В Беларуси умер основатель портала Tut.by Юрий Зиссер

Известный в Беларуси предприниматель и общественный деятель умер после продолжительной болезни. Запуская Tut.by, он намеревался создать белорусский аналог Yahoo.

В Беларуси на 60-м году жизни скончался основатель белорусского новостного портала Tut.by, предприниматель и общественный деятель Юрий Зиссер. "После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер. Он стоял у истоков ряда белорусских и международных интернет-проектов. Был активным участником стартап-движения, ментором, активно занимался благотворительностью и меценатством", - говорится в сообщении, выложенном на сайте Tut.by.

В сообщении отмечается, что в связи с эпидемией коронавируса прощание с Зиссером пройдет в узком кругу. "Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19", - говорится в тексте.

Жизненный путь Юрий Зиссера

Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, высшее образование получил в Санкт-Петербурге по специальности "Электронные вычислительные машины". В 1992 году он основал компанию "Надежные программы", которая занималась разработкой банковского программного обеспечения.

После образовательной поездки в США в 1999 году у Зиссера возникла идея создать белорусский аналог Yahoo: так в 2000 году с бесплатной почты стартовал портал Tut.by, который за несколько лет стал самым популярным белорусским онлайн-ресурсом. Зиссер, занимавший активную гражданскую позицию, сам неоднократно публиковался на этом портале, говорится в сообщении, выложенном на Tut.by.