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2020.04.28 09:26

Ким Чен Ын отправил благодарность строителям курорта в КНДР

Он 2 недели не появляется на публике
Радио «Cвобода»2020.04.28 09:26
Kim Jong Unas
Kim Jong Unas / AP nuotr.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность строителям курортной туристической зоны на востоке страны, сообщили в понедельник государственные медиа. При этом он не был показан государственным телевидением.

Политик с 11 апреля не появлялся на публике, что спровоцировало слухи о его болезни или смерти.

О сообщении СМИ Северной Кореи рассказало южнокорейское агентство "Рёнхап". В понедельник благодарность Кима строителям туристической зоны Вонсан-Кальма распространили официальная газета правящей Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" и центральное телевидение страны. "Верховный лидер Ким Чен Ын выразил свою благодарность рабочим, посвятившим себя строительству", – говорится в сообщении. Сам Ким в кадре не появлялся.

Слухи о тяжёлой болезни Кима распространились после того, как он пропустил 15 апреля торжественную церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего деда – вечного президента КНДР Ким Ир Сена. Агентство Reuters сообщало, что в КНДР вылетела группа китайских врачей, несколько гонконгских и японских изданий рассказали, что, по их данным, Ким мог перенести операцию на сердце.

Заместитель директора поддерживаемого Пекином гонконгского спутникового канала HKSTV написала в субботу в социальной сети "Вейбо", что Ким мог умереть, ссылаясь на "очень надёжный источник", сообщение было распространено среди читателей и попало в ряд западных СМИ.

Южнокорейские официальные лица заявляют, что ничего необычного с Кимом не происходит, напоминает "Рёнхап". Советник президента Южной Кореи Мун Чун Ин заявил в интервью каналу Fox News, что по данным правительства страны Ким Чен Ын находится в полном порядке в Вонсане.

Сотрудничающий с разведкой американский сайт 38 North обнаружил поезд Ким Чен Ына рядом с элитным курортом в регионе. Сотрудник Университет Кунмин кореевед Андрей Ланьков напоминает в своём телеграм-канале, что в 2014 году лидер Северной Кореи уже пропадал от публики на 40 дней.

Радио Свобода

Kim Jong Unas
Kim Jong Unas
Kim Jong Unas
1 / 1AP nuotr.
Kim Jong Unas
# Северная Корея# Ким Чен Ын# Южная Корея

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