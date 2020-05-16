Соединённые Штаты начинают поставки нефти в Белоруссию

Начало поставок американской нефти "укрепляет суверенитет и независимость Белоруссии", подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео. В заявлении, выпущенном Государственным департаментом, говорится, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, которые заинтересованы во "вхождении на белорусский рынок".

О начале поставок в Белоруссию на этой неделе первой партии американской сырой нефти объявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, говорится, что в организации этой сделки, которая была заключена на конкурсной основе, участвовали американская энергетическая трейдинговая компания United Energy Trading при содействии американской компании Getka и польской компании UNIMOT.

США призывают Беларусь воспользоваться прогрессом, достигнутым в расширении доступа американского бизнеса на свой рынок, и провести рыночные реформы в сфере либерализации торговли, необходимые для продвижения процесса вступления страны во Всемирную торговую организацию.

Ранее в пятницу сообщалось, что Белоруссия начала закупки нефти из Соединённых Штатов. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

В заявлении министра говорится, что это стало возможным "по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко" – первого визита госсекретаря в Минск за многие годы.

По словам Макея, осуществление поставок американской нефти "является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса" страны, а сотрудничество с США в нефтяной сфере рассматривается как "существенный элемент энергетической безопасности государства". Макей также заявил, что белорусская сторона "продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США".

Как сообщает издание Tut.by, поставки будут осуществляться через литовский порт Клайпеда. Первая закупленная партия – 80 тысяч тонн. Выход танкера с этой нефтью из порта в штате Техас запланирован на 17 мая.

Белоруссия начала импортировать нефть из США на фоне споров о цене нефти с Россией, а также после прошлогоднего инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", из-за которого он был на некоторое время остановлен.

В начале года поставки нефти из России были практически остановлены. Белоруссия начала закупки танкерной нефти, в частности из Саудовской Аравии, через порты в Одессе и Клайпеде. В марте Минск и Москва договорились о возобновлении поставок. Российская нефть по-прежнему составляет большую часть поставляемой в Белоруссию нефти. Как пишет Tut.by, в мае Белоруссия закупит у России около 1,1 млн тонн.

В ходе визита в Минск 1 февраля Помпео заявлял, что Соединённые Штаты готовы обеспечить Белоруссию нефтью "на 100 процентов".

Отношения между Белоруссией и США в последнее время имеют тенденцию к улучшению, свидетельством чего стал и визит госсекретаря. Было объявлено о возвращении в Минск американского посла.

Радио Свобода