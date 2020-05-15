Новости Литвы:Президент подписал принятое Сеймом решение об одноразовых выплатах пенсионерам

Новости Литвы в изложении корресопндентов русской службы радио LRT

Хроника Covid-19

По данным министерства здравоохранения, в Литве установлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Этот диагноз подтвержден 1523-м, скончались от COVID-19 - 54 человека, больными числятся 498, выздоровели 965 человек. В изоляции находится 260 человек.

Профессор Саулюс Чаплинскас: нельзя расслаблсяться

Профессор Саулюс Чаплинскас еще раз подчеркивает, что смягчение карантина не означает, что можно расслабиться. По его словам, появляется все больше научных данных о том, что иммунитет к болезни и после выздоровления не приобретается.

Кроме того, все больше данных о том, что коронавирусом заболевают дети, есть и смертельные случаи. "Надо понимать, что пока нет вакцины, опасность останется" – отмечает С. Чаплинскас.

Телефонная линия 1808 по-прежнему перегружена

Руководитель группы по информированию общественности Гедрюс Сурплис сообщил, что горячая телефонная линия 1808 по-прежнему перегружена. Он призвал людей без надобности не занимать ее, так как специалистам не смогут дозвониться люди с серьезными симптомами коронавируса, а также те, кто должен лечь на плановую операцию.

Об этом Сурплис и министр здравоохранения говорили и вчера, утверждая, что в день консультантам приходится принять до 16-18-ти тысяч звонков. Это произошло потому, что самоуправления призвали работников детских садов пройти тестирование перед выходом на работу.

Изменения в правилах карантина

С понедельника, 18 мая, рестораны и кафе смогут принимать посетителей не только на улице, но и в помещениях. Однако между столиками и посетителями должно быть расстояние не менее двух метров, сидеть рядом смогут не более 5 человек, за исключением членов семьи.

По словам министра здравоохранения, это должно защитить посетителей от возможного заражения. По той же причине ограничивается и время работы ресторанов и клубов.

Впускать посетителей внутрь будут только в масках, но есть и пить можно и без них. Исключается фуршет, кроме того, меню должны быть такими, чтобы их можно было дезинфицировать, посетителям снаружи нельзя предлагать пледы. Не рекомендуют посещать такие заведения людям из группы риска, о чем должно быть объявление на входе в кафе или ресторан.

С понедельника открываются клубы, ночные бары, казино, игровые салоны. Однако время их работы ограничено – с 8 до 22 часов. С этого же дня открываются кабинеты одонтологов, детские сады и подготовительные классы, центры занятости. Можно будет навещать пациентов в больницах, возобновить тренировки в спортивных клубах при условии, что на них будет присутствовать не более десяти человек. Исключение составляют близкие родственники и опекуны.

С 25 мая школы могут принимать учеников, с 30 мая откроют оздоровительные центры. Маски следует носить в парикмахерских, торговых центрах, на остановках общественного транспорта. За нарушения карантинных правил по-прежнему будут штрафовать.

Президент подписал принятое Сеймом решение об одноразовых выплатах пенсионерам

Президент подписал принятое Сеймом решение об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро, а также сообщил, что предлагает временно снизить подоходный налог и выделить средства семьям с детьми.

Гитанас Науседа предлагает до конца июля снизить налог с 20 до 15 процентов, выделить на детей из неимущих и многодетных семей, а также на детей в 120 евро. Помимо этого, глава государства считает, что следует еще в этом году повысить не облагаемый налогами минимум на 50 евро. Общая величина пакета антикризисных мер – 500 млн евро.

Ярослав Наркевич обвиняет Отдел расследования LRT в клевете

Министр транспорта и коммуникаций обратился в генеральную прокуратуру. Ярослав Наркевич обвиняет Отдел расследования LRT в клевете. Об этом сообщила пресс-атташе министра.

Напомню, накануне Отдел расследований LRT обнародовал сведения о том, что реконструкция дома в Тракай, принадлежащего Ярославу Наркевичу, могла быть оплачена за счет конкурсных закупок.

По данным расследователей, занимая высокий пост Вильнюсском самоуправлении, будущий министр в обмен на ремонт своего дома обещал строительной компании „Sodžiaus būstas“ успех в конкурсе по ремонту школ и детских садов. Строители выполнили работ в здании политика на 100 тысяч евро.

Совет Движения либералов подтвердил свой список кандидатов на парламентских выборах

Совет Движения либералов подтвердил свой список кандидатов на парламентских выборах по одномандатному округу. Из-за карантина голосование по списки велось два дня в электронном пространстве. В Сейм либералы выдвинули 54 кандидата. Первый раз в истории партии окончательный порядок следования кандидатов в списке будут установлен после рейтингования всеми членами Движения либералов. Оно также будет проводиться в интернете.

Задержанным фигурантам дела о коррупции вынесены меры пресечения

Всем 11 задержанным фигурантам дела о коррупции вынесены меры пресечения. Четверо решением суда остаются задержанными, 7 выпущены под подписку о невыезде. Об этом сообщает представитель генеральной прокуратуры. В числе фигурантов дела – прокуроры, адвокат, сотрудник Службы расследования финансовых преступления. Их подозревают в торговле влиянием, подкупе, злоупотреблениях, взяточничестве.

Полиция провела крупную операцию

Полиция сообщила о досудебном расследовании, на основании которого арестовано 15 человек. По словам ответственных лиц, это число - не окончательное. Начальник комиссариата полиции Вильнюсского округа Саулюс Григас и главный прокурор Вильнюсской округа Юстас Лауцюс на пресс-конференции сообщили, что речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях: незаконном хранении и торговле наркотиками и оружием, коррупционной деятельности. В операции, которая шла в разных районах страны, участвовали 120 сотрудников. Они провели более 40 обысков. Изъято 2 кг амфетамина, 1 кг героина, 2 кг кокаина, более тысячи психотропных таблеток и гранатомёты.

Прошла читка пьесы Марюса Ивашкявичюса

Несколько вечеров подряд на платформе „Zoom“ известные актеры из разных стран - Латвии, Канады, Израиля, Латвии читали пьесу Марюса Ивашкявичюса «Спящие».

Антиутопия была написана драматургом в 2016 году. В числе актеров, с которыми работает Оскарас Коршуновас, - Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Ксения Раппопорт и другие. Следила за чтением и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая выразила надежду, что, когда-нибудь литовский режиссер поставит ее «Чернобыльскую молитву».

Порталу LRT.lt Оскарас Коршуновас сказал, что попробует осуществить этот проект. По его словам, он собирался это сделать на определенных площадках и в Минске, и в Литве, но не хватило финансирования, а позже началась пандемия и нарушила все планы.