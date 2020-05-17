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2020.05.17 18:09

Генсек ООН и представитель ЕС выступили за права ЛГБТ

Радио «Cвобода»2020.05.17 18:09
Baltic Pride
Baltic Pride / J. Stacevičius/LRT

  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступили с заявлениями в связи с Международным днём борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая.

По словам Гутерриша, многие представители ЛГБТ-сообщества в разных странах сталкиваются с дискриминацией и насилием. Особую тревогу вызывает рост гомофобных настроений во время пандемии коронавируса.

"Многие представители этого сообщества, которые и до этого были жертвами предвзятого отношения, нападений и убийств за одно только то, кто они и кого они любят, теперь сталкиваются со стигматизацией из-за вируса, а также с новыми препятствиями при обращении за медицинской помощью", – приводит слова Гутерриша сайт ООН. Бачелет добавила, что в адрес представителей ЛГБТ звучат даже обвинения в распространении вируса.

При этом геи и транссексуалы составляют значительную долю людей, страдающих нарушением в работе иммунной системы, вызванной ВИЧ, и находятся в зоне риска в связи с COVID-19.

C заявлением в защиту прав ЛГБТ выступил также глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель: "Неприемлемо, что во всем мире продолжают безнаказанно нарушаться права человека на основании предполагаемой или фактической сексуальной ориентации или гендерной идентичности". О правах человека "следует помнить и во время глобального кризиса, и при возвращении к привычному образу жизни", говорится в заявлении.

На сегодняшний день более чем в 70 странах мира гомосексуальные отношения считаются правонарушением или преступлением, за которые людям могут грозить наказания – в некоторых странах вплоть до смертной казни. В России, по опросам, гомофобные настроения по-прежнему распространены в обществе, а на государственном уровне принят закон о запрете так называемой гей-пропаганды среди несовершеннолетних, который правозащитники считают дискриминационным.

Ряд посольств западных стран 17 мая по традиции вывесили радужные флаги – в частности, британское посольство в Минске и американское в Нур-Султане.

Радио «Cвобода»

Baltic Pride
Baltic Pride
Baltic Pride
1 / 1J. Stacevičius/LRT
Baltic Pride
# права человека

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