Новости Литвы: дистанционный визит президента в Клайпеду

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Статистики пандемии

По данным Национального центра общественного здоровья, количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1344 (вчера сообщалось о 1449 положительных результатах исследования, а не о количестве заболевших). За сутки зафиксировано 5 новых случаев COVID-19, 44 человека скончались, выздоровело 536.

Министерство отмечает, что опубликованные ранее данные были сокращены на 100 по причине учета случаев болезни у конкретных людей.

Публиковавшиеся до сих пор цифры – это общее число положительных ответов на анализы, включая и повторные анализы у одних и тех же людей.

Подчеркивается, что прежняя методика информирования о результатах всех лабораторных исследований применялась для «оперативности предоставления данных», отныне официальная статистика заражения COVID-19 будет отражать данные «по конкретным людям, а не по количеству проведенных анализов».

Проверка в Антавиляй

В пансионате в Антавиляй под Вильнюсом началась проверка жителей на заражение коронавирусом.

Ранее COVID-19 был установлен у двух работников пансионата. Они контактировали с девятью десятками людей, принадлежащих к группе риска, а также с 8 коллегами.

Представитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Гинрета Мегелинскене говорит, что первый зараженный коронавирусом работник – из деревни Кабишкяй Вильнюсского района, его случай заражения в деревне – не первый.

Больница в Клайпеде

Сегодня возобновила работу Клайпедская университетская больница. Она была закрыта из-за вспышки коронавируса.

В конце марта из-за этого пришлось закрыть 10 отделений больницы. Сложившуюся тогда ситуацию изучала специальная комиссия министерства здравоохранения.

По словам директора Клайпедского департамента Национального центра общественного здоровья Раймондаса Григалюнаса, пока в Клайпедской университетской больнице останется закрытым только одно отделение, поскольку двух недель с возникновения в нем очага заражения не прошло.

Нарушения

После того, как Национальный центр общественного здоровья проверил 86 больниц в стране, в 20-ти из них были обнаружены нарушения, которые могут привести к распространению коронавируса.

Проверены больницы, оказывающие услуги по уходу и предоставляющие лечение инфицированным коронавирусом пациентам. Лечебным учреждениям указано немедленно устранить недостатки.

В Литве очаги COVID-19 с начала пандемии были выявлены в нескольких больницах, домах опеки – в эти типы учреждений посетители не допускаются, также не предоставляются не обязательные услуги.

Правительство в ближайшем будущем намерено возобновить большинство запланированных услуг в больницах, если они обеспечат требования безопасности.

Кражи у фермеров

Фермеры Паневежского, Кедайняйского и Рокишкского районов сообщают, что из-за участившихся краж, не ожидая помощи со стороны властей и полиции, они решили самостоятельно защищать свое имущество.

Между тем, заместитель генерального комиссара Эдвардас Шилерис говорит, что во время карантина увеличения числа краж не отмечено.

Детские сады

С возобновлением работы части детских садов, их работники отмечают, что далеко не все родители воспользовались такой возможностью.

В столице работают 90 детских садов. В первый день в них пришло не более 200 малышей или 1 процент от всех воспитанников детских садов Вильнюса.

В детские сады детей могут приводить только те, у кого все в семье работают и оставить ребенка не с кем. Группы в детских садах не должны превышать 10 детей, а воспитательницы не могут быть старше 60 лет и не должны страдать хроническими заболеваниями. И работникам садов, и детям каждое утро измеряют температуру.

С началом карантина действуют сады для детей медиков и уставных служащих, есть возможность занять чем-то полезным и учеников начальной школы. В столице и Каунасе на эти цели отвели 150 мест в садах, но спрос оказался намного меньше: в Вильнюсе посещали сады несколько десятков детей, в Каунасе – 20, в других городах – единицы.

Визит в дистанционном режиме

Президент в дистанционном режиме посещает сегодня Клайпеду. Гитанас Науседа связался с мэрами города и района, медиками, руководителями Института исследования моря.

Прежде всего глава государства интересовался, как местные власти справляются с коронавирусом, какова сейчас обстановка в медицинских учреждениях, какие шаги намечают депутаты по выходу из кризиса.

С начала своего президентства Гитанас Науседа регулярно проводит выездные заседания в регионах. Он побывал в Утяне, Плунге, Казлу Руде.

Авиасообщение

Завтра правительство будет обсуждать вопрос возобновления авиасообщения с Литвой.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, первых авиарейсов можно ожидать 10-15 мая. По словам главы правительства, направлений будет немного, и это не будут полеты в те страны, в которых либо нет режима карантина, либо есть очаги массового распространения болезни.

На вопрос о том, когда может быть упразднен контроль на границе с Польшей, Сквернялис ответил, что в конце этой или в начале следующей недели он планирует поговорить об этом с коллегой Матеушем Моравецким.

В то же время министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич сказал, что первые авиарейсы могут быть организованы в Латвию, Германию и Польшу. По его словам, компания Lufthansa предложила возобновить полеты. По словам министра, многое зависит и от правил, действующих в принимающих странах.

По словам Ярослава Наркевича, литовские аэропорты не только готовы возобновить полеты, но и заинтересованы в этом, поскольку каждый день они несут убытки.

Компенсации за билеты

По словам министра юстиции, в Литве было продано около 300 тысяч билетов на мероприятия, не состоявшиеся из-за пандемии коронавируса.

В Сейм был внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий механизм компенсации за не состоявшиеся мероприятия.

По словам министра Эльвинаса Янкявичюса, тем самым можно будет помочь организаторам мероприятий избежать больших потерь, а потребителям – не потерять деньги.

Министр также заявил, что, если потребитель и организатор мероприятия не договорятся, потребитель сможет потребовать возврата денег.

Законопроект мог бы действовать в отношении поставщиков спортивных, культурных, развлекательных или иных мероприятий, если билеты на них были проданы до 15 марта этого года и дата проведения мероприятия выпала на период карантина.

Сейм планирует принять закон на этой неделе.

Строительство

Вице-министр охраны окружающей среды заявил, что, несмотря на карантин, строительный сектор не должен остановиться.

По словам Мариюса Нармонтаса, увеличение количества новых разрешений на строительство в первом квартале свидетельствует о том, что объемы строительства существенно не уменьшатся.

По словам замминистра, для того, чтобы амортизировать потери, которые может понести строительный сектор, правительство будет поощрять реновацию многоквартирных домов.

По данным Министерства охраны окружающей среды, за семь лет в Литве было отремонтировано почти 2,5 тысячи многоквартирных домов, на это было выделено 700 миллионов евро.

Субсидии за простой

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис призывает предприятия, которые хотят получить субсидии за простой, поспешить и подать нужные документы до конца апреля, т.к. позже прошения за март приниматься не будут.

Министр отметил, что субсидии получила большая часть предприятий.

Помощь бизнесу в Каунасе

Каунас частично или полностью освободит бизнес, пострадавший от режима карантина, от арендной платы, - сообщает Каунасское самоуправление.

Компании, чья деятельность запрещена на время карантина и у них нет возможности для альтернативного способа работы, будут освобождены от уплаты аренды. В других случаях арендная плата будет сокращена до 70-ти процентов.

Предположительно, из-за этого доходы самоуправления сократятся без малого на 50 тысяч евро в месяц.

Магазины

Как отмечают управляющие крупных торговых центров, после смягчения карантина многие магазины постепенно возвращаются к работе. По словам представителя «Панорамы», посетители соблюдают все требования безопасности.

Вчера вступил в силу второй этап смягчения карантина, который позволяет возобновить работу уличным кафе, салонам красоты, музеям и библиотекам.

Питание в школах

Столичные школы требуют от предпринимателей, которые будут предоставлять услуги по организации питания в школах в следующем учебном году, заплатить залог в размере до 15-ти тысяч евро.

Предприниматели, работающие в школьных столовых, говорят, что из-за введенного карантина они остались без доходов, поэтому требование школ для них непосильно.

Потребительское доверие

Показатель потребительского доверия в Литве в апреле, по сравнению с мартом, снизился на 16 процентных пунктов до минус 16%, сообщил Департамент статистики. Это крупнейшее месячное падение с начала ведения таких исследований в 2001 году.

Наибольшее влияние на сокращение показателя оказали пессимистические прогнозы экономического положения страны, сложившегося в связи с СOVID-19.

Наиболее пессимистично жители оценивали экономическое положение страны и финансовые перспективы домашних хозяйств в ближайшие 12 месяцев.

"Зеленый" транспорт

Министерство охраны окружающей среды сообщает, что со следующей недели можно обращаться за компенсацией для покупки самоката, велосипеда или билета на проезд в общественном транспорте в обмен на отказ от загрязняющего окружающую среду автомобиля.

По словам министра Кястутиса Мажейки, на покупку годового проездного жители получат 260-300 евро, электрического мопеда или мотоцикла – до 1000 евро, электрического велосипеда – до 700 евро, велосипеда или электросамоката – до 400 евро.

До сих пор компенсацию можно было получить только на покупку «зеленого» автомобиля.

Всего на компенсации выделено 5 млн. евро. По словам министра, уже поступило 644 заявки.

На компенсацию могут претендовать водители, которые проездили на старом автомобиле не меньше года, а потом утилизировали его. Приобретенный ими «зеленый» автомобиль должен отличаться эмиссией СО2 не больше 130 г/км, такой автомобиль должен быть первый раз зарегистрирован в ЕС после 1 января 2013 года (автомобиль должен быть на бензине, газе, электричестве или этаноле).

Соответствующий закон правительство Литвы принято в прошлом году. До 2021 года планируют выделить на компенсации 30 млн. евро.