В Беларуси погибли участники проекта телеканала Настоящее время

В автомобиль журналистов врезалась машина, шедшая по встречной полосе
В Беларуси двое участников съемочной группы документального проекта «Неизвестная Беларусь» телеканала Настоящее время Владимир Михайловский и Максим Гавриленко погибли в автокатастрофе по дороге из Гомеля в Минск.
Режиссер Любовь Земцова в критическом состоянии находится в реанимации. 14 мая у нее был день рождения.
В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе.
В Гомеле участники проекта снимали программу о волонтерах, которые помогают врачам в борьбе с эпидемией коронавируса. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.
«Неизвестная Беларусь» – новая программа Настоящего времени. В эфир вышло четыре эпизода.