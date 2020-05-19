Трамп принимает лекарство от малярии для профилактики коронавируса

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что он принимает препарат от малярии в качестве профилактического средства от коронавируса.

В прошлом месяце Федеральное управление по контролю за безопасностью продуктов питания и медицинских препаратов предупредило, что это лекарство может применяться только для больных, находящихся на стационарном лечении под наблюдением врачей.

Во время пресс-брифинга президент Трамп сообщил, что он уже больше недели принимает гидоксихлорохин и цинк-содержащие добавки. По словам президента, его врач не рекомендует принимать этот препарат, но он попросил врача Белого дома выписать ему рецепт. "Я начал его принимать, поскольку я считаю, что это хорошее средство" , - пояснил Дональд Трамп. Согласно официальному заявлению врача Белого дома Шона Конли, после многочисленных обсуждений достоинств и недостатков препарата с президентом, они решили, что "потенциальные выгоды перевешивают относительный риск".

Президент Трамп неоднократно говорил об этом препарате, как об эффективном средстве от COVID-19, хотя его эффективность не была подтверждена экспериментально. "Нет никаких свидетельств, свидетельствующих, что гидроксихлорохин предотвращает или излечивает COVID-19, - говорит в интервью информационному агентству Associated Press Пэтрис Харрис, президент Американской медицинской ассоциации. - Предварительные результаты исследований не выглядят многообещающими". При этом применение препарата может вызвать опасные, потенциально, фатальные побочные эффекты, включая сердечную аритмию.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она бы предпочла, чтобы "наш президент не принимал препараты, не одобренные учеными, особенно учитывая его возраст и его, скажем так, весовую категорию".

В начале мая у двух сотрудников Белого дома был выявлен коронавирус, вызывающий COVID-19. C тех пор там были введены частичные меры изоляции с целью предотвратить возможность заражения президента и вице-президента. Сотрудников администрации, работающих в Белом доме, обязали носить медицинские маски, а президент, вице-президент и их ближайшие помощники ежедневно тестируются на наличие коронавируса.

Радио Свобода