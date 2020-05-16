Новости Литвы: 11 новых случаев коронавируса

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

11 новых случаев

По данным на утро субботы, в стране установлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксировано 1534 случая COVID-19. Скончались 55 человек, больными числятся 485, выздоровевшими – 988 человек.

Очаги – прежние

По словам руководителя вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланды Лингене, большинство новых случаев обнаружились в прежних очагах инфекции – 4 зараженных в Антавиляйском пансионате, 2 – в вильнюсской городской клинической больнице и 2 – в общежитии на улице Пяргалес. Еще два случая установлены у работников клиники Сантара. Информация об еще одном случае уточняется.

Детские сады

В связи с тем, что детские сады в скором времени намерены возобновить свою работу, сотрудники дошкольных учреждений активно регистрируются для тестирования на коронавирус. Как сообщают представители «горячей линии», уже сейчас заняты почти все места в мобильных пунктах проверки.

Полеты

После того как туроператор Kidy Tour не получил разрешения на осуществление полетов из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, сотни граждан, которые уже купили билеты и готовились вернуться домой, остались в неизвестности. Самолеты должны были начать перелеты 16-20 мая, но из-за сложной ситуации, связанной с COVID-19, Администрация безопасного транспорта решила не одобрять авиаполеты в этих направлениях.

Компания информировала пассажиров, что вернуться в Литву они не смогут. Представитель компании Вилма Вайтекунайте сказала, что Kidy Tour поддерживала постоянный контакт с МИДом Литвы и другими ответственными учреждениями, но за сутки до начала полетов туроператор узнал, что они не состоятся.

Представители МИДа призывают жителей страны сохранять бдительность, тщательно проверять возможности покупки билетов на авиарейсы, особенно если на их осуществление еще не выдано разрешение.

Сейчас компания Kidy Tour делает все возможное, чтобы вернуть людей домой.

AirBaltic

Латвийская авиакомпания AirBaltic с понедельника, 18 мая, возобновляет прямые рейсы из Риги, Таллина и Вильнюса. Введен ряд новых мер безопасности для пассажиров. У всех прибывающих на борт будут измерять температуру тела, и если она окажется выше 37,8 градусов, пассажиру откажут в полете; салоны самолетов будут регулярно дезинфицироваться; все пассажиры получат базовый гигиенический набор, в том числе защитную маску для лица и дезинфицирующие салфетки; пассажиры обязаны носить маску на протяжении всего полета; журналов для пассажиров в самолете не будет: их заменят на одноразовые меню и информационные буклеты о коронавирусе и мерах предосторожности.

Президент в Ниде

Президент проводит эти выходные в Ниде. На Куршской косе Гитанас Науседа будет работать и в начале неделе. По словам представителя президента Антанаса Бубнялиса, глава государства проведет зум-конференцию со своими советниками по вопросам стимулирования экономки, беседу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем о распределении средств Европейского фонда восстановления, о предстоящем форуме «Восточное партнерство», а также о ситуации с Белорусской АЭС.

Прощание

Литва простилась с юристом, одним из авторов Конституции Литвы, бывшим судьей Конституционного суда и членом Сейма Стасисом Стачёкасом. Он скончался на 83-ем году жизни. Прощание с ученым проходило в университетском костеле святых Иоаннов, похоронен Стасис Стачёкас на Антакальнисском кладбище на холме деятелей науки и искусства.

Предложение

Министр образования, науки и спорта предлагает выделять премии лучшим учащимся и их педагогам. Альгирдас Моняквичюс ссылается на то, что материальное поощрение победителей международных олимпиад и конкурсов существует во многих странах, в том числе в Латвии и Эстонии.

Сейчас премировать лучших учащихся могут сами школы или самоуправления, но министр считает, что финансовая поддержка должна оказываться и со стороны государства.

Сейм одобрил эту поправку в первом чтении. Она может вступить в силу с нового учебного года.

Концерт

TonArt, который ведет занятия по игре на фортепиано для взрослых, решил посвятить концерт Дню уличной музыки, который в этом году пришлось перенести. Только что на TonArt Youtube завершилось исполнение произведений Шопена, Бетховена, Канчели и других композиторов адвокатом, финансовым аналитиком, работником Красного Креста и другими представителями не менее «серьезных» и далеких от искусства профессий, которых объединяет любовь к фортепианной музыке. Своим концертом они хотели показать, что творчеству есть место в любых условиях и музыка не знает границ.

Бродский

Музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге до 24 мая на своем сайте в свободном доступе показывает фильм Анатолия Васильева «Иосиф Бродский». В день 80-летия лауреата Нобелевской премии стихи поэта будут читать не только такие известные актеры как Светлана Крючкова, Юлия Рутберг, Анастасия Мельникова, но и музыканты, писатели, поэты, те, кто знал Бродского, и те, кто знаком с ним благодаря поэтическим строкам.

Видеозапись будет доступна с полудня 24 мая.

В Литве юбилей поэта будет отмечен в доме-музее семьи Венцловы 21 мая на заключительном рассказе профессора Томаса Венцловы из цикла «Беседы о личностях». Начало онлайн трансляции в 19 часов.

Шоу

Сегодня в 22 часа ТВ LRT начнет трансляцию концерта «Европа зажигает свет» – песенное онлайн шоу, организованное Европейским вещательным союзом (EBU), вместо конкурса «Евровидение», отмененного из-за пандемии коронавируса.

По мнению организаторов концерта, он должен вдохновить не только его участников, но и всех, кто соберется у экранов телевизоров, объединит людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена.