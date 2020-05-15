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2020.05.15 22:02

В Беларуси погибли участники проекта телеканала Настоящее время

Радио «Cвобода»2020.05.15 22:02
Владимир Михайловский и Максим Гавриленко
Владимир Михайловский и Максим Гавриленко / Настоящее Время

В автомобиль журналистов врезалась машина, шедшая по встречной полосе


В Беларуси двое участников съемочной группы документального проекта «Неизвестная Беларусь» телеканала Настоящее время Владимир Михайловский и Максим Гавриленко погибли в автокатастрофе по дороге из Гомеля в Минск.

Режиссер Любовь Земцова в критическом состоянии находится в реанимации. 14 мая у нее был день рождения.

В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе.

В Гомеле участники проекта снимали программу о волонтерах, которые помогают врачам в борьбе с эпидемией коронавируса. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.

«Неизвестная Беларусь» – новая программа Настоящего времени. В эфир вышло четыре эпизода.

Владимир Михайловский и Максим Гавриленко
Владимир Михайловский и Максим Гавриленко
Владимир Михайловский и Максим Гавриленко
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Владимир Михайловский и Максим Гавриленко
# Беларусь

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