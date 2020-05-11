В Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает, что, по данным на утро понедельника, установлено 6 новых случаев коронавируса. Всего в Литве установлено 1 485 случаев COVID-19.

В Литве коронавирусом больны 598 лиц, число выздоровевших возросло до 833.

От коронавируса скончалось 50 лиц. 4 человека были заражены вирусом, но скончались по другим причинам.

По данным Национального центра общественного здоровья, в изоляции находятся 303 человека.

В воскресенье было исследовано 2 652 пробы. Всего в Литве исследовано 186 565 проб.

LRT.lt напоминает уточненные данные Национального центра общественного здоровья: в пятницу и субботу было установлено 43 случая коронавируса.