Новости Литвы: встреча президента с премьер-министром перенесена

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Встреча президента с премьер-министром перенесена

Премьер-министр на этой неделе не встретится с президентом.

Ранее Саулюс Сквернялис говорил, что примет решение о судьбе министра транспорта и коммуникаций на этой неделе, но позже перенес сроки на начало следующего года.

Гитанас Науседа неоднократно указывал главе правительства на то, что Ярослав Наркевич утратил его доверие, дискредитирует весь кабинет и должен уйти со своего поста.

Отдых министров

Треть всех министров будут отдыхать в период между Рождеством и Новым годом. Это министры здравоохранения, окружающей среды, внутренних дел, юстиции и иностранных дел.

Несколько свободных дней перед Новым годом взял и сам премьер-министр.

Отдых служащих

В конце года отдыхают сотни муниципальных служащих в крупных городах страны. Мэрии считают, что это никак не скажется на качестве и сроках предоставления услуг.

В столице треть работников самоуправления взяла отпуска и отгулы в ближайшую пятницу и дни перед Новым годом. По словам представителя мэрии Лины Коризнене, в предпраздничные дни нагрузка бывает меньше и можно дать сотрудникам отдохнуть.

Торговые центры

В праздники меняется график работы крупных торговых центров. В Сочельник и накануне Нового года магазины закроются раньше, в первый день Рождества не будут работать вообще.

1 января будут закрыты "Lidl" и "Norfa", а большинство магазинов сетей "Iki", "Maximа" и "Rimi" откроются позже.

Руководитель Конфедерации профсоюзов Инга Ругинене довольна этими изменениями. По ее словам, работникам магазинов созданы условия, как и всем остальным, побыть в праздники с семьями, а те, кому придется в эти дни работать, получат двойную оплату.

Пожарные-спасатели

Профсоюз пожарных-спасателей просит президента не подписывать бюджет. Председатель профсоюза Саулюс Джяутас утверждает, что планируемое финансирование обрекает уставных служащих жить на грани нищеты.

Джяутас говорит, что обращение к президенту – последняя надежда пожарных добиться того, чтобы их зарплата достигла хотя бы 850 евро.

Налогообложение

Руководитель Агентства „Investuok Lietuvoje“ говорит, что перемены в налогообложении, которые обсуждались перед принятием бюджета, могут отпугнуть потенциальных инвесторов.

По словам Мантаса Катинаса, перед тем как прийти на литовский рынок, иностранные компании тщательно анализируют налоговую политику государства и ее стабильность.

Утрата

Президент Конфедерации работодателей говорит, что из Национального соглашения выходят 5 крупнейших объединений.

Соглашение было подписано 3 года назад. Теперь, по словам Данаса Арлаускаса, из него выходят Конфедерация промышленников, Форум инвесторов, Конфедерация бизнеса, Палата промышленности, торговли и ремесел и Конфедерация работодателей. Они объясняют свой шаг тем, что политики не держат данного слова.

Угрозы

Самыми большими угрозами финансовые учреждения называют кибернетические атаки и дисбаланс на рынке недвижимости. Таков результат опроса, проведенного Банком Литвы.

Выяснилось, что число угроз за последнее полугодие увеличилось, но не превысило среднего уровня.

Отвечая на вопрос, что могло бы самым негативным образом повлиять на стабильность финансовой системы, большинство опрошенных банков назвали потрясения извне и вызванное этим замедление роста экономики, Брексит, торговые войны, военные конфликты.

Три буквы

Европейская Комиссия просит у Литвы объяснений по поводу написания личных имен граждан других стран Евросоюза. Брюссель озабочен тем, что иностранцы сталкиваются в нашей стране с препятствиями, когда пытаются получить документы, в которых их имена и фамилии написаны буквами q, x или w.

Генеральный директор по правосудию и делам потребителей Еврокомиссии Тиина Састола просит у ведомств Литвы указать, какие меры для устранения неудобств принимаются.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сообщил, что по поводу написания имен планируется обращение в Конституционный суд.

Дискуссии о написании личных буквами нелитовского алфавита длятся уже не одно десятилетие.

Опустились

В новом индексе неравенства полов Литва опустилась на 9 позиций. Сейчас она занимает 33-е место.

Индекс составил Всемирный экономический форум.

Латвия заняла 11-ое, Эстония – 26-ое место. Хуже, чем у Литвы, положение в Польше: она казалась на 40-ом месте.

На вершине рейтинга, как и в 2018 году, находится Исландия. На втором месте осталась Норвегия, а на третьем – Финляндия.

Родились в праздники

Приближающиеся праздники для 30-ти тысяч человек – еще и дни рождения. Именно столько человек, по данным Центра регистров, родились в Литве 24-го, 25-го и 26-го января.

Свой первый день рождения в Сочельник и Рождество отпраздуют 200 малышей.

Радио LRT