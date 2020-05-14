Новости Литвы: Вступят в силу новые правила досуга на открытом воздухе

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Хроника COVID-19

За прошедшие сутки в Литве установлено 6 случаев коронавируса. Всего в стране заразилось 1511 человек. От COVID-19 скончалось 54 человека, еще шесть заразившихся умерли от других причин. Выздоровевшими считаются 934 человека, больных - 517. За последние сутки было взято почти 8 тысяч проб. Руководитель Группы информирования общественности Гедрюс Сурплис утверждает, что сейчас фиксируется рекордное количество желающих пройти тест на коронавирус. По его словам, это создает препятствия для тех, кто чувствует возможные симптомы коронавируса и не может дозвониться по горячей линии.

С понедельника вступят в силу новые правила досуга на открытом воздухе

Министерство здравоохранения сообщает, что с понедельника для проведения досуга на открытом воздухе на одного посетителя будет требоваться меньшая площадь. Теперь будет достаточно пяти квадратных метров, а раньше требовалось 10 квадратных метров. Однако и в дальнейшем необходимо будет соблюдать дистанцию не менее двух метров между отдельными людьми и группами. Согласно решению министра здравоохранения, теперь в местах проведения досуга можно будет находиться группами не более пяти человек, за исключением членов семьи. На открытом воздухе, там, где проводятся мероприятия, должны быть ограничены потоки посетителей. Кроме того, пропускать на мероприятия будут только посетителей в защитных масках и лицевых щитках.

Президент надеется на снижение налогов

Президент надеется в ближайшие дни договориться с правящей коалицией по поводу снижения налогов и расширения круга получателей одноразовой помощи в 200 евро. Глава страны предложил снизить тариф подоходного налога с 20 до 15%, однако представители правительства утверждают, что они склоняются к повышению размера необлагаемых доходов. Гитанас Науседа повторил, что поддерживает инициативу выделить одноразовую помощь в 200 евро социально уязвимым группам и заявил, что его вето может вызвать ситуацию, когда никакие предложения не будут одобрены.

Пограничный департамент сообщает об изменениях в процедуре пересечения границ

Государственный пограничный департамент утверждает, что, хотя с завтрашнего дня открываются границы стран Балтии, проверки здесь все равно проводиться будут. По словам пограничников, они будут короче, кроме того, жителям не нужно будет обосновывать цель своего путешествия, а также к ним не будет применяться 14-дневная самоизоляция. Начальник отдела профилактики Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис утверждает, что с завтрашнего дня будут открыты и появятся дополнительные контрольно-пропускные пункты.

В парламенте отметили юбилей Учредительного Сейма

В парламенте отметили 100-летие Учредительного Сейма. 15 мая 1920 года собрался избранный демократическим путем Учредительный Сейм, который осуществил волю сигнаторов Акта Независимости от 16 февраля. 112 парламентариев тогда единогласно объявили Литовское государство восстановленным в качестве демократической республики. В честь деятельности Учредительного Сейма Викторас Пранцкетис предложил учредить медаль имени Александраса Стульгинскиса. Председатель Сейма сказал, что этой медалью будут награждать людей, сделавших вклад в развитие демократии.