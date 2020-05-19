Süddeutsche Zeitung: Почта Меркель и Кремль

"Спустя пять лет после кибератаки на бундестаг был выдан ордер на арест российского хакера. Однако санкции в отношении Москвы остаются неясными", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Ордер на арест выдан на имя Дмитрия Бадина, 29-летнего россиянина, который, как сообщается, является сотрудником российской службы военной разведки ГРУ, а именно киберподразделения 26165, известного также как Fancy Bear или APT28. Бадин внедрил вредоносное ПО в компьютерную сеть бундестага - программа была обнаружена и на компьютерах в офисе канцлера", - напоминает издание.

"Постановление об аресте содержит более 50 страниц - и оно необычно меткое. В нем перечислены доказательства в отношении хакера и его принадлежности к военной спецслужбе. В заключении речь идет о масштабе дела - и его правовой оценке. Это "особенно серьезный случай" шпионажа, пишет судья. Это атака на парламент и тем самым на защитника суверенитета Федеративной Республики Германии, ее народа, и на центральный элемент демократии - осуществленная военной спецслужбой России. "Беспрецедентный" случай. Судья также считает, что ГРУ похитило данные для целей "дезинформации", - говорится в статье.

"А что теперь? Федеральное правительство кажется растерянным, когда речь заходит о том, как относиться к результатам расследования. (...) Правительство возмущено, не исключена резкая реакция на дипломатическом уровне. Но пока никаких решений не принято. Есть сомнения. Ордер на арест уже является сильным намеком в адрес Москвы, а отношения с Россией и без того напряженные, говорят в правительстве. С другой стороны, правительство хочет направить четкий сигнал о том, что подобному нужно положить конец. В российском посольстве ведут себя дипломатично. В ответ на запрос SZ, NDR и WDR оно сообщило, что у представительства отсутствуют "официальные документы, информация или запросы по данному делу".

"В правительственных кругах указывают на то, что речь идет не только о хакерской атаке на бундестаг, которая уже сама по себе имеет "гигантское" значение. Речь идет о том, что российские спецслужбы, абсолютно очевидно, уже давно не придерживаются правил игры - совершая наряду с кибератаками и покушения на убийства", - отмечает издание.

"23 августа 2019 года наемным убийцей в парке Малый Тиргартен в Берлине был застрелен чеченец с грузинским гражданством, который некогда воевал против русских на Кавказе. (...) В ближайшие недели генеральный прокурор примет решение о том, будут ли государственные органы России указаны в обвинительном заключении в качестве заказчика. Тогда дело будет рассматриваться не только как убийство, но и как акт государственного терроризма", - указывают авторы статьи.

"Нельзя рассматривать каждый случай отдельно и молча отмечать галочкой, говорят в правительстве. Необходимо в первую очередь видеть стоящую за ними, растущую агрессивность. Россия, как напомнила канцлер на этой неделе в бундестаге, следует "стратегии ведения гибридной войны".

"В ведомстве канцлера, в министерстве иностранных дел, федеральной разведывательной службе (BND) и ведомстве по охране конституции ломают голову над возможными вариантами реакции. Обычным инструментом считается высылка сотрудников спецслужб, базирующихся в Германии в качестве дипломатов. Однако есть опасения, что и Кремль отправит домой немецких дипломатов и так Германия может навредить сама себе".

"Атака на бундестаг была атакой на нашу страну. Поэтому от министра иностранных дел Мааса я жду, как минимум, того, что он вызовет российского посла, - требует политик из СвДП Мануэль Хеферлин, председатель комитета по цифровым технологиям. (...) - Со времен Гийома ни один иностранных шпион не подбирался так близко к немецкому канцлеру. Поэтому ответ на этот инцидент должен повлечь за собой все последствия - правовые и политические". Агент ГДР Гюнтер Гийом в 1970-е годы был личным референтом канцлера Вилли Брандта. Его разоблачение стало причиной отставки Брандта", - пишет Süddeutsche Zeitung.

InoPressa