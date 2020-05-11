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2020.05.11 17:34

В Белоруссии оппозиция отказывается от участия в выборах президента

Радио «Cвобода»2020.05.11 17:34
Избирательный участок в Белоруссии
Избирательный участок в Белоруссии / RFE/RL

В Белоруссии две партии, которые называют себя оппозиционными по отношению к президенту Александру Лукашенко, отказались от участия в предстоящих выборах главы государства.

Речь идёт о "Белорусском народном фронте" (БНФ), а также о партии левых "Справедливый мир". "Ведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, в то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом заболевших", - заявили в БНФ по итогам онлайн-совещания.

Представители левых сил назвали решение организовать выборы "преступным"."Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции, ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей", - говорится в заявлении центрального комитета "Справедливого мира".

Ранее Белорусская служба Радио Свобода сообщала, что пять оппозиционных партий, которые планировали выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, из-за коронавируса отказались от дальнейших "праймериз" в регионах.

На прошлой неделе нижняя палата парламента Белоруссии назначила следующие президентские выборы на 9 августа. Среди уже объявивших от готовности баллотироваться на пост – нынешний президент Александр Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года. Ограничения на количество президентских сроков в своё время отменили по его настоянию.

Выборы в стране пройдут в условиях пандемии коронавируса. По последним данным, в республике зарегистрировано почти 23 тысячи случаев заражения и 131 смерть от COVID-19.

9 мая в Минске прошел парад по случаю 75-летия победы над нацистской Германией. В городе были объявлены народные гуляния и праздничные концерты. Оппозиция обвиняет власти в безответственном отношении к населению. Карантинные меры в Белоруссии не вводились.

Радио Свобода

Избирательный участок в Белоруссии
Избирательный участок в Белоруссии
Избирательный участок в Белоруссии
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Избирательный участок в Белоруссии
# Белоруссия# коронавирус# Лукашенко

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