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2020.05.11 10:37

В Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса

LRT.lt2020.05.11 10:37
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министерство здравоохранения сообщает, что, по данным на утро понедельника, установлено 6 новых случаев коронавируса. Всего в Литве установлено 1 485 случаев COVID-19.

В Литве коронавирусом больны 598 лиц, число выздоровевших возросло до 833.

От коронавируса скончалось 50 лиц. 4 человека были заражены вирусом, но скончались по другим причинам.

По данным Национального центра общественного здоровья, в изоляции находятся 303 человека.

В воскресенье было исследовано 2 652 пробы. Всего в Литве исследовано 186 565 проб.

LRT.lt напоминает уточненные данные Национального центра общественного здоровья: в пятницу и субботу было установлено 43 случая коронавируса.

Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
# Литва# коронавирус

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