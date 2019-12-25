Украина протестует против поездов в аннексированный Крым

Действия России в отношении «Крымского моста» грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с визитом 23 декабря президента России Владимира Путина на территорию временно оккупированного Крыма.

«Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний», – отмечается в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины «выражает решительный протест» в связи с несогласованным визитом президента России Владимира на территорию временно оккупированного Крыма, и «открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста через Керченский пролив».

«Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закреплен в Конституции Украины статус Автономной республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах», – подчеркивается в заявлении МИДа Украины.

Крымский мост и реакция Украины

Напомним, что 23 декабря по Крымскому мосту было запущено железнодорожное сообщение между оккупированным Крымом и Таманским полуостровом России. В локомотиве первого железнодорожного состава проехал президент Владимир Путин.

По данным РБК-Украина, в мае 2018 года Владимир Путин за рулем грузовика «Камаз» открывал автомобильное движение по Крымскому мосту.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал украинские спецслужбы разобыть списки пассажиров, которые впервые проедут по мосту через Керченский пролив.

«Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым», – написал Рефат Чубаров в Фейсбуке.

В эфире Радио Крым.Реалии прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный сказал, что в отношении моста «мы мониторим ситуацию, и, если первый поезд переедет по мосту в Крым, реакция последует».

«Скорее всего, это будет уголовное производство, потому что есть определенный порядок въезда-выезда на оккупированную территорию, который по закону может происходит только через контрольные пункты пропуска между Херсонской областью и полуостровом», – отметил в эфире Радио Крым.Реалии Игорь Поночовный.

Он также подчеркнул, что «действиям компании-перевозчика будет дана оценка».

Напомним, что Россия в 2014 году аннексировала Крымский полуостров.

Крым как «свидетельство воровства»

Политолог Александр Палий называет Крым и инфраструктурные изменения на аннексированном полуострове – свидетельством «воровства в международных масштабах». вомВсе, что там происходит – это фиксирование воровства. Никто не может опровергнуть факт воровства полуострова. В Кремле говорят, что это «не такое» воровство, но никто не опровергает сам факт – полуостров украли», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, Крым выполняет «интересную функцию», не только российского военно-политического плацдарма.

«Конкретно по Крыму западные санкции сложно привязать, но Крым – это индикатор международного преступления, и когда США пытаются ввести «адские» санкции, то они вводят их не только, как противодействие «Северному потому – 2», но и против всей агрессивной политики России и аннексии Крыма», – считает политолог.

Санкции: между максимумом и минимумом применения

Украинский политолог Ярослав Макитра считает, что западные санкции фиксируют факт нарушения международного права и закрепляют возможности для Украины на законных основаниях вернуть полуостров.

«Фиксация незаконных действий России идет на всех международных юридических уровнях, в ООН, в международном праве. Эта территория называется аннексированной и захваченной, Украина получает право на законных основаниях вернуть под свой контроль Крым. Думаю, что это будет возможно после смены власти в России», – говорит Ярослав Макитра корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, у Запада есть выбор между минимумом и максимумом давления на Россию.

«Экономически Запад готов идти на конфликты с Россией, если такой шаг не угрожает его интересам. Если бы было желание действовать жестко, были бы другие санкционные форматы, вплоть до прекращения любых отношений с российскими юридическими лицами, отключение России от SWIFTа. Думаю, что в таком случае это могло поменять на экономические взаимоотношения в мире, на что в Евросоюзе и США не готовы», – подчеркивает Ярослав Макитра.

В качестве «жесткой» санкционной политики он называет американские санкции против фирм-подрядчиков «Северного потока – 2». По мнению политолога, эти санкции серьезно затронули инфраструктурную реализацию нового российского газового маршрута.

«Санкции также показывают, что мир не будет мириться с нарушением международных правил, установленных после 1945 года, а Украина имеет право на возвращение своих территорий и компенсацию убытков», – считает Ярослав Макитра.

От экономических до репутационных санкций

Директор Института информационного общества Ярослав Павловский говорит, что санкционная реакция Запада на действия России – постепенная и должна учитывать списки для ограничений, формируемые в Украине.

«Как показал опыт санкций на «Северный поток – 2» они могут быть болезненными и результативными», – говорит Ярослав Павловский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Репутационное давление на Россию, по его словам, не менее важно, чем экономическое и политическое.

«Это направление было бы эффективным, если бы Запад хотел его реализовать», – подчеркивает Ярослав Павловский.

