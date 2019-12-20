Новости Литвы: Дата пуска Беларуской атомной станции остается неизвестной

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы РадиоLRT

Прошло последнее в году заседание Сейма

Сегодня прошло последнее в этом году заседание Сейма. По предложению спикера, осеннюю сессию продлили до 14 января. В этот день парламент вернется к отклоненным президентом поправках, снижающих процентный барьер на выборах в Сейм. 13 января состоится традиционное торжественное заседание, посвященное Дню защитника свободы и вручению Премии Свободы.

Дата пуска Беларуской атомной станции остается неизвестной

Министр энергетики Литвы говорит, что дата пуска Беларуской атомной станции остается неизвестной. Жигимантас Вайчюнас считает, что это дает возможность успеть добиться от Минска выполнения рекомендаций по безопасности международных экспертных организаций. Вчера министр обсуждал эти проблемы с главой МАГАТЭ и призвал его сделать вопрос надежности атомной станции приоритетным для организации.

С официальным визитом в Литву прибыл евровокомиссар Виргиниюс Синкявичюс

С первым официальным визитом в Литву прибыл евровокомиссар Виргиниюс Синкявичюс. Его цель – представить на родине «Европейский Зеленый курс», объявленный Европейской Комиссией. Он является первым комплексным планом, цель которого – достижение экологии с нулевым уровнем выброса углерода. Виргиниюс Синкявичюс обсуждает также первые свои шаги на посту комиссара отвечающего за водные ресурсы, рыболовство и экологию.

Оппозиционные фракции Сейма готовят обращение в Конституционный суд

Либерал Еугениюс Гентвилас говорит, что оппозиционные фракции Сейма готовят обращение в Конституционный суд по поводу налога на прибыль банков. В эфире Žinių radijas он утверждал, что принятый парламентом закон является дискриминационным, так как касается только части финансовых учреждений. По той же причине Ассоциация банков Литвы просит президента не подписывать данный закон. Высказался по этому вопросу и Европейский центральный банк. Он акцентировал, что перед тем, как увеличить налог на прибыль, власти должны провести исчерпывающий анализ последствий таких действий.



Сейм не принял закон о самом дешевом компенсируемом лекарстве

Сейм не принял закон о самом дешевом компенсируемом лекарстве, а ранее такую практику отозвал Главный административный суд, который постановил, что этим постановлением министр здравоохранения превысил свои полномочия. Аурелиюс Верига продолжает настаивать, что это было бы на пользу пациенту, представитель оппозиции Антанас Матулас считает, что не следует законодательно ограничивать возможности выбора и врача, и пациента. По замыслу минздрава, обязательная выдача самого дешевого компенсируемого препарата при первом его назначении больному, будет способствовать развитию конкуренции между фармацевтическими компаниями и снижению цен на лекарства.



Министерство социальной защиты и труда напоминает

Министерство социальной защиты и труда напоминает, что выплаты пособий на детей производятся в интересах ребенка. Поэтому в случае семей социального риска самоуправлениям следует рассматривать каждый случай индивидуально. Чаще всего часть выплат идет через социальную карточку, предназначенную для покупок в магазинах. Однако, по словам представителя министерства, Светланы Кульпиной, только шестая часть всех мэрий идет по этому пути. Она рекомендует использовать пособия на оплату кружков, экскурсий, необходимых для учебы вещей. С нового года выплаты малоимущим, многодетным и семьям с больными детьми увеличиваются до 100 евро в месяц.

Бухгалтеры просят изменить порядок выплаты отпускных

Бухгалтеры просят изменить порядок выплаты отпускных денег, доплачивая их в качестве добавки к зарплате. Работник к таком случае должен сам копить на сой отпуск. Профсоюзы выступают против такого предложения. Представитель Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Илона Гурскене говорит, что сейчас подсчет денег на отпуска является сложным и запутанным. С этим не согласна руководитель Конфедерации профсоюзов Инга Ругинене. По ее словам расчёт отпускных по средней зарплате последних трех месяцев справедлив и отвечает интересам работников. Министерство социальной защиты и труда также считает, что нынешний порядок менять не следует.

Литва выступает против Пакта мобильности

Литва и еще 7 государств объявили, что не поддерживают европейскую директиву об обязательном возвращении фур в свои страны как минимум каждые два месяца. Это, по мнению не согласных с предложением, увеличивает загрязненность воздуха и не сочетается с мерами по борьбе с изменением климата. Под таким заявлением подписались страны Балтии, Мальта, Кипр, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия. Проект Пакета мобильности в следующем году будет рассматривать Европарламент.

Lietuvos geležinkeliai подписали договор об электрификации участка железной дороги

Государственная компания Lietuvos geležinkeliai подписала договор об электрификации участка железной дороги Кайшядорис-Клайпеда и Вильнюсского железнодорожного узла с испанской компанией Elecnor. Стоимость проекта - 363 млн евро. По словам главы Литовских железных дорог Мантаса Бартушки, это не только решит множество технических вопросов, но и улучшит экологическую обстановку. По его словам, прибыль от сокращения выбросов CO2 превысит 700 млн евро. Завершить проект собираются в 2023 году. Еврокомиссия выделила на него 200 млн евро.

Повышается плата за детские сады

С начала января в столице повышается плата за детские сады. Власти столицы утверждают, что вынуждены поднять цены, потому что они не менялись 10 лет. Вице-мэр Эдита Тамошюнайте сообщила, что питание может подорожать примерно на 8 евро. Родители должны платить за детский сад независимо от того, посещает ребенок детский сад или болеет, а плата за питание зависит от количества посещаемых дней. В Вильнюсе 137 детских садов, которые посещают около 28 тысяч детей.

100 лет Национальной библиотеке

Национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса сегодня исполняется 100 лет. Днем своего рождения она считает указ о создании Центрального государственного книжного магазина в Каунасе. Это - заслуга российского и литовского лингвиста, этнографа, фольклориста и археолога профессора Эдуарда Вольпера. По словам нынешнего директора Национальной библиотеки Реналдаса Гудаускаса, она не просто служит хранилищем интеллектуального наследия народа, но и является крупнейшим научно- исследовательским, культурным центром и местом общественных дискуссий на острые политические темы.

Юбилей Эдуардаса Бальсиса

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения композитора, профессора Эдуардаса Бальсиса. Он был также выдающимися педагогом, воспитавшим таких известных учеников как Альгирдас Мартинайтис, Видманас Бартулис, Гедрюс Купрявичюс, Фаустас Латенас, Анатолий Шендеров и другие. Эдуардас Бальсис был человеком разносторонним: играл в футбол за сборную Литвы, был военным, школьным учителем, аспирантом Ленинградской, а позже профессором Литовской консерватории. В юбилейный год его памяти посвящалось множество концертов. А также премьера оперы «Путешествие в Тильзит» в Клайпедском музыкальном театре.