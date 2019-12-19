Новости Литвы: Президент не подписал поправки к избирательному кодексу

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Президент не подписал поправки к избирательному кодексу

Президент не подписал поправки, которые снижали бы процентный барьер на выборах в Сейм : до 3 процентов партиям и 5 – коалициям. Гитанас Науседа считает, что снижение барьера сделает Сейм слишком разнородным, фракции будут малочисленными и это не позволит сформировать стабильное правящее большинство и правительство. По словам Гитанаса Науседы, снижение электорального барьера не приведет, как считают авторы проекта, к большей демократизации,. Президент также указал, что за год до парламентских выборов изменения закона противоречат европейской и мировой практике.

Сейм продлил осеннюю сессию

По предложению спикера Виктораса Пранцкетиса, Сейм продлил осеннюю сессию до 14 января. Это означает, что последние в этом году пленарное заседание – завтра, 20 декабря. Согласно Конституции, осенняя сессия длится с 10 сентября о 23 декабря.

Ассоциация банков Литвы просит не подписывать закон

Ассоциация банков Литвы просит президента не подписывать закон об увеличении налога на прибыль. Она считает, что этот документ противоречит Конституции. Сейм проголосовал за увеличение налога на прибыль банков и кредитных кооперативов с 15- ти до 20 процентов. Этот тариф распространяется на финансовые учреждения, чья прибыль превысит 2 млн евро.

Мантас Бартушка опоздал с подачей декларации об интересах

Главная комиссия по служебной этике оценивала действия руководителя «Литовских железных дорог» Мантаса Бартушки и установила, что он опоздал с подачей декларации об интересах, но автомобилем пользовался на законных основаниях. Комиссия получила сигнал, что Бартушка в нерабочее время и в выходные ездит в свою усадьбу на автомобиле кампании. По словам пресс-атташе Службы Эгле Иванаускайте, расходы на этот транспорт Мантас Бартушка оплачивает из личных средств и по согласованию с акционерами.

ЛЖД получила право подписать договор с испанской компанией „Elecnor“

Министр транспорта и коммуникаций разрешил «Литовским железным дорогам» подписать договор с испанской компанией „Elecnor“. Ранее правительственная комиссия по проверке стратегических сделок также позволила подписать договор стоимостью в 363 млн евро. „Elecnor“ предстоит электрифицировать Вильнюсский железнодорожный узел, участок железной дороги от Кайшядориса до Радвилишкиса и от Радвилишкиса до Клайпеды.

Журналисты выступают за свободу информации

Союз журналистов и Литовское отделение „Transparency International“ призывают парламентариев не закрывать информацию о кандидатах на высокие государственные посты. Так они прореагировали на поправки, согласно которым, 10 лет после выборов часть информации о них станет недоступна, а спустя 100 лет закрыта и информация о результатах выборов. Сейчас все сведения в открытом доступе можно найти на сайте Главизбиркома. Изменения связаны общеевропейскими директивами защите личных данных Сейм сегодня снял этот вопрос с повестки дня.

Министерство обороны отзывает свое предложение

Министерство обороны отзывает предложение по засекречиванию информации. Ведомство сообщило, что учло негативную реакцию на законопроект. Недоступной для общество планировалось сделать данные, публикация которых может навредить интересам государства или союзников, ходу переговоров, объективному принятию решений или может быть объектом интереса иностранных спецслужб. Председатель Союза журналистов Дайнюс Радзявичюс считает, что это была попытка закрыть информацию для СМИ, что противоречит Конституции.

Белорусские студенты провели акцию протеста

Сегодня живущие в Вильнюсе белорусские студенты провели акцию протеста против интеграции Беларуси с Россией: завтра в Петербурге Путин и Лукашенко продолжат переговоры по дорожным картам углубленной интеграции двух стран. Поддержать протестующих в Вильнюсе пришли парламентарии Жигимантас Павиленис, Лауринас Кащюнас и Мантас Адоменас.

Названы популярные имена

Самими популярными именами детей в последнее десятилетие у жителей крупных городов были Матас и Эмилия. По данным Центра регистров, с 2010 года Матасами назвали 2,5 тысячи мальчиков, Эмилиями – более 4 тысяч девочек. На втором месте по частотности - Лукас и Габия. Популярные имена для мальчиков также - Ноюс, Доминикас, Йокубас, девочек - Лея, Аустея, Камиле. В Литве ежегодно на свет приходит по 30 тысяч детей, а 12 июля был поставлен рекорд: в этот день родилась тысяча малышей.