В Грузии возмущены российской дезинформацией о лаборатории Лугара

Критические и «клеветнические» заявления о деятельности лаборатории в грузинском центре имени Ричарда Лугара абсолютно неприемлемы. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Опыт центра, его многолетнее сотрудничество с американскими партнерами и готовность нашей системы здравоохранения стали условием успешной борьбы Грузии с пандемией на первом этапе. Именно поэтому нападки на лабораторию, распространение ложной информации воспринимаются как попытка дискредитации Грузии и ее достижений», - сказано в заявлении президента Грузии от 1 мая.

Примечательно, что все тесты грузинских граждан на новую коронавирусную инфекциюCOVID-19 проводятся в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, расположенного на окраине Тбилиси. С мая 2013 года эта лаборатория, в которую Соединенные Штаты инвестировали около 350 млн долларов, перестала быть самостоятельным органом и перешла под контроль Министерства здравоохранения Грузии. В центре ведутся исследования различных опасных вирусных и бактериальных инфекций, а также расшифровки генома.

В течение последних лет российские официальные структуры, включая МИД и Минобороны, периодически делали заявления о том, что Соединенные Штаты якобы разрабатывают в Лаборатории Лугара химическое и биологическое оружие, а также проводят эксперименты над людьми. США и Грузия неоднократно опровергали данные обвинения, называя их «продуктом изобретательной и ложной дезинформационной кампании России против Запада».

Очередные обвинения со стороны РФ в последний раз были сделаны 17 апреля. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в лаборатории «ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях» и что Россия не может игнорировать подобную деятельность вблизи своих границ.

«Неверные интерпретации»

Помимо официальных заявлений, как утверждает грузинская сторона, Россия ведет дезинформационную войну против лаборатории Лугара на разных фронтах. Так 1 мая в связи с распространением ложной информацией о грузинской лаборатории в китайских СМИ, в грузинский МИД вызвали посла КНР в Грузии Ли Ян.

«На встрече особое внимание было уделено пропаганде ложной информации о Грузии со стороны РФ, которая особенно обострилась во время пандемии COVID-19 и касается таких важных грузинских объектов научного и медицинского назначения, как лаборатория Лугара», - сказано в сообщении МИДа Грузии.

При этом, согласно грузинскому внешнеполитическому ведомству, китайская сторона разъяснила, что китайские власти не разделяют «упоминаний Грузии в неверных интерпретациях со стороны СМИ», положительно оценивает работу центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара и надеется, что успешные отношения между двумя странами, включая медицинские и научные исследования, будут продолжены.

Пропаганда в соцсетях

При этом, как заявляют грузинские НПО, Россия ведет дезинформационную кампанию против центра Лугара и через соцсети. В частности, как сообщает «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) администрация Facebookудалила страницы прокремлевского пропагандистского информационного агентстваNews-Front Georgia, которые имели в подписчиках 521 240 человек. Согласно НПО, на фоне пандемии коронавируса данные пропагандистские ресурсы «скрытно занимались подрывом мер, предпринимаемых государством», а также посредством дезинформационных сообщений осуществляли нападки на лабораторию Лугара.

В исследовании ISFED сказано, что типичные послания прокремлевских страниц касались того, что в борьбе против COVID-19 Грузии помогает не Лаборатория Лугара, Евросоюз или США, а Китай. В то же время западные страны заняты своими проблемами и следовательно, единственный способ спасения для Грузии - это сближение с Россией.

«Безответственные нападки»

В центре Лугара считают, что периодическая критика со стороны России политически мотивирована и часто совпадает с этапами, когда лаборатория работает особенно успешно.

«Главное обвинение России касается того, почему Грузия является надежным партнером США и почему Соединенные Штаты помогают Грузии. В этом основная суть этих заявлений... Это позиция бывшего старшего брата, обиженного из-за того, что Грузия выбрала путь, ведущий к евроатлантическому пространству..., конечно, борьба с коронавирусом пока не завершена, но..., наверное, их волнует то, что Грузия немного успешнее справляется... Да, мы глубоко благодарны Соединенным Штатам и американскому народу за то, что они всегда рядом с Грузией и особенно в кризисные времена... ведь несмотря на то, что сегодня Соединенные Штаты больше других стран страдают от коронавирусной эпидемии, они все равно продолжают помогать Грузии», -заявил 1 мая в своем комментарии Амиран Гамкрелидзе, руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья имени Ричарда Лугара.

В свою очередь посол США в Грузии Келли Дегнан высказала озабоченность российской дезинформацией в процессе борьбы всего мира против пандемии коронавируса и назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара. По её словам, грузинские эксперты «отлично» работают по диагностике и тестированию и направляют правительству Грузии и общественности «важные и точные рекомендации».

Статистика

Примечательно, что по состоянию на 2 мая на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 582 человек, при этом 207 из них уже выздоровели, а 8 умерли. В то же время сепаратистские власти в Цхинвальском регионе утверждают, что на этой территории не зафиксировано случаев коронавируса. Одновременно в сепаратистской Абхазии, согласно официальным данным, COVID-19 подтвердился у трёх человек, одна женщина умерла.

В соседних странах ситуация обстоит следующим образом: в Армении - 2,273инфицированных коронавирусом, из них 1,010 выздоровели и 33 умерли, в Азербайджане - 1,894 случаев COVID-19, из них 1,411 пациентов выздоровели и 25скончались, в России - 124,054 подтвержденных фактов заболевания, с 15,013 случаями излечения и 1,222 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 122,392 инфицированных COVID-19, из них 53,808 выздоровели, и 3,258 - умерли.



Русская служба «Голоса Америки»