Новости Литвы: Министр финансов надеется на быстрое восстановление экономики Литвы

Новости Литвы в изложении корресопдентов русской службы Радио LRT

Хроника COVID-19

Министерство здравоохранения Литвы сообщило о 5 новых случаях Covid-19. Всего в стране коронавирус подтвержден у 1433 человек. Жертвами COVID 19 стали 49 человек, выздоровели 739.

Одна их пяти новых инфицированных в Литве - медик Республиканской университетской больницы в Лаздинай. Об этом сообщил Национальный центр общественного здоровья. Заражение было установлено в результате профилактического тестирования. По словам представителя Центра Гинреты Мягялинскене, контактов с пациентами больницы у зараженной сотрудницы не было, она работала в защитном антивирусном комбинезоне.

Министерство здравоохранения также представило результаты выборочных проверок населения на коронавирус. Инфекция установлена у одного человека. После долгих выходных и раздачи 9 тысяч приглашений провериться на COVID-19 в мобильные пункты прибыло 3762 человека. Еще 205 проб проверяются. Министр здравоохранения утверждает, что результаты тестирования, проведенного в выходные, настраивают на позитив, однако не дают повода расслабляться.



Парламентарии планируют принять в новой редакции закон о Национальном радио и телевидении

Парламентарии планируют принять в новой редакции закон о Национальном радио и телевидении. Начав его подготовку, правящие «аграрии» хотели больших перемен, однако, подверглись критике и отказались от своих предложений.

В проекте не осталось ранее заявленного учреждения нового органа управления ЛРТ - правления, изменения порядка формирования Совета национального транслятора.

В новой редакции предлагается еще одно новшество - лицо, ответственное за этику на ЛРТ. Оно могло бы контролировать то, как журналисты и создатели передач национального транслятора придерживаются требований этического кодекса, рассматривать жалобы.

Новую редакцию закона начали готовить после парламентского расследования по поводу хозяйственной и финансовой деятельности национального транслятора.

Президент всретился с представителями СМИ

Отмечая День возвращения печати, языка и книги, президент с представителями СМИ сегодня обсуждает экономическую ситуацию и организацию труда во время карантина.

В то же время эксперты заявляют, что один из важнейших вызовов для прессы сегодня - получить всю возможную информацию от властей.

Председатель Союза журналистов Дайнюс Радзявичюс сожалеет, что журналистам приходится даже через суд выяснять, что, к примеру, обсуждал кабинет министров.

День возвращения печати, языка и книги отмечается в память об отмене царскими властями в 1904 году запрета на издание и распространение литовской печати и обучение в школах на литовском языке.

Власти Литвы планируют внести изменения в формулу индексирования пенсий

Власти Литвы планируют внести изменения в принятую несколько лет назад формулу индексирования пенсий, чтобы из-за кризиса со следующего года не было заморожено их повышение. Премьер-министр заявил, что пенсии в 2021 году могут увеличиться на 7- 8 процентов. По словам Саулюса Сквернялиса, все будет зависеть от того, как страна преодолеет наступающий кризис.

Глава правительства не скрывает, что самым тяжелым для экономики будет второй квартал этого года, но прогнозирует дальнейший рост и не видит причин для пессимизма.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене, однако, заявила, что пенсии в следующем году будут повышаться, но не так быстро, как в последнее время. С начала этого года пенсии повысились более, чем на 9 процентов.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили попытки России переписать историю

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили попытки России переписать историю, отрицать роль сговора Кремля с нацистами накануне Второй мировой войны и преступления советского режима в Балтийских странах.

В совместном заявлении, принятом накануне 75-летия окончания Второй мировой войны, президенты выразили озабоченность тем, что действия Москвы ставят под угрозу нынешний мировой порядок.

По словам Гитанаса Науседы, Россия в последнее время все интенсивнее проводит в жизнь «программу исторического ревизионизма»: оправдывает преступный пакт Молотова-Риббентропа, оккупацию Польши, а также стран Балтии. Глава нашего государства заявил, что одна из целей совместного заявления – привлечь внимание к этим тревожным тенденциям.

Президент Латвии Эгилс Левитс, в свою очередь, заявил, что «фальсификация истории представляет собой разновидность гибридной войны».

По его словам, единое отношение к истории является важной частью процесса политического объединения Европы, а здесь важную роль может играть Европейский парламент.

Главы трех Балтийских стран в совместном заявлении отдали дань памяти всем борцам с нацизмом, павшим на фронтах Второй мировой войны, однако подчеркнули, что победа в ней не принесла странам Восточной и Центральной Европы истинную свободу и независимость.

Принес присягу новый Государственный контролер

В Сейме принес присягу новый Государственный контролер Миндаугас Мацияускас. До этого назначения он был заместителем своего предшественника Арунаса Дулькиса.

Парламент утвердил кандидатуру главы государства на прошлом заседании. Мацияускас работает в Службе государственного контролера с 2002 года, занимался внедрением международных стандартов проведения аудита и системами управления. С 2016 года является членом Комитета по аудиту Европейского инвестиционного банка.

Министр финансов надеется на быстрое восстановление экономики Литвы

Министр финансов утверждает, что экономика Литвы восстановится после кризиса быстрее, чем это произойдет в других странах ЕС. Свой прогноз Вилюс Шапока основывает на низком уровне задолженности страны и ответственной фискальной политике.

В интервью Žiniu radijas министр говорил о том, что оптимизм внушает тот факт, что до пандемии и вызванного ею кризиса, государство функционировало стабильно. По мнению министра финансов, литовский бизнес гибок и инициативен, поэтому можно рассчитывать на то, что большинство компаний выйдут из кризиса окрепшими – с новыми рынками сбыта и новой продукцией.

Между тем Еврокомиссия прогнозирует, что ВВП Литвы в этом году сократится значительнее, чем это произойдет у соседей - на 7,9 процентов, однако на следующий год рост будет также самым большим – 7,4 процента, тогда как в Латвии - 6,4, а в Эстонии - 5,9 процента.

Повилас Подерскис покинул созданную мэром Партию свободы

Глава администрации столичного муниципалитета Повилас Подерскис покинул созданную мэром Партию свободы. Причин такого поступка политик не назвал. Никаких претензий к Ремигиюсу Шимашюсу и его команде у него нет. По словам Подерскиса, выход из политической организации не имеет отношения к его должностным обязанностям и он по-прежнему остается руководителем администрации мэрии. На этом посту Подерскис находится уже вторую каденцию.

Министерство образования рассматривает новый вариант выпускных экзаменов

Министерство образования, науки и спорта рассматривает новый вариант выпускных экзаменов этого года: ведомство предлагает ограничиться одним экзаменом, обязательным – по литовскому языку. Министр Альгирдас Монкявичюс сказал порталу LRT.lt, что выпускные экзамены в этом году пройдут с 22 июня по 21 июля, первый этап приема в вузы соответственно сдвигается и будет длиться до 18 августа, дополнительный прием – до 4 сентября.

Министерство обратилось в Совет по образованию с просьбой проконсультировать, как упростить процедуру с тем, чтобы абитуриенты успели подготовиться, сдать экзамены и поступить в вузы и другие учебные заведения.

Чтобы получить аттестат достаточно сдачи одного экзамена по литовскому языку и одного по выбранному предмету – государственного или школьного.

Фермеры провели акцию протеста

Фермеры, не согласные с мерами, представленными Европейской комиссией и направленными для пострадавших от коронавируса производителей и переработчиков молока, сегодня после обеда провели акцию протеста. Во время акции на поля был высыпан молочный порошок. Тем самым фермеры хотели привлечь внимание к тому, что средства должны быть более эффективными. Похожие акции прошли и в других странах, в том числе в Германии и Франции.

У родителей и в дальнейшем будет возможность брать больничный и оставаться дома с детьми

Премьер-министр заявил, что у родителей и в дальнейшем будет возможность брать больничный и оставаться дома с детьми.

С 18 мая детские сады возобновят работу в полном объеме, но воспитатели не ждут прежнего количества детей в группах.

Часть родителей по-прежнему будет находиться с детьми дома.

Саулюс Сквернялис сказал сегодня журналистам, что к этим вопросам надо подходить более гибко, чтобы это устраивало всех – детей, родителей, воспитателей и педагогов.