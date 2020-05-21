Блогер Тихановский о страхах Лукашенко, протестах и интеграции с Россией

Белорусский блогер Сергей Тихановский рассказал DW, что помешало ему участвовать в выборах президента, как в предвыборную гонку включилась его жена, и чего боится Лукашенко.

Известный белорусский блогер, автор Youtube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался принять участие в выборах президента Беларуси, но 6 мая, накануне старта президентской кампании, блогер был задержан для отбывания 15-суточного ареста, назначенного ему за участие в протестах против интеграции с Россией в декабре 2019 года.

Так как зарегистрировать инициативную группу, находясь под арестом, у Тихановского не получилось, в избирательную кампанию вместо него включилась его жена Светлана. Как говорит блогер, эта новость стала для него шоком. Накануне Тихановский получил еще 45 суток ареста за участие в несанкционированных акциях, но 20 апреля, его внезапно отпустили. Через несколько часов после освобождения DW поговорила с блогером о его претензиях к белорусской власти, стратегии протеста и связях с Москвой.

DW: После вашего ареста на улицы стали выходить люди с требованием отпустить вас. Более ста человек были задержаны. Насколько ответственным вы чувствуете себя за то, что с ними произошло?

Сергей Тихановский: Да, я чувствую себя ответственным, и я им очень благодарен. Я считаю, что им должны быть компенсированы сутки и штрафы, и я буду помогать собирать средства, если это будет необходимо. И еще я думаю, что, когда поменяется власть, она все компенсирует тем, кто выражал свой протест и боролся против диктатуры в Беларуси.

Но насколько я знаю, люди выходили не только за меня, а за всех задержанных активистов. И я не вижу другого выхода, кроме как выходить на улицы. Нужно обязательно выходить, иначе отсидка этих людей и моя тоже будут напрасны - мне это сами люди сказали в стенах тюрьмы. Они говорят, что, когда выйдут, будут продолжать протесты, и я с этим полностью согласен.

- Какую роль вы собираетесь играть в кампании вашей жены Светланы Тихановской?

- Думаю, что самую главную. Вообще для меня сегодня было шоком, когда жена сказала, что она стоит в приемной ЦИКа и ждет решения по вопросу о регистрации ее инициативной группы на президентских выборах. Я думал, что зарегистрируют меня, но после отказа (Сергею Тихановскому отказали в регистрации инициативной группы из-за отсутствия его личной подписи на заявлении. - Ред.), они с командой приняли решение, что нужно регистрировать ее с этой же инициативной группой.

- Значит, фигура вашей жены номинальна, и это будет ваша кампания, а не ее?

- Можно так говорить, да.

- Как вы планируете вести кампанию?

- Общей стратегии пока нет, но я надеюсь, что она будет выработана в ближайшее время. Однозначно мы будем использовать это время для того, чтобы ездить по городам, общаться с белорусами и готовиться к бойкоту выборов, ведь выборы в Беларуси фальсифицируют. Эту стратегию предложил оппозиционный политик Николай Статкевич - стать "кандидатом протеста". Я ее разделяю, и моя жена исключительно с этой целью зарегистрировалась.

- О чем конкретно вы собираетесь говорить с людьми?

- О том, как построить страну для жизни - так называется мой канал. Я больше года уже езжу по стране, встречаюсь с разными людьми и выясняю, что нужно изменить, чтобы мы жили лучше. В Беларуси нет честных независимых судов, нет сменяемости власти, у нас фальсифицируются выборы, нет местного самоуправления. Это все нужно менять.

- Как именно вы собираетесь достичь этой цели? Просто от общения с белорусами на митингах "страна для жизни" не появится.

- Мы будем рассказывать, как можно реально изменить власть в Беларуси. Сейчас у нас все в руках диктатора, а как его победить? Практически невозможно. Но если все белорусы перестанут бояться, покажут свой протест, часть из них станет наблюдателем на выборах, будет бойкотировать, то ничего иного, кроме как признать, что выборы не состоялись, избирательным комиссиям не останется. Ведь если людей нет, и это четко наблюдается, то уже не важно сколько там процентов за действующего президента - явки нет. А тогда будут назначены новые честные выборы, в которых, я уверен, смогут участвовать наши достойные политики - тот же Северинец, Статкевич, а может и я. Я не рвусь к власти.

- Кандидатов в президенты Беларуси избивали, сажали в тюрьму, некоторым пришлось отсидеть по несколько лет. Насколько вы готовы к тому, что ваша семья станет мишенью для репрессий властей?

- Ситуация в стране меняется. Неугодных просто сажают на сутки, навешивают на них административные дела - просто убирают, как меня убрали из президентской кампании.

Конечно, я не хочу, чтобы моя семья пострадала. Но я к репрессиям готов. Когда я начинал эту деятельность, я понимал, что это может закончиться тюрьмой.

- Ваши задержания - это знак того, что Лукашенко вас боится?



- Однозначно. И Лукашенко, и вся вертикаль власти. Лукашенко привык работать со старой оппозицией, а тут увидел, что новый аполитичный пласт людей выражает свое мнение, свой протест. И он не знает, что им можно дать, чтобы успокоить. Ведь люди просто хотят, чтобы он ушел. Мне люди говорят, что они готовы бороться до конца, стоять насмерть. Мне кажется, если Лукашенко все равно захватит власть на этих выборах, это приведет к партизанской войне в Беларуси. Боюсь предположить, что будет в стране.

- И вы поддерживаете такие меры?

- Мы сейчас пытаемся использовать все демократические методы для того, чтобы власть в Беларуси изменилась, но власть захвачена диктатором. Конечно, я не хочу, чтобы белорусы били белорусов дубинками или стреляли другу в друга, я ни в коем случае к этому не призываю. Но если диктатор не оставит никакого шанса…

- По мере того, как блог набирал популярность, пытались ли власти выйти с вами на контакт?

Никогда. Это общая позиция властей - с блогерами не разговаривать, не замечать и игнорировать.

- Ваши критики говорят, что вас спонсирует Москва. Что можете ответить?

- А какие факты? Если кто-то это говорит, за этим должно что-то стоять. "Вбросы" делают постоянно, меня пытаются очернить. Я предприниматель, и в блог особо денег не вкладывал. Последние месяцы подписчики помогают каналу - покупают сувениры с нашими логотипами, собирают средства на краудфандинге. Все, что мы используем для съемки, - это все полностью подписчики собирали.

Насколько я знаю, в белорусском законодательстве можно использовать весьма ограниченную сумму на избирательную кампанию, и эти деньги должны быть собраны через специальный расчетный счет. Имея около 200 тыс. подписчиков на канале, я не вижу проблем собрать средства. Мне для этого не нужен Путин или Зеленский.

- С кем по-вашему должна сближаться Беларусь - с Россией или Западом?

- Беларусь должна быть суверенным государством, должна дружить и с западом, и с востоком, и севером, и с югом. Не вместе с кем-то против кого-то, а дружить равноправно со всеми. А то, что президент всю экономику развернул исключительно на Восток - это его самая большая ошибка. Если бы мы закупали энергоресурсы в разных государствах, то Россия не могла бы нам сейчас диктовать условия по интеграции и другим вопросам.

С Россией у нас должны быть исключительно дружеские отношения, но проект Союзного государства себя изжил. Пока Беларусь так глубоко не интегрировалась, все можно изменить, договор можно расторгнуть. Я считаю, что ни в коем случае мы не должны становиться частью России и интегрироваться глубже. Именно поэтому я участвовал в митингах против интеграции с Россией.

- Если проводить параллели, кем вы себя ощущаете: белорусским Навальным? Или может Зеленским?

- Я ощущаю себя белорусским Тихановским.

Deutsche Welle