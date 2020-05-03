Почему Мария Захарова уклонилась от дебатов с Навальным?

Запланированные на пятницу, 1 мая, дебаты между директором департамента информации и печати, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и оппозиционным политиком, главой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, не состоятся, сообщают СМИ.

Выступая в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», Захарова подтвердила, что сама вызвала на «дуэль» Навального, но обвинила в срыве поединка исключительно своего оппонента. По ее словам, она хотела просто пообщаться в студии.

«Я предложила нормальный, спокойный разговор, – утверждает она. – Мне было сказано, что, во-первых, это должны быть «дебаты». Какие дебаты? Ну, хорошо. Дальше что? – «Дальше должен быть модератор». Я говорю: «Ну, хорошо, давайте подумаем. А что с модератором?» Потом мне было сказано, что будет (Алексей) Пивоваров (телеведущий – В.В.), которого я, действительно, хорошо знаю по журналистской работе. Ну, хорошо. Сегодня связываемся с Пивоваровым. Он говорит: «Давайте обсуждать темы». А они мне говорят: «Тема будет только одна. Ни на какие другие темы вы разговаривать не будете». Вы меня простите, конечно, я такого цензурирования не видела никогда в жизни».

При этом Захарова категорически отказалась от предложения корреспондента «Эха Москвы» под гарантии главного редактора Алексея Венедиктова провести открытую, ничем не ограниченную полемику в прямом эфире радиостанции.

В свою очередь, Навальный в интервью тому же «Эху Москвы» подтвердил, что готов участвовать в дебатах в любом формате и без всяких условий.

«Но странность происходящего заключается в том, что я готов – она отказывается, – добавил он. – И при этом она пишет какие-то посты о том, что я струсил и отказался. Это абсолютно типичное поведение путинского чиновника. И в этом смысле Захарова абсолютно идеальна. Она врет на 100%. Она отказывается от дебатов – говорит, что отказался я. То есть просто классика. Сложно поверить, что можно врать так откровенно, но она это делает».

Глава ФБК также опроверг, что тематика намечавшейся дискуссии была ограничена сугубо одной линией.

Напомним, в своих публичных выступлениях ни президент России Владимир Путин, ни экс-премьер Дмитрий Медведев ни разу не назвали Алексея Навального по фамилии. Политик также персона нон-грата на телевидении.

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» признался, что еще с утра в понедельник написал: дебатов не будет. По его мнению, это было совершенно очевидно.

«Уж не знаю, в каком эмоциональном состоянии спецпредставитель МИД Захарова вызвала Навального на дебаты, – сказал он. – Но сегодня, когда проснулась администрация (президента), там приняли единственно возможное решение. Очевидно, что Кремлю никакие дебаты с Навальным не нужны. Разумеется, они не стали бы предоставлять ему неожиданную трибуну, благодаря которой он получил бы бог знает какую массовую аудиторию».

Ровно поэтому дискуссию пресекли на корню, убежден журналист: «Понятно, что Захарова оказалась в довольно жалком положении. Но тут, думаю, ее начальники просто приказали ей отказаться от этой затеи. Естественно, она приказ выполнила, куда ей деваться. Абсолютно предсказуемая история. Ясно было, что они испугаются и завершат дело вот так постыдно и позорно. Они просто, что называется, слились».

Это обычная ситуация с сегодняшней российской властью, считает Александр Рыклин. На его взгляд, в Кремле боятся любого прямого диалога с представителя оппозиции.

«Да их, безусловно, пугает фигура Навального и им совершенно не нужно дополнительно раскручивать его, – подчеркнул он. – Но кроме всего прочего, они понимают, что в любом прямом разговоре они априори проиграют. Мало того, что во властных кругах сейчас люди, в основном, довольно ограниченные. Так у них и содержания никакого нет, им нечего предъявить. Аргументы их ничтожны. Потому что невозможно (если, конечно, не лгать в глаза) защитить позицию, которая не защищаема».

Нет честных полемических приемов, с помощью которых власти могли бы объяснить гражданам, что происходит в стране, и выиграть при этом дебаты.

Правозащитник Сергей Давидис согласен с тем, что срыв дебатов произошел из-за позиции властей по отношению к Навальному. Как ему представляется, это было вполне ожидаемо.

«Неожиданность заключалась только в том, что она почему-то решилась вызвать его на дебаты, – подчеркнул он. – Возможно, нервный срыв произошел. Конечно, никакие (российские) чиновники более-менее высокого ранга никогда не пойдут на то, чтобы невольно способствовать повышению статуса Навального прямой полемикой с ним. А в том, что подобная дискуссия вызвала бы широчайший интерес у публики, нет сомнений».

Мария Захарова, очевидно, в силу некой самодеятельности нарушила общее правило, и ей пришлось с позором давать обратный ход, предположил Сергей Давидис: «Поведение власти, ее логика, а также действия чиновницы МИДа заставляют думать, что есть, видимо, формальное табу такого рода. Иначе даже конкретный случай, приведший к потере лица Захаровой, нельзя объяснить».

Представителя дипведомства элементарно вынудили отказаться от дебатов вышестоящие лица, полагает правозащитник.



Русская служба «Голоса Америки»