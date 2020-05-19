Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с КНР и Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за сотрудничество с Китаем и Россией. По словам Барра, компания содействует цензуре в этих странах и готова выполнять любые требования авторитарных режимов.

В разговоре с прессой Барр рассказал о случае, когда Apple отказалась разблокировать телефон убитого курсанта из Саудовской Аравии, который открыл стрельбу на военной базе в США во Флориде. Тогда погибли три человека. Генпрокурор уточнил, что корпорация отказалась помочь, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа. При этом, по словам генпрокурора, компания работала с властями Китая и России и перенесла свои дата-центры, чтобы предоставить властям "возможность массовой слежки".

Apple в ответ заявила, что после нападения на военную базу власти получили от корпорации всю необходимую информацию, включая данные транзакций и учётной записи. В компании отметили, что не хранят пароли пользователей и не могут разблокировать устройства, защищённые паролем.

Радио Свобода