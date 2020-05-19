Новости

2020.05.19 07:49

Трамп принимает лекарство от малярии для профилактики коронавируса

Радио «Cвобода»2020.05.19 07:49
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что он принимает препарат от малярии в качестве профилактического средства от коронавируса.

В прошлом месяце Федеральное управление по контролю за безопасностью продуктов питания и медицинских препаратов предупредило, что это лекарство может применяться только для больных, находящихся на стационарном лечении под наблюдением врачей.

Во время пресс-брифинга президент Трамп сообщил, что он уже больше недели принимает гидоксихлорохин и цинк-содержащие добавки. По словам президента, его врач не рекомендует принимать этот препарат, но он попросил врача Белого дома выписать ему рецепт. "Я начал его принимать, поскольку я считаю, что это хорошее средство" , - пояснил Дональд Трамп. Согласно официальному заявлению врача Белого дома Шона Конли, после многочисленных обсуждений достоинств и недостатков препарата с президентом, они решили, что "потенциальные выгоды перевешивают относительный риск".

Президент Трамп неоднократно говорил об этом препарате, как об эффективном средстве от COVID-19, хотя его эффективность не была подтверждена экспериментально. "Нет никаких свидетельств, свидетельствующих, что гидроксихлорохин предотвращает или излечивает COVID-19, - говорит в интервью информационному агентству Associated Press Пэтрис Харрис, президент Американской медицинской ассоциации. - Предварительные результаты исследований не выглядят многообещающими". При этом применение препарата может вызвать опасные, потенциально, фатальные побочные эффекты, включая сердечную аритмию.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она бы предпочла, чтобы "наш президент не принимал препараты, не одобренные учеными, особенно учитывая его возраст и его, скажем так, весовую категорию".

В начале мая у двух сотрудников Белого дома был выявлен коронавирус, вызывающий COVID-19. C тех пор там были введены частичные меры изоляции с целью предотвратить возможность заражения президента и вице-президента. Сотрудников администрации, работающих в Белом доме, обязали носить медицинские маски, а президент, вице-президент и их ближайшие помощники ежедневно тестируются на наличие коронавируса.

Радио Свобода

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
1 / 1AP nuotr.
Donaldas Trumpas
# США# Трамп# коронавирус

новейшие

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas

Новости

2020.05.19 08:24

The Washington Post: Два больших политических неудачника пандемии

Rusijos žiniasklaidos išplatinta nuotraukoje, kurioje užfiksuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas besilankantis ligoninėje

Новости

2020.05.19 08:20

Die Welt: Путин политически переживает пандемию

Angela Merkel

Новости

2020.05.19 08:03

Süddeutsche Zeitung: Почта Меркель и Кремль

Kaltinamasis dėl orlaivio MH17 numušimo Igoris Girkinas (Strelkovas)

Новости

2020.05.19 07:56

Гиркин – Гордону: "По моему приказу расстреливали граждан Украины"

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas

Новости

2020.05.19 07:45

Открылась конференция ВОЗ, посвящённая борьбе с COVID-19

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė Antakalnyje

Новости

2020.05.18 16:04

Новости Литвы: Вильнюсская клиническая больница под огнем критики

Поиск