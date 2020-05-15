Новости Литвы:Президент подписал принятое Сеймом решение об одноразовых выплатах пенсионерам

Новости Литвы в изложении корресопндентов русской службы радио LRT
Хроника Covid-19
По данным министерства здравоохранения, в Литве установлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Этот диагноз подтвержден 1523-м, скончались от COVID-19 - 54 человека, больными числятся 498, выздоровели 965 человек. В изоляции находится 260 человек.
Профессор Саулюс Чаплинскас: нельзя расслаблсяться
Профессор Саулюс Чаплинскас еще раз подчеркивает, что смягчение карантина не означает, что можно расслабиться. По его словам, появляется все больше научных данных о том, что иммунитет к болезни и после выздоровления не приобретается.
Кроме того, все больше данных о том, что коронавирусом заболевают дети, есть и смертельные случаи. "Надо понимать, что пока нет вакцины, опасность останется" – отмечает С. Чаплинскас.
Телефонная линия 1808 по-прежнему перегружена
Руководитель группы по информированию общественности Гедрюс Сурплис сообщил, что горячая телефонная линия 1808 по-прежнему перегружена. Он призвал людей без надобности не занимать ее, так как специалистам не смогут дозвониться люди с серьезными симптомами коронавируса, а также те, кто должен лечь на плановую операцию.
Об этом Сурплис и министр здравоохранения говорили и вчера, утверждая, что в день консультантам приходится принять до 16-18-ти тысяч звонков. Это произошло потому, что самоуправления призвали работников детских садов пройти тестирование перед выходом на работу.
Изменения в правилах карантина
С понедельника, 18 мая, рестораны и кафе смогут принимать посетителей не только на улице, но и в помещениях. Однако между столиками и посетителями должно быть расстояние не менее двух метров, сидеть рядом смогут не более 5 человек, за исключением членов семьи.
По словам министра здравоохранения, это должно защитить посетителей от возможного заражения. По той же причине ограничивается и время работы ресторанов и клубов.
Впускать посетителей внутрь будут только в масках, но есть и пить можно и без них. Исключается фуршет, кроме того, меню должны быть такими, чтобы их можно было дезинфицировать, посетителям снаружи нельзя предлагать пледы. Не рекомендуют посещать такие заведения людям из группы риска, о чем должно быть объявление на входе в кафе или ресторан.
С понедельника открываются клубы, ночные бары, казино, игровые салоны. Однако время их работы ограничено – с 8 до 22 часов. С этого же дня открываются кабинеты одонтологов, детские сады и подготовительные классы, центры занятости. Можно будет навещать пациентов в больницах, возобновить тренировки в спортивных клубах при условии, что на них будет присутствовать не более десяти человек. Исключение составляют близкие родственники и опекуны.
С 25 мая школы могут принимать учеников, с 30 мая откроют оздоровительные центры. Маски следует носить в парикмахерских, торговых центрах, на остановках общественного транспорта. За нарушения карантинных правил по-прежнему будут штрафовать.
Президент подписал принятое Сеймом решение об одноразовых выплатах пенсионерам
Президент подписал принятое Сеймом решение об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро, а также сообщил, что предлагает временно снизить подоходный налог и выделить средства семьям с детьми.
Гитанас Науседа предлагает до конца июля снизить налог с 20 до 15 процентов, выделить на детей из неимущих и многодетных семей, а также на детей в 120 евро. Помимо этого, глава государства считает, что следует еще в этом году повысить не облагаемый налогами минимум на 50 евро. Общая величина пакета антикризисных мер – 500 млн евро.
Ярослав Наркевич обвиняет Отдел расследования LRT в клевете
Министр транспорта и коммуникаций обратился в генеральную прокуратуру. Ярослав Наркевич обвиняет Отдел расследования LRT в клевете. Об этом сообщила пресс-атташе министра.
Напомню, накануне Отдел расследований LRT обнародовал сведения о том, что реконструкция дома в Тракай, принадлежащего Ярославу Наркевичу, могла быть оплачена за счет конкурсных закупок.
По данным расследователей, занимая высокий пост Вильнюсском самоуправлении, будущий министр в обмен на ремонт своего дома обещал строительной компании „Sodžiaus būstas“ успех в конкурсе по ремонту школ и детских садов. Строители выполнили работ в здании политика на 100 тысяч евро.
Совет Движения либералов подтвердил свой список кандидатов на парламентских выборах
Совет Движения либералов подтвердил свой список кандидатов на парламентских выборах по одномандатному округу. Из-за карантина голосование по списки велось два дня в электронном пространстве. В Сейм либералы выдвинули 54 кандидата. Первый раз в истории партии окончательный порядок следования кандидатов в списке будут установлен после рейтингования всеми членами Движения либералов. Оно также будет проводиться в интернете.
Задержанным фигурантам дела о коррупции вынесены меры пресечения
Всем 11 задержанным фигурантам дела о коррупции вынесены меры пресечения. Четверо решением суда остаются задержанными, 7 выпущены под подписку о невыезде. Об этом сообщает представитель генеральной прокуратуры. В числе фигурантов дела – прокуроры, адвокат, сотрудник Службы расследования финансовых преступления. Их подозревают в торговле влиянием, подкупе, злоупотреблениях, взяточничестве.
Полиция провела крупную операцию
Полиция сообщила о досудебном расследовании, на основании которого арестовано 15 человек. По словам ответственных лиц, это число - не окончательное. Начальник комиссариата полиции Вильнюсского округа Саулюс Григас и главный прокурор Вильнюсской округа Юстас Лауцюс на пресс-конференции сообщили, что речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях: незаконном хранении и торговле наркотиками и оружием, коррупционной деятельности. В операции, которая шла в разных районах страны, участвовали 120 сотрудников. Они провели более 40 обысков. Изъято 2 кг амфетамина, 1 кг героина, 2 кг кокаина, более тысячи психотропных таблеток и гранатомёты.
Прошла читка пьесы Марюса Ивашкявичюса
Несколько вечеров подряд на платформе „Zoom“ известные актеры из разных стран - Латвии, Канады, Израиля, Латвии читали пьесу Марюса Ивашкявичюса «Спящие».
Антиутопия была написана драматургом в 2016 году. В числе актеров, с которыми работает Оскарас Коршуновас, - Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Ксения Раппопорт и другие. Следила за чтением и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая выразила надежду, что, когда-нибудь литовский режиссер поставит ее «Чернобыльскую молитву».
Порталу LRT.lt Оскарас Коршуновас сказал, что попробует осуществить этот проект. По его словам, он собирался это сделать на определенных площадках и в Минске, и в Литве, но не хватило финансирования, а позже началась пандемия и нарушила все планы.