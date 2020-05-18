Новости Литвы: Вильнюсская клиническая больница под огнем критики

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Статистика пандемии

За сутки в Литве зафиксированы три новых смерти от коронавируса. Все скончавшиеся принадлежали группе риска.

Всего в Литве от коронавируса скончались 59 человек. COVID-19 был подтвержден у 1547 человек, выздоровели 997. Согласно представленным данным, в Литве выздоровевших больше, чем больных.

В изоляции в настоящее время находятся 295 лиц.

«Больница не была готова»

Национальный центр общественного здоровья сообщает, что Вильнюсская клиническая больница, ставшая очагом коронавируса, не была готова к возможной вспышке болезни. По словам эпидемиолога Дайвы Размувене, все нарушения, обнаруженные в этом лечебном учреждении, не могут быть исследованы только специалистами центра, поэтому было принято решение обратиться в правоохранительные органы.

Вильнюсская клиническая больница на Антакальнисе является крупнейшим очагом COVID-19 среди лечебных учреждений. В ней, по вчерашним данным, было зарегистрировано 35 случаев заражения.

Квоты на пробы

В мобильных пунктах были введены квоты на пробы, касающиеся количества тестов на коронавирус за сутки.

Со среды в пяти вильнюсских центрах будет взято 450 проб, в Каунасе – 350, в Клайпеде – 300, в Шяуляй – 200, в Мариямполе – 150, в других городах – по 130.

Такие изменения были введены министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой.

Президент на Куршской косе

Президент продолжает находиться на Куршской косе. Отсюда он проводит дистанционные конференции с советниками, провел беседу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем о распределении средств Европейского фонда восстановления, о предстоящем форуме «Восточное партнерство», а также о ситуации с Белорусской АЭС.

О будущих выборах

На парламентских выборах планируется увеличить возможности досрочного голосования и голосования на дому. Как сообщает министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, это делается исходя из угроз пандемии. Такое предложение сегодня было одобрено на неформальном совещании членов правительства.

Министр юстиции заявил, что для этого готовится соответствующий проект. Он предусматривает также обеспечение каждого избирателя, приходящего на участок, средствами защиты. Этим должна заняться Главная избирательная комиссия. Ее предложение о расширении круга лиц, которым позволено голосовать на дому, поддержано не было. Главизбирком хотел включить в число таких людей всех тех, кто старше 65 лет. Остается в силе прежнее положение – голосовать на дому могут люди старше 70 лет, люди с недугом.

Парламентские выборы пройдут в Литве 11 октября.

Кандидат

Председатель общины литовцев Великобритании Даля Асанавичюте согласилась на предложение Витаутаса Ландсбергиса и Ингриды Шимоните: она пойдет на парламентские выборы от консерваторов. Союз Отечества-Христианские демократы выдвигают ее кандидатуру по новому одномандатному округу – Всемирной общины литовцев.

Даля Асанавичюте родилась в 1975 году в семье педагогов, закончила Университет имени Гедиминаса, получив степень магистра бизнес-менеджмента, с 2013 живет в Англии, растит двух детей.

Перемены в горсовете

Вайдотас Ильгюс, завершивший работу в „Maisto bankas“, перешел в Международную организацию по миграции. Это лишило его права оставаться депутатом столичного горсовета.

Мандат Ильгюса Главизбирком аннулировал еще в прошлый четверг. Его сменит доктор наук, специалист в области биомедицины Дарюс Рауба, работающий в клинике Сантарос, а также в нескольких частных клиниках. Он пополнит фракцию мэра Ремигиюса Шимашюса. В ней 17 городских депутатов.

Электричество

После того, как Сейм принял поправки к Закону об электроэнергии, жители Литвы должны будут сами выбирать поставщика электроэнергии. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что это важный шаг, дающий более широкие возможности выбора для потребителей.

Эти изменения будут осуществлены в Литве в течение нескольких лет.

До сих пор электроэнергия закупалась у общественного поставщика электроэнергии, ее цена определялась Государственным советом по регулированию энергетики.

Помощь туризму

Пакет помощи в 45 млн евро, выделенный туристическому бизнесу Литвы, остановившемуся из-за пандемии коронавируса, станет дополнительным толчком для сектора, заявил вице-министр экономики и инноваций Элиюс Чивилис. Правительство готовит конкретный пакет помощи туркомпаниям, и на этой неделе должно решить вопрос выделения денег конкретным компаниям. Первые поощрительные меры начнут действовать в июне.

Между тем, глава Национальной ассоциации туристического бизнеса заявила, что средства помощи неясны, кроме того, требуются более быстрые решения. По ее словам, туристический сезон начинается только отчасти – не будет иностранцев, а литовцы, вероятно, отправятся отдыхать за границу только в количестве 50% от прошлогоднего потока, поэтому помощь государства этому сектору сейчас очень нужна.

Проблемы Kidy Tour

Глава министерства иностранных дел в среду предложит восстановить авиасообщение со столицей Норвегии. Линас Линкявичюс стремится решить проблему граждан Литвы – клиентов туроператора Kidy Tour, который не получил разрешение на полеты. Об этом министр сказал Радио LRT.

Арендованный Kidy Tour самолет авиакомпании Avion Express планировал рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, однако аэропорты Норвегии, Ирландии и Великобритании не выдали разрешения на рейсы. Билеты купили 800 пассажиров.

Поздравление

Премьер-министр Саулюс Сквернялис поздравил Беньямина Нетаньяху со вступлением в должность главы израильского правительства. С формированием нового правительства Сквернялис поздравил и Бени Ганца, который займет пост главы правительства через полтора года.

Напомним, вчера после полутора лет политического кризиса, трех голосований (и дополнительных трех дней отсрочки из-за борьбы в партии “Ликуд”) в кнессете было утверждено новое правительство Израиля – результат коалиционной сделки между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем, о которой они договорились еще в апреле.

Воздушный контроль

На прошлой неделе истребители НАТО один раз поднимались в воздух для идентификации российского самолета, пролетавшего в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает министерство обороны.

12 мая был опознан пассажирский самолет Ту-134, следовавший без летного плана из Калининградской области в континентальную часть РФ.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

Границы

В выходные жители стран Балтии активно пользовались открытыми границами. МВД Литвы и Служба охраны госграницы отметили увеличение потоков. Так, например, в пятницу и субботу из нашей страны в Латвию отправились около 13 тысяч человек, тогда как раньше в сутки границу в среднем пересекали не более 500 человек.

Глава МВД Рита Тамошунене говорит, что потоки выросли в 20 раз, и это говорит о том, что открытие границ между станам Балтии себя оправдывает.

Увеличение активности передвижения людей наблюдается также на латвийско-эстонской границе, что связано с ослаблением ограничений на поездки в странах Балтии.

С сегодняшнего дня на границе с Латвией действуют четыре пункта погранконтроля. Сегодня открылся еще один КПП.

Подделки

Банк Литвы предупреждает граждан: в обороте появились поддельные евробанкноты. Эти так называемые кино-деньги (movie money) легко отличить от настоящих – на них обычно есть надписи: copy, movie money, но нет водяных знаков, защитных нитей, голограмм, бумага низкого качества. Как правило, это банкноты номиналом 10 и 20 евро.

Банк Литвы отмечает, что в период карантина использование наличных денег резко сократилось, увеличились расчёты банковскими картами и телефонами. Однако пожилые люди, которые предпочитают наличные деньги, могут получить поддельными банкнотами сдачу на рынках, при получении различных услуг.

По данным Банка Литвы, в конце прошлого года movie money составили 88, а в начале текущего – около 37 процентов всех поддельных банкнот, полученных специалистами для экспертизы.

День музеев

Отмечая Международный день музеев, музеи Литвы приглашают посетить виртуальную выставку. Директор Национального Художественного музея Арунас Гелунас говорит, что люди смогут увидеть самые интересные экспонаты из восьмидесяти музеев страны, не выходя из дома.

Один из участников проекта – Национальный художественный музей – представляет картину "Персидские посланники у короля Эфиопии", Исторический президентский дворец – Президентский балкон, Центр знаний о государстве расскажет о репродукции мозаики девятого века.

Призыв

Национальный музей Литвы – хранитель истории страны, призывает жителей жертвовать вещи, связанные с пандемией и карантином. По словам музейных работников, память о сложном периоде в Литве должна остаться, и лучше всего о этом расскажут вещи.

Прежде всего люди стали нести шитые собственноручно маски, в том числе и дизайнерские вещи, созданные специально для свадеб. Но порадовали работников и другие будущие экспонаты выставки – сумочка, облитая дезинфицирующим раствором и испорченная им, огромные чеки из магазинов, когда люди закупались на всю неделю и дольше. В будущей экспозиции будут и снимки, и музыкальные произведения, рукописи и уникальное видео о том, как захваченные карантином люди пытались вернуться домой из-за границы. По словам директора музея Руты Качкуте, уже набралось 80 таких фильмов о приключениях путешественников в Таиланде, Новой Зеландии и других странах.