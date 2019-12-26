Одного из основателей российского интернета посадили под домашний арест

Бывший заместитель министра связи России Алексей Солдатов подозревается в мошенничестве. Суд отправил его под домашний арест. Под руководством Солдатова в 1990 году появилась первая российская научная сеть с выходом в интернет.

Как сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, Солдатова арестовали до 28 января 2020 года. При этом произошло это еще 13 декабря.

По информации пресс-службы, следователь просил отправить бывшего замминистра в СИЗО, однако суд отклонил это ходатайство.

Согласно информации в картотеке суда, Солдатов проходит по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В чем подозревают Солдатова



В среду издание "Медуза" со ссылкой на свои источники сообщило, что дело связано с переносом около 490 тыс. IPv4-адресов из Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую компанию Reliable Communications, одним из владельцев которой является Солдатов.

В сентябре 2019 года РосНИИРОС прекратил деятельность по распределению IP-адресов.

Как отмечает издание The Bell, в 2011 году Солдатова подозревали в покровительстве киберсквоттингу - регистрации потенциально перспективных доменных имен с целью их дальнейшей перепродажи.

Чем известен Солдатов



68-летний Алексей Солдатов - один из основоположников российского интернета.

Он возглавлял вычислительный центр Института атомной энергетики имени Курчатова, где в 1990 году была создана первая научная сеть "Релком" с выходом в интернет. В 1992 году Солдатов создал первый в России интернет-провайдер с таким же названием.

Тогда же был учрежден РосНИИРОС, который был администратором российского национального домена и долгое время был монополистом по многим вопросам, связанным с интернетом, пишет "Коммерсант".

В 2008-2010 годах Солдатов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций России. После этого он работал в МГУ и МИФИ.

Отклоняя ходатайство следствие об отправке Солдатова в СИЗО, суд учел положительные характеристики, отмечает "Коммерсант".



Русская служба ВВС