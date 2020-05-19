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2020.05.19 14:07

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с КНР и Россией

Радио «Cвобода»2020.05.19 14:07
„Apple“ logotipas
„Apple“ logotipas / AP nuotr.

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за сотрудничество с Китаем и Россией. По словам Барра, компания содействует цензуре в этих странах и готова выполнять любые требования авторитарных режимов.

В разговоре с прессой Барр рассказал о случае, когда Apple отказалась разблокировать телефон убитого курсанта из Саудовской Аравии, который открыл стрельбу на военной базе в США во Флориде. Тогда погибли три человека. Генпрокурор уточнил, что корпорация отказалась помочь, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа. При этом, по словам генпрокурора, компания работала с властями Китая и России и перенесла свои дата-центры, чтобы предоставить властям "возможность массовой слежки".

Apple в ответ заявила, что после нападения на военную базу власти получили от корпорации всю необходимую информацию, включая данные транзакций и учётной записи. В компании отметили, что не хранят пароли пользователей и не могут разблокировать устройства, защищённые паролем.

Радио Свобода

„Apple“ logotipas
„Apple“ logotipas
„Apple“ logotipas
1 / 1AP nuotr.
„Apple“ logotipas
# США# Россия# Китай# интернет# телефон

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