Отдых подождет: почти половина жителей Литвы не собирается в отпуск в этом году

Почти половина опрошенных жителей Литвы не собирается отдыхать в этом году, а те респонденты, которые пойдут в отпуск, собираются провести его дома, свидетельствует опрос, проведенный по заказу LRT.lt.

По мнению экспертов, некоторые люди не пойдут в отпуск, пытаясь заработать деньги, потерянные из-за карантина, но психологи предупреждают, что отдых необходим для поддержания психического и физического здоровья.

Репрезентативный опрос общественного мнения, проведенный компанией Baltijos tyrimai в конце апреля по заказу LRT.lt, показал, что 46% населения страны не планирует отдыхать в этом году. 47% респондентов заявили, что все-таки готовятся к отпуску, а остальные 7% заявили, что отдыхать не будут, потому что в этом году они уже были в отпуске.

Перспективы отдыха наиболее туманны для людей с самыми низкими доходами. Только 19% семей с доходом до 700 евро собираются в отпуск (76% не собираются это делать). Тем временем, 65% семей с доходом свыше 1200 евро уже пакуют чемоданы (28% не будут отдыхать).

Из-за ограничений на поездки большинство респондентов заявили, что они проведут отпуск дома или на даче - 57% респондентов. 43% обещают провести свой отпуск в Литве у моря или в других курортных городах. Тем временем, треть опрошенных (31%) заявили, что они все еще планируют отпуск в этом году за границей.

Жидре Гавелене, президент Национальной ассоциации туристического бизнеса, говорит, что некоторые компании, работающие в стране, планируют работать по новому графику, возможно, только 4 дня в неделю. «Поэтому те, кто говорит, что не пойдет в отпуск этом году, уверяют, что им будет достаточно выходных, которые продлятся 3 дня. Даже если люди говорят, что они не пойдут в отпуск, это не означает, что люди никуда не поедут», - говорит Ж. Гавелене.

При этом она отмечает, что, согласно другому исследованию, только 17% жителей Литвы обещают вообще не отдыхать в Литве. Частично это связано с простоем, другая причина - снижение доходов.

«Люди бы и поехали на литовские курорты, если бы была такая возможность. Однако мы видим, что некоторые предоставляющие услуги отдыха компании могут и вовсе не открыться, потому что не переживут кризис. Они не получали доходы в апреле и мае. Это может их погубить, поэтому предложение услуг снижается», - говорит президент ассоциации.

Гавелене убеждена, что в этом году литовцы смогут отдыхать не только в Литве, но и за рубежом. «С понедельника можно будет летать в Ригу, а Латвия ведет переговоры с Грецией, чтобы и латыши, и эстонцы могли путешествовать в Грецию без обязательного карантина. Если Литва этого не сделает, мы поедем за границу через Латвию или Польшу», - говорит Ж. Гавелене.

Нериюс Мачюлис, главный экономист банка Swedbank, уверяет, что нежелание литовцев ехать в отпуск может быть вызвано простоем.

«Во время карантина ряд самозанятых и служащих находились в принудительном отпуске около 2 месяцев. Они не могли работать, не получали доходов или получали очень низкий доход. Естественно, что эти люди планируют наверстать упущенное и будут работать до конца года», - объясняет Н. Мачюлис.

Карантин в Литве продлен до конца мая.