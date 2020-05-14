Лукашенко возмущен ценами на российский газ

По словам президента Беларуси, несправедливо, что РФ продает газ Германии дешевле, чем его стране. Премьер Беларуси Румас считает, что у Минска хороший шанс договориться с Россией по газу.

dw.com | DW | 14.05.2020

Deutsche Welle (www.dw.com)

2-3 minutes







Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь выразил недовольство ценой, которую его страна платит за поставки российского газа, и поручил правительству добиться ее снижения. Принимая в четверг, 14 мая, премьер-министра страны Сергея Румаса, Лукашенко назвал несправедливым то, что Германия в год 75-летия победы над нацизмом платит за российский газ меньше, чем Беларусь.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (победы. - Ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - сказал Лукашенко.

Сергей Румас выразил уверенность в том, что Беларусь договорится с Россией по цене на газ. "У нас есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - пояснил он. Румас также сообщил, что переговоры с "Газпромом" по ценовому вопросу должны состояться уже в мае.

Deutsche Welle