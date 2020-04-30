Новости Литвы: Мэр Вильнюса привлек внимание зарубежных СМИ

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Статистика COVID-19

После того, как было подтверждено 10 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных в Литве составляет 1385. По данным министерства здравоохранения, скончалось 45 человек. В настоящее время больных COVID-19 в стране - 751 человек, выздоровевших - 589.

Сейм увеличил заработную плату врачей-резидентов

Сейм увеличил заработную плату врачей-резидентов и стоматологов-резидентов на 15 процентов. Уже в апреле будут повышены коэффициенты должностного оклада для врачей-резидентов. Это означает, что младший врач-резидент до уплаты налогов получит на двести евро больше, чем сейчас, а старший врач-резидент получит на 215 евро больше. Член Сейма Раймундас Мартинелис утверждает, что нынешние зарплаты резидентов не адекватны. До конца этого года на повышение зарплат врачам-резидентам будет выделено более 3 миллионов евро.

Сейм освободил Арунаса Дулькиса от должности Государственного контролера

Сейм пошел навстречу президенту и освободил Арунаса Дулькиса от должности Государственного контролера. За это проголосовал 61 парламентарий, против было 25 депутатов, воздержались 23. В начале апреля Сейм решил не обсуждать увольнение Дулькиса; хотя за это выступали правящие, но противилась оппозиция. Проект президента предлагал не поддерживать и парламентский Комитет по аудиту, однако сегодня Сейм проголосовал иначе.

Президент предлагает на вакантный пост заместителя Дулькиса Миндаугаса Мацияускаса, который, по словам главы государства, представил убедительную версию развития службы и ее реформирования. Сейм сегодня кандидатуру Мацияускаса не рассматривал.

Юозас Имбрасас вступил во фракцию аграриев

Бывший представитель «Порядка и справедливости» парламентарий Юозас Имбрасас вступил во фракцию аграриев. Об этом он сообщил порталу LRT.lt. Лидер правящих Рамунас Карабаускис в начале недели говорил, что пригласил Имбрасаса во фракцию, так как этого хотел и сам депутат.

Фракция членов Сейма от «Порядка и справедливости» распалась и Имбрасас перешел в Смешанную группу. Он руководит Комитетом по охране окружающей среды. По словам Рамунаса Карбаускиса, он не видит причины, почему Имбрасасу следовало бы покидать этот пост.

Несколько ранее во фракцию аграриев вошел другой представитель «Порядка и справедливости» Альгимантас Дамбрава. Несколько других членов распавшейся фракции перешли к социал-трудовикам. Фракция Союза аграриев и зеленых – самая большая в Сейме, в ней еще до прихода Юозаса Имбарсаса было 48 депутатов.

Парламентарий Антанас Винкус, три года назад покинувший социал-демократов, стремится к сотрудничеству с аграриями. Он обратился к ним за поддержкой на предстоящих парламентских выборах. Бывший врач и дипломат хочет участвовать в них как независимый кандидат, но рассчитывает на поддержку аграриев и социал-демократов.

Приняты нормы поведения в зонах отдыха

Накануне долгих выходных нормировано поведение в зонах отдыха. Министерство здравоохранения подчеркивает, что речь идет не о закрытых помещениях. На площадки могут приходить только люди в масках, группами не более 2 человек, они должны придерживаться дистанции в 10 метров друг от друга. На входе в зону или на площадку должны быть замещены правила и требования гигиены, при покупке билетов люди должны соблюдать дистанцию в 2 метра и рассчитываться банковскими картами. Ведомство рекомендует вообще продавать билеты в интернете, чтобы до минимума сократить контакты с людьми. Посетители могут пользоваться только личным спортивным инвентарем, одеждой и формой. Все поверхности, до которых они дотрагиваются должны постоянно дезинфицироваться. Работникам зон отдыха будут ежедневно измерять температуру, они должны быть обеспечены средствами защиты.

На выходных будет усилено полицейское патрулирование

Министр внутренних дел сказала, что в ближайшие дни будут дежурить на 40 процентов больше полицейских, чем обычно. Они будут проверять как население и предприниматели соблюдают условия карантина. По словам Риты Тамашунене, основное внимание полицейские будут уделять курортным зонам, паркам, местам отдыха, а также кладбищам, которые обычно массово посещают на День матери.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела заявил, что усиленное патрулирование началось уже сегодня. Полицейские будут проверять торговые точки, предприятия питания, услуг, сферы развлечений. Кроме того, они обратят внимание на профилактику домашнего насилия. На дежурство отправится 800 экипажей.

Предприниматели беспокоятся о возможной потере выплат за простой

Часть предпринимателей беспокоятся о возможной потере выплат за простой. Такие опасения у бизнесменов появились после получения писем из Службы занятости. Эти письма они называют «странными», и считают, что таким образом проверяют, действительно ли они не работают. Тем временем, Служба занятости спешит успокоить предпринимателей, что выплаты за простой будут осуществлены, никаких проверок служба не проводит. Из-за возникших недоразумений Служба занятости решила впредь не высылать такие письма.

Ботанический сад Вильнюсского университета пока закрыт для посетителей

Ботанический сад Вильнюсского университета в Кайренай напоминает, что пока не принимает посетителей. Только на следующей неделе он сообщит дату своего открытия для публики. Это вызвано тем, что на большой территории сада трудно обеспечить безопасную социальную дистанцию и другие меры предосторожности. Комиссия старейшего вуза страны постановила разрешить проведение служб в костеле святых Иоаннов, но с определенными ограничениями для верующих, возобновить занятия на теннисных кортах Центра здоровья и спорта. Кроме того, университетская библиотека может обсуживать читателей, выдавая им книги бесконтактным способом.

Служба охраны госграницы предупреждает

Хотя правительство упразднило запрет на выезд из страны, Служба охраны госграницы обращает внимание на то, что соседние страны на свою территорию иностранцев не пускают, поэтому жителям Литвы следует подумать о возращении домой. Так, из Польши и России вернуться можно только с помощью дипломатических служб. Те, кто отправится в Беларусь или Латвию, смогут вернуться домой через строго определенные пункты. Из Беларуси домой придется ехать через Латвию или Польшу. До вчерашнего дня Литву могли покинуть только те граждане, которые работают за рубежом. Они должны были предъявить пограничникам подтверждающие это документы. С 4 мая ограничения сняты. Вернувшиеся в Литву из-за границы по-прежнему должны будут сообщить о себе Национальному центру общественного здоровья и на 2 недели отправиться на самоизоляцию.

Премьер-министр предлагает начать дискуссии по удлинению выходных

Премьер-министр предлагает начать дискуссии по удлинению выходных – до двух с половиной дней. По мнению Саулюса Сквернялиса, дополнительный отдых поспособствует эффективности работы.

Представители профсоюзов и работодателей поддерживают эту идею, однако работодатели предлагают обсудить этот вопрос после кризиса.

Введение удлиненных выходных сейчас обсуждают в Китае. По мнению экспертов, это поможет экономике.

Мэр Вильнюса привлек внимание зарубежных СМИ

Мэр Вильнюса, предложивший центр города превратить в большое кафе под открытым небом, привлек внимание зарубежных СМИ.

Об идее Ремигиюса Шимашюса установить столики на пешеходных пространствах города и таким образом поддержать во время карантина предпринимателей сообщили такие издания и телевидения, как "CNN Travel", „New York Post“, „Guardian“ и ВВС. Мэр столицы считает, что решение перенести кафе на улицу поможет предпринимателям получить дополнительный доход.