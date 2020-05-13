Новости Литвы: Правительство продолжает смягчать карантинные условия

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Хроника COVID-19

Национальный центр общественного здоровья сообщает о 14 новых случаях заболевания COVID-19. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1505 человек. Количество больных: 537, в больницах – 100 человек, скончались 54 человека, выздоровели 908 человек, в изоляции находятся 273 человека.

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В Вильнюсской городской клинической больнице новых случаев COVID-19 не зафиксировано. Об этом сообщил руководитель больницы Наримантас Маркявичюс. В больнице установлен 21 случай инфекции, в том числе 9 работникам. Руководитель столичного отделения Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене говорит, что на самом деле случаев уже 23, 11 из них – заражение медиков из Отделения внутренних болезней и реанимации. У Лингене много замечаний по организации работы в больнице, соблюдению правил безопасности.



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В Антавиляйском пансионате установлены еще 2 случая коронавируса у работника и подопечной. По словам директора пансиона Бируте Шаракаускене, всего заразились 14 сотрудников и 20 жителей, два человека скончались. Пансионат критикует Национальный центр общественного здоровья. Руководитель столичного отделения Центра Роланда Лингене отметила, что работники не придерживались правила работать командами посменно, ранее халатно относились к требованиям безопасности, кроме того, есть основания думать, что не все работники были протестированы.

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В выходные профилактически на коронавирус было проверено 1629 человек, результаты всех проб - отрицательные, сообщает министерство здравоохранения. По его данным, среди прошедших тест 63% или 1031 человек были работниками дошкольных учреждений, также в тестах участвовали 221 медик, 191 аптекарь, 135 работников мест торговли, 49 социальных работников, два полицейских. Наиболее активно на тесты регистрировались жители Вильнюса и Каунаса.

В ходе досудебного расследования различных коррупционных деяний сегодня утром задержано 11 подозреваемых

В ходе досудебного расследования различных коррупционных деяний сегодня утром задержали 11 подозреваемых, в том числе – прокуроров Генпрокуратуры Нериюса Марцинкявичюса и Угнюса Вичинаса, прокурора Каунасской окружной прокуратуры Донатаса Пузинаса, сотрудника Службы расследования финансовых преступлений Нериюса Валатку, каунасского адвоката Шарунаса Мицкявичюса и других.

На пресс-конференции руководитель Генпрокуратуры Эвалдас Пашилис сообщил, что коррупционные отношения представителей правоохранительных органов, адвоката и частных лиц касались дел Ūkio bankas, Kreditų unija и других не менее резонансных. Речь идет о торговле влиянием, подкупе, злоупотреблениях и взяточничестве. Крупномасштабную операцию по задержанию провела Служба спецрасследований. В ней участвовали около 50 сотрудников этой спецслужбы.

Министр образования: обязательного возвращения в школы не будет

Министр образования, науки и спорта заявил, что обязательного возвращения в школы не будет: решение об этом после консультаций с учредителем, родителями и учениками примет сам педагогический коллектив.

По словам Альгирдаса Монкявичюса, учителям предлагается сочетать дистанционное обучение с очным, так как скорее всего такая форма сохранится и в новом учебном году.

Особое внимание обращено на учителей, которые входят в группу риска, они должны работать удаленно, для этого им закупают компьютеры. Альгирдас Монкявичюс завтра обсудит все вопросы образования с мэрами самоуправлений.

Между тем Клайпеда и Вильнюс уже приняли решение: в этих городах учебный год завершится дистанционно, дети в школы не вернуться.

Министр здравоохранения говорит, что с понедельника будут открыты детски сады, в них по предварительным подсчетам вернутся 30-60 процентов детей. Тех, кто живет вместе с людьми из группы риска, просят оставаться дома. Это касается и тех детей, которые страдают хроническими заболеваниями. Такие же требования предъявляются и персоналу учреждений. Каждое утро работникам будут измерять температуру, они должны носить средства защиты. Помещения регулярно будут дезинфицироваться.

Порядок выдачи удостоверений о нетрудоспособности для родителей не изменится

В министерстве социальной защиты и труда утверждают, что с открытием детских садов порядок выдачи удостоверений о нетрудоспособности для родителей не изменится.

По словам министра Линаса Кукурайтиса, родители смогут сами выбирать, возвращаться ли на работу или остаться дома с детьми.

На данный момент удостоверения о нетрудоспособности по причине ухода за родителями, детьми или людьми с недугом есть у 60-ти тысяч человек.

Министр также заявил, что распространение коронавируса в домах опеки контролируется. По его словам, на коронавирус протестировано две трети всех работников таких учреждений.

Правительство продолжает смягчать карантинные условия

Правительство продолжает смягчать карантинные условия: ношение масок в общественных местах будет не обязательным, а только рекомендованным. Об этом в своем аккаунте в Фейсбуке сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По его словам, маски теперь не нужно будет носить на занятиях спортом в закрытых помещениях. Однако и в дальнейшем их нужно будет надевать там, где собирается большое количество людей и невозможно обеспечить безопасное расстояние между ними.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что, хотя условия ношения масок и смягчаются, люди не должны спешить от них отказываться.

По словам Вериги, ресторанам, кафе и барам будет предложено разрешить возобновить свою деятельность в помещении, однако будет ограничено время работы этих заведений.



С 30 мая предлагается разрешить профессиональные спортивные состязания без зрителей. Также будут разрешены мероприятия как на открытых, так и на закрытых площадках; в них смогут участвовать до 30 человек при условии соблюдения безопасной дистанции.



Премьер-министр также сообщил, что учебным учреждениям предоставлено право самим решать, какую форму обучения выбрать: дистанционную, обычную (с соблюдением требований) или смешанную. Летом обещают организовать больше, чем обычно, детских лагерей. С понедельника можно будет предоставлять одонтологические услуги. Эти изменения сегодня должно одобрить правительство.

Закрывается типография „Titnagas“

Типография „Titnagas“ , которая принадлежит концерну „Achemos grupė“, закрывается и увольняет более 40 работников. Генеральный директор «Ахемы» Гедрюс Якубаускас сказал, что закрывается также учебный центр: вместе с типографией они признаны неперспективным направлением работы концерна, который собирается сосредоточиться на производстве удобрений, источниках возобновляющейся энергии, агробизнесе, погрузочно-разгрузочных портовых работах, торговле газом и другими продуктами. В прошлом году закрываемая типография получила доход почти в 2 миллиона евро.

Страны Балтии входят в первую пятерку по уровню демократии в мире

По уровню демократии в мире страны Балтии входят в первую пятерку. Таковы результаты мониторинга, регулярно проводимого организацией Freedom House. Ее представитель, политолог Витис Юрконис говорит, что первое место занимает Эстония, Литва с Чехией оказались на 4 – 5 местах.

Исследование, однако, показало большие угрозы демократии: рост влияния авторитарных государств - Китая, России и Турции, постоянные происки Кремля, кибернетические атаки. Литва на этом фоне выглядит островком стабильности, однако ей рано успокаиваться.

По словам Юркониса, наша страна далека от полной победы над коррупцией и в преддверии парламентских выборов должна противостоять популизму, политической поляризации и другим угрозам. Большую роль в этом, по мнению Витиса Юокониса, играет расследовательская журналистика, которой занимаются на LRT, портале 15min, R.I.T.A., в центре Siena.

Вильнюсская компанияTeltonika собирается начать массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких

Вильнюсская компания инновационных технологий Teltonika в конце мая собирается начать массовое производство аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и экспортировать их в другие страны. Сейчас, по словам основателя компании Арвидаса Паукштиса, продукт сертифицируется. Им заинтересовались клиенты из Латинской Америки, Африки и Восточной Европы. Teltonika может производить до миллиона аппаратов в месяц.

С Беларусью будет подписано соглашение о немедленном оповещении об атомных авариях

До конца мая с Беларусью будет подписано соглашение о немедленном оповещении об атомных авариях. Это подтвердил начальник Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики Литвы Михаил Демченко.

По его словам, Литва призывала соседей подписать документ до доставки атомного топлива на станцию, однако, Минск затягивал процедуру. Наконец, документ был подписан белорусским министром по экстремальным ситуациям. Демченко утверждает, что соглашение никак не повлияет на критическое отношение нашей страны к Белорусской АЭС, оно е важно для обеспечения безопасности граждан Литвы.

Возобновились регулярные авиарейсы из Вильнюса во Франкфурт

С сегодняшнего дня возобновились регулярные авиарейсы из Вильнюса во Франкфурт. Немецкая Lufthansa стала первой компанией, которая стала перевозить пассажиров из Литвы. Всем 160 пассажирам, прибывающим в нашу страну, измерят температуру и отправят на двухнедельную изоляцию.

Регулярные рейсы будут проходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Сегодня должен был состояться первый рейс в Ригу, но латвийская компания Air Baltic, перенесла его на более поздний срок. Литовское воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля.

Как отметил генеральный директор аэропортов Литвы Марюс Гялжинис, возобновить полеты намерены и другие компании, однако пока они не получили разрешения на это.

Председатель Сейма не видит нужды в пересмотре бюджета

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что пока он не видит нужды в пересмотре бюджета, хотя из-за последствий коронавируса в бюджет поступает меньше денег.

Пранцкетис сказал Радио LRT, что правительство с кризисом пока справляется хорошо, а новые меры можно будет принимать, если будет вторая волна коронавируса. Выплата в 200 евро пенсионерам и другим социальным группам необходима, а выплатить её ранее, чем в августе, нет технической возможности.

Фермеры планируют уничтожить остатки урожая

Из-за карантинных ограничений на деятельность учреждений общепита, большая часть овощеводов не смогла поставить свою продукцию в детские сады, школы и рестораны. Оставшуюся часть прошлогоднего урожая фермеры планируют уничтожить.