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2020.05.19 08:20

Die Welt: Путин политически переживает пандемию

Die Welt, InoPressa2020.05.19 08:20
Rusijos žiniasklaidos išplatinta nuotraukoje, kurioje užfiksuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas besilankantis ligoninėje
Rusijos žiniasklaidos išplatinta nuotraukoje, kurioje užfiksuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas besilankantis ligoninėje / AP nuotr.

"Коронакризис навредил популярности Владимира Путина. Тем не менее, произносить надгробные речи о российском автократе преждевременно. За двадцать лет своей власти Путин не раз компрометировал прорицателей, предсказывавших его крах", - пишет немецкое издание Die Welt

"На путинском имидже лидера в последние недели появились вмятины, - отмечает автор статьи Павел Локшин. - Во время пандемии рейтинг многих правящих политиков и партий растет. (...) В России же происходит обратное. (...) Если верить независимому институту изучения общественного мнения "Левада", Путин никогда не был таким непопулярным. Только 59% опрошенных одобряют его работу в должности президента. Для автократии это тревожно мало. В отличие от многих ведущих европейских политиков, поведение Путина во время кризиса было в лучшем случае посредственным. Помощь экономике, которую обещал Путин, оказалась очень маленькой по отношению к ВВП, в международном сравнении. О прямых выплатах предприятиям малого и среднего бизнеса, как, например, в Германии, россияне могут только мечтать. Выступления Путины были противоречивыми и спутанными".

"Слабая реакция Путина на кризис вкупе с низкой ценой на нефть и мрачными перспективами для экономики положит начало политической кончине Путина - на это рассчитывают некоторые западные наблюдатели и российские оппозиционеры. В этом году дела у Путина действительно шли не хорошо. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, отменилось ключевое для него событие года: благодаря параду в честь 75-летия победы Советского Союза во Второй мировой войне, объединяющему дню самоутверждения в роли мировой державы, россияне должны были забыть о своих падающих доходах".

"Голосование о поправках в конституцию, которые спустя 20 лет у власти обеспечат ему еще полтора десятилетия правления, - своего рода всенародный опрос о Путине-политике, - ему также пришлось перенести. Но делает ли это шефа Кремля хромой уткой?".

"Нам не стоит так быстро устраивать политические похороны Владимира Путина. Российские оппозиционеры и западные критики говорят о "кризисе путинской системы" столько, сколько путинская система существует. Что только ни грозило Путину в последнее время: война на Украине, операция России в Сирии, спор с Эрдоганом о сбитом российском боевом самолете, пенсионная реформа в России, новая гонка вооружений с США. О низких ценах на нефть речь уже шла. В итоге ничего из этого не пошатнуло его власти", - отмечает Локшин.

"15 лет назад говорили, что он "споткнется" о войну в Чечне и терроризм. В 2007 году, незадолго до того, как он перешел на должность премьера, уже шла речь о "конце эры Путина".

"Определенно, однажды умы, стоящие за этими прогнозами о крахе, окажутся правы. В конце концов политические ресурсы Путина не являются неограниченными, а он не бессмертен и не всемогущ. Но нам, вероятно, не стоит рассчитывать на такой быстрый конец путинской системы. Кремлевского автократа справедливо критикуют за то, что он в первую очередь заинтересован в сохранении своей системы. Тем не менее, он проявил себя как политик, который постоянно преподносит россиянам нечто новое. Начало 2000-х было временем Путина-реформатора, которого поддерживали даже его будущие критики-либералы".

"Впрочем, после своего возвращения на должность президента в 2012 году Путин казался ослабленным. Аннексия Крыма решила эту проблему и обеспечила Путину-патриоту небывалый рейтинг. Ущерб, который нанесло его имиджу повышение пенсионного возраста два года назад, Путин также преодолел, как минимум благодаря внезапной отставке правительства Дмитрия Медведева в январе этого года", - говорится в статье.

"Таким образом, нам, вероятно, стоит рассчитывать на то, что и на этот раз мастер выживания Путин найдет способ справиться с бедственной ситуацией в опросах. Многие россияне питают к нему злобу, и во время экономического кризиса, связанного с коронавирусом, она, вероятно, возрастет. Однако эту злобу едва ли можно обменять на политические шансы для его критиков или возможных конкурентов. Путин так основательно расчистил политическое поле от конкурентов, что в опросах к нему никто не приблизится", - отмечает автор статьи.

"Поэтому Путин может также позволить себе объявлять о первых ослаблениях мер против распространения коронавируса, хотя число зараженных не прекращает расти. Несмотря на недовольство, большинство россиян, от бедных до олигархов, кажется, просто мирится с безальтернативностью, которую Путин создал сам - пока еще. "Есть Путин - есть Россия", - это высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина, разумеется, неверно. Будет и Россия без Путина - но не завтра", - заключает Die Welt.

InoPressa

Rusijos žiniasklaidos išplatinta nuotraukoje, kurioje užfiksuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas besilankantis ligoninėje
Rusijos žiniasklaidos išplatinta nuotraukoje, kurioje užfiksuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas besilankantis ligoninėje
Rusijos žiniasklaidos išplatinta nuotraukoje, kurioje užfiksuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas besilankantis ligoninėje
1 / 1AP nuotr.
Rusijos žiniasklaidos išplatinta nuotraukoje, kurioje užfiksuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas besilankantis ligoninėje
# Россия# Путин# коронавирус# Конституция# опрос

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