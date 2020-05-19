Ицхокас Мерас – даже переехав в Израиль, не позабыл Литву

«Благодаря проекту, инициированному Ицхокасу Мерасу, литовские спасатели евреев признаны праведниками народов мира. Конечно, эту работу памяти, взгляд на спасателей, на жертву, на свободу, на страдание, на смысл человеческого выбора Мерас очень сильно изменял своими произведениями», - сказала Радио LRT старший научный сотрудник отдела современной литературы Института литовской литературы и фольклора д-р Лорета Мачянскайте.

LRT продолжает проект «Камни памяти», призванный почтить память выдающихся литваков – евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру. Четвертый рассказ посвящается одному из известнейших писателей Литвы, лауреату Национальной премии Литвы в области культуры и искусства Ицхокасу Мерасу.

Камни памяти / LRT

И. Мерас родился в семье литовских евреев, живших в Кельме. Родители убиты во время Холокоста. Ицхокаса воспитала литовская семья. Этот опыт осветил всю дальнейшую жизнь и творчество знаменитого прозаика и сценариста.

Старший научный работник отдела современной литературы Института литовской литературы и фольклора д-р Лорета Мачянскайте обращает внимание на общественную деятельность И. Мераса. «Благодаря проекту, инициированному Ицхокасу Мерасу, литовские спасатели евреев признаны праведниками народов мира. Конечно, эту работу памяти, взгляд на спасателей, на жертву, на свободу, на страдание, на смысл человеческого выбора Мерас очень сильно изменял своими произведениями», - говорит литературовед Л. Мачянскайте.

Как писатель он был литовцем, и ему было неприятно, когда его как-то отделяли и включали в специальную категорию – еврейские писатели Литвы.

Ицхокас Мерас дебютировал сборником автобиографических рассказов «Желтый лоскут» (1960 г.). Издал еще несколько сборников рассказов, несколько романов, написал ряд киносценариев, по трем из которых в Литве были поставлены фильмы. Он автор сценариев картин Альгирдаса Араминаса и Раймондаса Вабаласа «Когда я был маленький» (1968 г.), «Июнь, начало лета» (1969 г.), «Маленькая исповедь» (1970 г.).

Icchokas Meras

В 1972 году известный литовский прозаик и сценарист, протестуя против режима, эмигрировал в Израиль, однако всегда писал только по-литовски. «Как писатель он был литовцем, и ему было неприятно, когда его как-то отделяли и включали в специальную категорию – еврейские писатели Литвы, - отмечает сотрудница Института литовской литературы и фольклора Лорета Мачянскайте. – Он говорил о том, что язык – это твой мир, что национальность писателя – это его язык».

В автобиографии Мераса сказано, что в детстве он пас стадо недалеко от сосенок, где расстреляли его мать.

Хотя эти короткие рассказы о знаменитых литваках названы «Камни памяти», литературовед Л. Мачянскайте обращает внимание на яркие жизнеутверждающие метафоры в творчестве Ицхокаса Мераса. «В автобиографии Мераса сказано, что в детстве он пас стадо недалеко от сосенок, где расстреляли его мать, - трагические переживания писателя затрагивает литературовед Л. Мачянскайте. – И там он видит, какая неестественно высокая и зеленая трава выросла на гравии. Трава и гравий. Ему важна эта зелень, эта жизнь, то, что камень может расколоться и сквозь камень пробивается росток».

Творчество Ицхокаса Мераса переведено на эстонский, идиш, русский, испанский, немецкий, французский, латышский, венгерский, норвежский, грузинский, польский, болгарский, чешский, иврит, таджикский, английский, датский, голландский, турецкий, сербский, украинский, португальский и итальянский языки.

Рассказ об одном из известнейших писателей Литвы слушайте в радиозаписи (на литовском языке) :

Подготовил Висмантас Жуклявичюс