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2020.05.18 08:46

Отдых подождет: почти половина жителей Литвы не собирается в отпуск в этом году

Йонас Девейкис, LRT.lt2020.05.18 08:46
The infected bus driver was operating No 53 service in Vilnius
The infected bus driver was operating No 53 service in Vilnius / J. Stacevičius/LRT

Почти половина опрошенных жителей Литвы не собирается отдыхать в этом году, а те респонденты, которые пойдут в отпуск, собираются провести его дома, свидетельствует опрос, проведенный по заказу LRT.lt.

По мнению экспертов, некоторые люди не пойдут в отпуск, пытаясь заработать деньги, потерянные из-за карантина, но психологи предупреждают, что отдых необходим для поддержания психического и физического здоровья.

Репрезентативный опрос общественного мнения, проведенный компанией Baltijos tyrimai в конце апреля по заказу LRT.lt, показал, что 46% населения страны не планирует отдыхать в этом году. 47% респондентов заявили, что все-таки готовятся к отпуску, а остальные 7% заявили, что отдыхать не будут, потому что в этом году они уже были в отпуске.

Перспективы отдыха наиболее туманны для людей с самыми низкими доходами. Только 19% семей с доходом до 700 евро собираются в отпуск (76% не собираются это делать). Тем временем, 65% семей с доходом свыше 1200 евро уже пакуют чемоданы (28% не будут отдыхать).

Из-за ограничений на поездки большинство респондентов заявили, что они проведут отпуск дома или на даче - 57% респондентов. 43% обещают провести свой отпуск в Литве у моря или в других курортных городах. Тем временем, треть опрошенных (31%) заявили, что они все еще планируют отпуск в этом году за границей.

Жидре Гавелене, президент Национальной ассоциации туристического бизнеса, говорит, что некоторые компании, работающие в стране, планируют работать по новому графику, возможно, только 4 дня в неделю. «Поэтому те, кто говорит, что не пойдет в отпуск этом году, уверяют, что им будет достаточно выходных, которые продлятся 3 дня. Даже если люди говорят, что они не пойдут в отпуск, это не означает, что люди никуда не поедут», - говорит Ж. Гавелене.

При этом она отмечает, что, согласно другому исследованию, только 17% жителей Литвы обещают вообще не отдыхать в Литве. Частично это связано с простоем, другая причина - снижение доходов.

«Люди бы и поехали на литовские курорты, если бы была такая возможность. Однако мы видим, что некоторые предоставляющие услуги отдыха компании могут и вовсе не открыться, потому что не переживут кризис. Они не получали доходы в апреле и мае. Это может их погубить, поэтому предложение услуг снижается», - говорит президент ассоциации.

Гавелене убеждена, что в этом году литовцы смогут отдыхать не только в Литве, но и за рубежом. «С понедельника можно будет летать в Ригу, а Латвия ведет переговоры с Грецией, чтобы и латыши, и эстонцы могли путешествовать в Грецию без обязательного карантина. Если Литва этого не сделает, мы поедем за границу через Латвию или Польшу», - говорит Ж. Гавелене.

Нериюс Мачюлис, главный экономист банка Swedbank, уверяет, что нежелание литовцев ехать в отпуск может быть вызвано простоем.

«Во время карантина ряд самозанятых и служащих находились в принудительном отпуске около 2 месяцев. Они не могли работать, не получали доходов или получали очень низкий доход. Естественно, что эти люди планируют наверстать упущенное и будут работать до конца года», - объясняет Н. Мачюлис.

Карантин в Литве продлен до конца мая.

The infected bus driver was operating No 53 service in Vilnius
The infected bus driver was operating No 53 service in Vilnius
The infected bus driver was operating No 53 service in Vilnius
1 / 1J. Stacevičius/LRT
The infected bus driver was operating No 53 service in Vilnius
# Литва# карантин# Латвия# Польша

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