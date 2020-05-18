ФАКТЫ LRT. Сопровождал ли пандемию в Литве «скачок смертности»?

Количество жертв в мире может быть на 60 проц. больше, чем регистрируется, - утверждается в анализе, который в апреле опубликовало издание «Financial Times».

В некоторых государствах статистика показывает скачок смертей, начавшийся в начале года; он объясняется тем, что некоторые случаи вируса были не установлены, или тем, что люди, страдающие другими болезнями, получали меньше помощи от медиков. Хотя публикация «Financial Times» многих заставила поволноваться по поводу положения в Литве, опубликованные новые данные показывают, что статистика смертности в нашей стране пока примерно такая же, как и в предыдущие годы.

В Италии скончалось в несколько раз больше людей, чем обычно

Специалисты зачастую не приходят к согласию по поводу того, как правильно определять количество заболевших или скончавшихся от COVID-19, а, к примеру, Китай вызвал подозрения в международном сообществе после того, как изменил статистику.

Однако есть один показатель, позволяющий увидеть ситуацию более объективно, – это общее количество смертей, – утверждается в исследовании, опубликованном в апреле в «Financial Times». Исследование показывает, что, например, в Бельгии общее количество смертей на 60 проц. выше, чем в предыдущие годы. Это могло бы означать, что многие люди скончались, не зная того, что они болеют инфекцией, вызванной коронавирусом, или потому что во время пандемии в больницах были отложены другие процедуры и плановые операции.

Это явление еще называется «скачком смертности» (англ. «excess deaths»). В Италии в январе-апреле он достиг 90 проц., а в провинции Бергамо, где проживает более миллиона человек, скончавшихся в этом году было почти в 5 раз больше, чем обычно.

NEW: we’ve updated our excess mortality tracker, the gold-standard measure for Covid deaths, allowing like-for-like comparisons btwn countries



UK had 43,000 more deaths than usual in March & April vs 22,000 reported Covid deaths at the time



Free to read: https://t.co/pSx03b2kdL pic.twitter.com/loM7I78yqc — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) May 6, 2020

В Литве количество смертей остается на прежнем уровне

И все же, после проведения аналогичных подсчетов с использованием данных литовского Департамента статистики, выясняется, что в последние месяцы количество смертей в Литве не отклонялось от среднего показателя. И в марте, и в апреле месяце, когда пандемия добралась до Литвы, сравнительный показатель смертей не отличался от прежних лет, «скачка смертности» пока нет.

«В некоторых государствах, проанализированных «Financial Times», количество смертей возросло даже в несколько раз, так что эти числа годятся для того, чтобы показать серьезность ситуации и визуализировать данные. Как мы знаем, в Литве масштабы пандемии не столь велики, поэтому и количество смертей сравнительно не велико», - объясняет ситуацию доцент факультета философии Вильнюсского университета социолог Даумантас Стумбрис.

«Другой важный фактор – небольшое количество жителей. Для проведения более детального исследования в Литве слишком мало случаев, поэтому, раздробив период на более мелкие временные интервалы – месяцы, недели, дни, можно сильно отклониться от среднего показателя», - объясняет ученый трудность анализа.

Он упоминает тенденцию, в соответствии с которой количество смертей в холодное время года в Литве бывает выше, чем в теплое. Социолог предлагает также брать не общее количество смертей, а сравнительный показатель смертности, показывающий, сколько смертей приходится на 100 000 жителей, поскольку совокупное количество жителей в Литве постоянно меняется.

«В Литве еще с 2007 года наблюдается беспрецедентное увеличение продолжительности жизни. Это также может влиять на снижение смертности или на определенную амортизацию воздействия коронавируса на смертность», - поясняет Д. Стумбрис.

«Пандемия у нас существует, но смертность сравнительно низка», - обобщил социолог.

Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Как подсчитывать масштаб пандемии?

Д. Стумбрис обращает внимание на то, что побочных смертей нет или их очень мало и в других странах Европы – например, в Дании, Австрии, Португалии.

По утверждению социолога, сравнивать количество смертей в различных странах довольно проблематично, и это не обязательно показывает, насколько успешно государства справляются с пандемией.

«Это число показывает, что есть страны, где четко виден скачок, так что можно сказать, что эффект коронавируса там был сильнее, однако что тому причиной – мы сказать не можем», - поясняет он.

Причины, по мнению социолога, могут быть разными: карантинные меры, более старое или молодое общество, соответственно менее или более устойчивое к заболеваниям, генетические факторы. Но это пока лишь гипотезы, которые в будущем должны будут уточнить ученые, и только тогда можно делать выводы, как то или иное государство справилось с коронавирусом.

«Научных исследований об этой болезни еще не было, для этого необходимо время – позже увидим, какие государства к каким мерам прибегли», - утверждает социолог.

ВЕРДИКТ

Ошибка

В Литве скачка смертности пока не видно, - показывают данные Департамента статистики. Кроме того, как утверждают ученые, хотя общее число смертей и показывает, где воздействие коронавируса было сильнее, оно не раскрывает, какие государства более успешно справляются с пандемией – это можно будет установить лишь после исследования пандемии по ее окончании.