Новости Литвы: еще одна жертва коронавируса

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Еще одна жертва вируса

Вчера вечером скончался 46-ой больной COVID-19. Им стал житель города Алитус, принадлежавший к группе риска.

Тесты

Жители активно регистрировались для проведения тестов на коронавирус. Вчера половина мобильных пунктов проверки была полностью заполнена желающими провериться.

В Вильнюсе жителей пригласили регистрироваться по интернету и получить код, который позволяет им записаться в мобильный пункт проверки. Половина кодов была разослана волонтерам, которые помогают бороться с пандемией, работникам аптек, рынков, торговых центров.

Директор администрации самоуправления Повилас Подерскис говорит, что регистрация в интернете вызвана опасениями, что свободная раздача кодов всем желающим могла бы привести к слишком большому скоплению желающих пройти проверку.

Другие мэрии пошли иным путем: в Клайпеде коды раздавали в «Акрополисе», в Каунасе их раздавали у двух крупных торговых центров.

Расследование

Портал 15min.lt выясняет, какие экспресс-тесты на коронавирус были закуплены Литвой и насколько они эффективны.

В конце марта Национальная лаборатория общественного здоровья подписала с предприятием „Profarma“ договор на сумму в 6 млн евро, но не поставила в известность, какое количество тестов было приобретено и сколько стоит каждый из них. Продавцы посчитали это конфиденциальной информацией.

Между тем, временный руководитель Службы конкурсных закупок Йовита Пяткувене говорит, что лаборатория не имеет права скрывать эту информацию.

Экспресс-тест и молекулярные тесты различаются: первые дают информацию о том, что человек переболел COVID-19 и в его крови уже есть антитела, другие – что он заражен коронавирусом.

Министр здравоохранения признал, что экспресс-тесты для диагностики заболевания не годятся, более того, не все такие тесты – качественные.

Руководитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас заявил, что только 11 производителей тестов из сотни предлагают качественную продукцию.

До сих пор не известно, какие тесты приобрела национальная лаборатория.

Доноры

Около 40 людей, переболевших COVID-19, согласились стать донорами плазмы крови.

Представитель Центра крови клиники «Сантарос» Лина Крижаускайте благодарит доноров, но просит и остальных переболевших коронавирусом поступить также – это позволит эффективнее лечить заболевших.

Переливание плазмы крови позволяет укрепить иммунитет, дает больше шансов на выздоровление.

Медики обратились к донорам еще 10 апреля. Пока им удается связаться с теми, кто лечился в клинике «Сантарос», но выздоровевшие есть и в других больницах, и в других городах, информации о них не хватает.

Врачи просят потенциальных доноров заявить о себе как можно скорее, так как со временем нужные антитела в их крови исчезнут.

Проверки

Проведенные 1 мая проверки показали, что нарушителями правил работы в условиях карантина чаще всего бывают салоны красоты и парикмахерские. Об этом сообщил Национальный центр общественного здоровья.

Вчера было проверено без малого 500 объектов – музеев, рынков, ботанических садов, но больше всего – мест оказания различных услуг. Нарушения обнаружены только в 29 случаях. Чаще всего это было несоблюдение правил гигиены и безопасности, не регулировались потоки клиентов, расстояние между ними, не было информации, предупреждающей людей из групп риска. Такие нарушения, в основном, были зафиксированы в Клайпедском и Каунасском округах.

Владельцы салонов должны будут заплатить штрафы. Штраф для физических лиц – от 500 до тысячи евро, для юридических лиц – от полутора тысяч до 6 тысяч евро.

В первый день долгих выходных полиция установила 53 нарушителей карантина, а всего за неполный минувший месяц административных нарушений было 2200.

Спортклубы

Президент ассоциации спортивных клубов Литвы Ауримас Мачюкас прогнозирует тяжелый период – закрытие центров и банкротства.

«Клубы простояли без посетителей уже полтора месяца, но даже когда их откроют, люди далеко не сразу начнут регулярно опять ходить в спортзалы, так как они напуганы и избегают закрытых помещений», - сказал Мачюкас информационному агентству Elta.

По мнению президента ассоциации спортивных клубов Литвы, на то, чтобы возродить эту сферу бизнеса в прежнем объеме, потребуется пара лет.

Кино

Инициатива фестиваля Kinopavasaris не оставила равнодушными не только литовских зрителей, но и мировые СМИ: о показах кинофильмов в опустевшем Вильнюсском аэропорту насчитывается более 400 публикаций.

Рассказали об этом, например, The New York Times, BBC radio и Euronews, Frankfurter Algemeine Zeitung и другие издания.

Генеральный директор Kinopavasaris Альгирдас Рамошка доволен тем, что о Литве и Вильнюсе узнала многомиллионная аудитория мировых СМИ, которых удивил проект аэрокино.

В нем в эти дни показывают "Коммивояжера" Асгара Фархади, "Тело Христово" Яна Комасы и "Капернаум" Надин Лабаки, на семейных сеансах – "Жизнь кабачка" Клода Барра и "Мирай из будущего" Мамору Хосода.

Зрителей просят не выходить из автомобилей, выключить двигатели и фары, билеты продают только по интернету. Если потребуется, можно открыть окна, но тогда в машине надо находиться в масках.

Перенос акции

В этом году акция «Darom» перенесена на осень, но люди стали самостоятельно собирать мусор по окрестностям.

Жители Шяуляй делятся в социальных сетях инициативой – отправляясь на прогулку в парки и лес, захватить с собой мусорные мешки, а потом выложить свои «находки».

Загрузив мобильное приложение DAROM, можно получить информацию о более двухстах мест, остро нуждающихся в уборке.

Руководитель проектов акции Инна Ингелевич говорит, что организаторы надеются с помощью добровольцев убрать мусор в этих местах до 2022 года.

По ее словам, в этом году «Darom» будет проходить в сентябре.

Климат

Профессор Вильнюсского университета, климатолог Арунас Букантис говорит, что недостаток влаги этой весной неизбежно скажется на урожае.

Между тем, представитель Гидрометеорологической службы Донатас Валюкас не считает ситуацию тревожной, а тем более – экстремальной, какой она была в прошлом году, когда засуха началась очень рано.

Арунас Букантис подчеркивает, что уже четвертая весна в Литве фиксируется как засушливая, осадков на 10-30 процентов меньше нормы. Нет не только обычного весеннего половодья, но уже сейчас реки, озера стали мелеть. Это угрожающие признаки: сильные ветра приводят к эрозии почвы, кроме того, очень резкие колебания температуры от плюса к минусу также негативно сказываются на растительности. Эти ночные апрельские заморозки вредны для посевов.

В мае климатолог прогнозирует температуру в пределах нормы: 10,5-13 градусов тепла, но осадков по-прежнему будет недостаточно.