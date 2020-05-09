В Минске прошёл парад, посвященный 75-летию победы над нацистской Германией

В центре столицы Белоруссии Минска прошёл парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. В городе объявлены народные гуляния и праздничные концерты, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Мероприятия проходит во время вспышки коронавирусной инфекции, оппозиция обвиняет власти в безответственном отношении к населению.

В Белоруссии официально подтвержден 21 101 случай коронавирусной инфекции. 121 человек умерли, 5484 выздоровели. Критики обвиняют медицинские власти в занижении статистики. В стране не введены карантинные меры, власти признавали нехватку масок и респираторов.

В параде в Минске в субботу участвовали около 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. За ним наблюдали десятки тысяч зрителей. Праздничные мероприятия проходят в других городах страны.

Президент Александр Лукашенко на выступлении назвал парад "не демонстрацией силы, а данью памяти героической истории", –​ передаёт БелТА.

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы – мы бы поступили так же!" –​ цитирует президента газета "Белорусский партизан".

Нижняя палата парламента Белоруссии накануне назначила выборы президента страны на 9 августа.

В России были запланированы массовые мероприятия, посвящённые 75-летию победы во Второй мировой войне, но они были перенесены на неопределённый срок. В крупных городах прошли авиапарады.

Радио Свобода