку президента в вопросе национального стадиона. По словам Ремигиюса Шимашюса, Гитанас Науседа поддерживает дальнейшее сотрудничество между учреждениями в поисках наилучших решений. Вчера Служба общественных закупок предписала самоуправлению Вильнюса отменить концессионый конкурс на строительство Национального стадиона, тем самым воспрепятствовав подписанию контракта на строительство стоимостью 156 миллионов евро. И хотя власти Вильнюса обещают пожаловаться на это решение, Шимашюс также заявил, что он ожидает от Службы и правительства одобрения «плана Б». Он упомянул о том, что в столице рассматривается другой проект: строительство стадиона без ранее запланированных других объектов – спортивного комплекса, культурного центра с библиотекой или детским садом.

Ранее Ремигиюс Шимашюс обвинил правящих в том, что это они «зарубили» проект, что премьер-министр назвал «неадекватной реакцией» и сообщил, что, если мэрия не может справиться со своей задачей, стадион будет строить правительство.

Альянс потребительских организаций провел исследование

Проведенное Альянсом потребительских организаций исследование показало, что наиболее загрязненными диоксидом азота (NO2) являются главные транспортные артерии столицы. Замеры производились до начала карантина. Уровень загрязнения в целом, однако, не превышает норм, установленных директивами ЕС, но есть точки, где положение близко к критическому. Это, например, место, где находится гимназия имени Басанавичюса вблизи улицы Гележинё вилко. Еще хуже обстоят дела на виадуке, ведущем с улицы Чюрлене в парк Вингис. Критически загрязнен перекресток улицы Кудиркос и проспекта Гедиминаса, высокий уровень загрязнения во всем Старом городе, у торговых центров «Озас», «Акрополис», «Панорама». Основными источниками загрязнения служат машины с дизельными двигателями, промышленные и энергетические предприятия. Эксперты говорят, что самую большую опасность диоксид азота представляет для детей, чьи легкие еще только формируются.

Начался II этап открытия всех подразделений Национального художественного музея Литвы

С сегодняшнего дня наступил 2-ой этап открытия всех подразделений Национального художественного музея Литвы. В столице зрителям доступны Картинная галерея и музей Витаутаса Касюлиса, в Клайпеде -Музей часов и галерея Пранаса Домшайтиса, в Вильнюсе по-прежнему открыты Музей прикладного искусства и дизайна, а также Национальная художественная галерея. Музей дворца Радзивиллов на улице Вильняус находится на ремонте, он откроется для посещения в октябре.

Каунас отпразднует свой день рождения

Каунас завтра встретит свой 612 день рождения. Жителей города ждет 40 мероприятий – концертов, спектаклей на улицах, в скверах и двориках, праздничный ужин на аллее Лайсвес. Чтобы избежать наплыва людей и вызванных этим рисков, организаторы не называют время и место представлений, они приглашают каунассцев весь день провести в городе, заглядывая в разные его уголки. Как сообщил вице-мэр Мантас Юргутис, для осторожных людей, не желающих покидать свои квартиры, пройдет трансляция в Фейсбуке „Kauno gimtadienis 2020“ или по адресу gimtadienis.kaunas.lt. Кульминацией праздника станет шоу команды акробатического пилотирования ANBO. Пилоты представляли Литву на авиационных праздниках в Южной Корее, Китае, Польше, Латвии. Свое выступление они посвящают 100-летию литовской авиации.

Часть улиц Старого города Вильнюса закрыта для автомобильного движения

С сегодняшнего дня часть улиц Старого города Вильнюса закрыта для автомобильного движения, до октября следующего года она становится зоной, предназначенной только для пешеходов и велосипедов. Этим решением столичный муниципалитет поощряет жителей к пешим и велосипедным прогулкам по Старому городу. В качестве примера нового порядка движения указан запрет на въезд с улицы Исландийос на улицу Вильняус, а жителям во внутренние дворики предлагается въезжать и выезжать только на улицы Лабдарю и Тоторю. В постановлении также предусмотрены места, где будет запрещена парковка, а в некоторых местах также будет запрещено движение служебного транспорта.