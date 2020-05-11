Новости Литвы: медики обеспокоены ростом числа зараженных

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Статистика коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает, что, по данным на утро понедельника, установлено 6 новых случаев коронавируса. Всего в Литве установлено 1 485 случаев COVID-19, больны 598, число выздоровевших возросло до 833-х человек.

От коронавируса скончались 50 человек. По данным Национального центра общественного здоровья, в изоляции находятся 303 человека.

В воскресенье были исследованы 2 652 пробы. Всего в Литве исследовано 186 565 проб.

LRT.lt напоминает уточненные данные Национального центра общественного здоровья: в пятницу и субботу было установлено 43 случая коронавируса.

Обеспокоенность медиков

Эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене сказала Радио LRT, что рост числа зараженных в выходные вызывает обеспокоенность. По словам медика, если такая тенденция сохранится, возможно, придется вернуться к ужесточению правил карантина, то есть к его начальной стадии.

Размувене подчеркивает, что все зависит от сознательности и ответственности людей – вирус продолжает циркулировать, новые случаи заражения неизбежны, но их число может либо расти, либо сокращаться.

Передвижения

С 15 мая в страну могут въезжать (без обязательной двухнедельной самоизоляции) граждане Латвии и Эстонии. С сегодняшнего дня жители других стран ЕС могут въезжать в Литву, если они здесь работают, учатся, ведут бизнес, но им придется на 14 дней самоизолироваться.

С сегодняшнего дня сняты ограничения и на выезд из Литвы. При необходимости въезда на территорию Польши при себе надо иметь документ, подтверждающий цель поездки. Документы надо предъявить польским пограничникам, а они решат, впустить ли человека на территорию своей страны.

По договоренности между Литвой и Польшей, допущенные на территорию страны не обязаны соблюдать 14-дневную изоляцию.

В Литву на автомобилях с сегодняшнего дня можно въехать и через КПП Лаздияй-Арадники. До сих пор можно было въехать только через Калварию.

Со среды, 13 мая, возобновляются регулярные рейсы из Вильнюсского аэропорта. Первые полеты будут совершены в Ригу и Франкфурт.

Представитель Литовских аэропортов Ауримас Стиклюнас отметил, что через Франкфурт авиапассажиры смогут добраться и до других крупных европейских городов.

Отказ от полетов

Латвийской авиакомпании пришлось отказаться от планов возобновить полеты между Ригой и Вильнюсом. Как сообщает портал LRT.lt, после продления чрезвычайной ситуации в Латвии до 9 июня, откладывается и первый рейс между столицами наших стран.

Как сообщает компания «Air Baltic», полетов не будет до 17 мая. В Латвии ожидают решения правительства.

Представитель Вильнюсского аэропорта подтвердил LRT.lt, что в среду рейса в Ригу не будет.

Паланга оживает

Сегодня в Паланге разрешается предоставлять услуги проживания и ночлега для туристов, придерживаясь всех требований и рекомендаций министерства здравоохранения в связи с коронавирусом.

Как отмечает президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Паланги, несмотря на то, что у гостиниц возникнут дополнительные расходы на защитные средства, стоимость ночлега не должна слишком подорожать.

Библиотеки

C cегодняшнего дня в библиотеках можно пользоваться компьютером, Интернетом и другими услугами читальных залов. Однако министерство здравоохранения подчеркивает, что по-прежнему действителен запрет на выдачу периодических изданий, работу открытых библиотечных фондов, детских читальных залов.

Кроме того, передавая книги или документы, следует избегать прямого контакта – они должны быть оставлены на столе или полке.

Проверка

Начинается профилактическая проверка продавцов торговых точек в медицинских учреждениях или домах опеки, а также в непосредственной близости от них. Также будут тестировать работников крупных торговых центров и прежде всего – людей из группы риска.

С сегодняшнего дня можно посещать курсы вождения, родители могут приводить детей на детские площадки, с 18 мая возобновляется работа детских садов, кабинетов одонтологии, также можно будет проводить небольшие мероприятия (до 30 человек) на открытом воздухе.

Поликлиники

Сегодня пациентов вновь принимает часть столичных поликлиник, однако приоритетом остаются дистанционные консультации.

Как сообщает Вильнюсское самоуправление, посетить врача можно только заранее согласовав визит или в случае неотложной помощи. На первом этапе непосредственный контакт с медиком составит не более 30-40 процентов, через 3 недели – уже 85 процентов.

Плановые амбулаторные услуги оказывают Антакальнисская, Шяшкинская, Науйининкская, Науйя-Вильнясская поликлиники. Завтра откроется для посещения поликлиника Центро, 12-13 мая – Григишкская и Каролинишкская, с 18 мая – поликлиника в Лаздинай.

Во всех медицинских учреждениях поток пациентов будет регулироваться. Это прежде всего касается людей старше 60 лет и беременных.

С сегодняшнего дня также возобновила оказание услуг больница имени Марцинкявичюса. Стационар Вильнюсской городской клинической больницы будет работать со следующего понедельника.

Недостаток внимания

Инспекция по труду отмечает недостаток внимания больниц к безопасности и здоровью работников. Инспекторы, проверившие 19 лечебных учреждений страны, установили, что часть из них недостаточно активно тестировала медиков на коронавирус и не оценивала профессиональный риск.

По словам представителей инспекции, самую большую тревогу вызывают лечебные учреждения, находящиеся в районах. Там профессиональный риск медиков из-за угрозы COVID-19 оценивают или начинают оценивать только по требованию инспекции.

В то же время в учреждениях крупных городов, по словам экспертов, недостаточно активно проводится тестирование медицинских работников на коронавирус.

Нарушители карантина

В ходе проверок выяснилось, что условия карантина не соблюдают, как правило, небольшие продуктовые магазины. Такой вывод сделала Государственная продовольственно-ветеринарная служба.

По словам советника премьера Гедрюса Сурплиса, в четверти всех мест торговли не соблюдались правила. Крупные торговые центры оказались более дисциплинированными, нежели небольшие магазины.

Больше всего нарушений выявили в Мариямпольском и Алитусском районах. Сурплис отметил, что здесь перед открытием магазинов не измерялась температура работников, у входов в торговые места не было информации, обращающей внимание на необходимость соблюдения правил личной гигиены. Полиция, в свою очередь, в выходные составила 42 протокола о нарушении карантина.

Охота с луком

Министр окружающей среды встретился с премьером: говорили об охоте с луком.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис в выходные на своей странице в Фейсбуке назвал принятое Кястутисом Мажейкой решение неприемлемым. Министр утверждает, что глава правительства и общество были введены в заблуждение, однако на прошлой неделе он уже подписал приказ, который разрешает такую охоту.

Защитники природы называют охоту с луком жесткой и варварской, министр окружающей среды с этим не согласен.

Между тем лидер аграриев Рамунас Карбаускис сказал, что пока правящие у власти, охоты из луков не будет.

Микрокомпании

Премьер-министр заявил, что на дополнительную помощь микрокомпаниям с персоналом до 9 человек выделено до ста миллионов евро.

Саулюс Сквернялис написал в своем аккаунте в Фейсбуке, что эту помощь начнут выплачивать завтра. По словам премьера, компании могут обращаться в Налоговую инспекцию за одноразовыми субсидиями, которые будут выплачиваться в течение трех рабочих дней. Сумма выплат будет зависеть от суммы налогов, заплаченных в прошлом году.

Бесплатная еда

Представители Родительского форума утверждают, что из-за коронавирусного кризиса увеличится количество семей, которые захотят получить бесплатную еду для своих детей.

Во время карантина школы каждые несколько недель выделяют ученикам сухой паек.

Советник министра социальной защиты и труда Эгле Самошкайте подчеркивает, что семьи, финансовое положение которых ухудшилось, могут обращаться по поводу бесплатного питания в течение всего года.

По данным министерства, в данный момент продовольственные пайки ученикам выделяются во всех самоуправлениях. Их получают более 52 тысяч детей. Продовольственные пакеты могут получить ученики из нуждающихся семей, а также их тех школ, которые участвуют в пробном проекте по бесплатному питанию.

Беженцы

В минувшем году убежище в Литве попросило рекордное число иностранцев – 646 человек. Об этом сообщает Департамент миграции.

Его руководитель Эвелина Гудзинскайте объясняет это тем, что маршруты мигрантов постоянно меняются и сейчас они пролегли через Литву.

По ее словам, чаще всего люди обращались за предоставлением убежища на границе нашей страны с Белоруссией. Очень часто это были иностранцы, которые пытаются попасть на территорию ЕС уже не в первый раз. Как правило, это граждане России и Таджикистана.

Из без малого 700 обращений удовлетворено только 92. Отказано в убежище экономическим мигрантам, тем, кто просто ищет лучшие условия для жизни.

Из ЕС по программе переселения мигрантов в Литву из Италии и Мальты прибыли 7 человек.