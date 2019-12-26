В Беларуси возобновлено следствие по факту исчезновения Захаренко

Предварительное расследование возобновлено после того, как бывший боец СОБРа Гаравский признал причастность к убийству экс-главы МВД Беларуси. Соответствующее признание Гаравский сделал в интервью DW.

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновения бывшего министра внутренних дел страны Юрия Захаренко. Как сообщил DW в среду, 25 декабря, правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи Захаренко, он получил соответствующее уведомление из СК.

Документ датирован 18 декабря. Двумя днями ранее медиакомпания DW обнародовала интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором тот признался в причастности к исчезновению и убийству Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года). По словам Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. В настоящее время Гаравский находится в одной из стран Западной Европы, добиваясь убежища.

Олег Волчек, комментируя решение Следственного комитета, в беседе с DW сказал: "Следственные органы Беларуси среагировали достаточно оперативно на заявление об участии в похищениях и убийствах экс-бойца белорусского спецотряда быстрого реагирования Юрия Гаравского. Возобновлено предварительное расследование по факту исчезновения в Беларуси 20 лет назад экс-министра МВД Юрия Захаренко. Гаравский, укрывающийся в одной из стран Европы, - важный свидетель. Необходимо также допросить всех, чьи фамилии названы в его интервью для DW".

Следствие по Гончару и Красовскому пока не возобновлено

По словам Волчека, пока ему известно решение СК о возобновлении лишь одного дела - по Захаренко. Он сказал, что на данный момент не имеет информации о возобновлении других приостановленных расследований, касающихся исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Между тем Светлана Завадская и Ирина Красовская подали ходатайство в СК Беларуси о возобновлении предварительного следствия по делам о похищениях Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского, сообщила руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская. "23 декабря заказным письмом ходатайство подала Светлана Завадская, а 22 декабря электронное обращение направила Ирина Красовская. Они требуют возобновить предварительное следствие в связи с показаниями Юрия Гаравского", - сказала она.

Реакция в Минске на интервью Гаравского DW

Бывший командир белорусского СОБРа Дмитрий Павличенко через сайт Ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД "Честь", председателем которой он является, обвинил Юрия Гаравского в распространении "лживых и скандальных заявлений".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в тот же день заявил радиостанции "Эхо Москвы", что поручил Следственному комитету (СК) провести проверку в связи с информацией, обнародованной в интервью DW. "Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила", - сказал белорусский лидер, назвав интервью Гаравского "куском вброса". По словам Лукашенко, он потребовал "немедленно запросить в Следственном комитете информацию", поскольку "уголовное дело же существует"..

Deutsche Welle