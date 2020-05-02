Лингене: новейшая статистика коронавируса настраивает позитивно

Представители Национального центра общественного здоровья говорят, что новейшая статистика коронавируса настраивает позитивно, число очагов инфекции в Литве в последнее время снижается.

Из семи случаев, подтвержденных за минувшие сутки, три связаны с очагами в Клайпедском уезде – инфекция установлена у двух близких пациента Картянской паллиативной больницы в Кретингском районе и у одного члена семьи работника Клайпедского хосписа.

"Вчера установлено только семь случаев. Это настраивает позитивно. Три из них – в Клайпедском уезде: это двое близких пациента Картянской больницы, неделю назад взявшие пациента из больницы, и один член семьи работника Клайпедского хосписа, работник был изолирован", - сказала агентству BNS в субботу директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Помимо Картянской паллиативной больницы и Клайпедского хосписа, наибольший риск по-прежнему вызывают источники в Антавиляйском пансионате и в паллиативном отделении Мариямпольского центра первичного медицинского обслуживания.

"Число очагов очень сократилось", - утверждает Р. Лингене.

Как сказала Радио LRT заведующая отделением Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Гинрета Мягялинскене, в Антавиляйском пансионате еще у одного работника зафиксировано заболевание COVID-19.

Antavilių pensionatas / BNS nuotr.

"В Антавиляйском пансионате заболел сотрудник персонала в том же корпусе, где и прежде фиксировались случаи (заболевания – LRT.lt) работников. Всего сейчас в Антавиляйском пансионате болеют 5 работников и 10 постояльцев", - утверждает Г. Мягялинскене.

В Литве на сегодняшний день от коронавируса скончались 46 человек, подтверждено 1406 случаев заболевания.

Во всей Европе вирус убил более 140 тыс. человек.

После смягчения условий карантина, медицинские работники призывают жителей и впредь избегать скоплений людей, при возможности работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию друг от друга, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей.

Коронавирус наибольшую опасность представляет для людей старше 60 лет, а также для больных хроническими заболеваниями.