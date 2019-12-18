Новости Литвы: Дело банка «Снорас» передано в суд

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Дело банка «Снорас» передано в суд

Генеральная прокуратура передала в суд дело банка «Снорас». Обвинения в присвоении имущества, приведении банка к банкротству, подделке документов и других злоупотреблениях предъявлены бывшим руководителям и акционерам Владимиру Антонову и Раймондасу Баранаускасу. Оба находятся в России, которая их Литве не выдает. Антонов был задержан в РФ и судим по обвинению в мошенничестве.

Компания „Alvora“ была связана с представителями российских властей

Компания „Alvora“, которая должна проложить магистральный газопровод в Польшу, была связана с представителями российских властей. По данным Отдела расследования LRT, компания строила торговые центры по заказу депутата Калининградской областной Думы и члена партии «Единая Россия» Олега Болычева и заместителя председателя правительства области Александра Рольбинова. Акционер „Alvora“ Николай Колесник говорит, что бизнесмен Болычев стал депутатом уже после перепродажи торговых центров. В прошлую среду правление „Amber Grid“ одобрило договор с „Alvora“, которая обязалась построить газопровод до конца 2021 года. Проект осуществляется совместно с польским оператором „Gaz-System“. Большая часть средств идет за счет европейской помощи.

Вывезло и утилизировало 680 тонн вредных отходов из двух помещений алитусской «Экологистики»

Предприятие „Toksika“ вывезло и утилизировало 680 тонн вредных отходов из двух помещений алитусской «Экологистики». Сейчас предприятие начало второй, более сложный этап: железобетонные конструкции отделяют от металлических, древесины. Утилизации подлежит не менее 2 – 3 тысяч тонн вредных отходов. Эти работы планируют завершить в январе.

Министрерство сельского хозяйства останется в столице

Министр сельского хозяйства решил, что ведомство переезжать в Каунас не будет. Такое решение Андрюс Палёнис принял, ознакомившись с выводами рабочей группы. В данный момент в Каунасе работает 23 специалиста, их число должно увеличиться до 30-ти. Здесь останется несколько отделов министерства, а отдел Науки и инноваций будет в обоих городах. В Каунасе также будет действовать приемная министерства.

Скончался философ Арвидас Шлёгерис

На 76-ом году жизни скончался философ, многолетний преподаватель Вильнюсского университета Арвидас Шлёгерис. Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва лишилась крупнейшего мыслителя нашего времени. Премьер-министр назвал покойного выдающимся интеллектуалом. Во времена Саюдиса и позже Арвидас Шлегерис активно занимался публицистикой, писал много статей, выступал по радио и телевидению. Он также является переводчиком классических философских текстов, работ Гегеля, Хайдеггера, Ницше, был лауреатом Национальной премии в области культуры и искусства, получил много научных премий.

Отложен вопрос учреждения комиссии по решению вопросов национальных меньшинств

Правительство отложило вопрос учреждения комиссии по решению вопросов национальных меньшинств, в основном, живущих на юго-востоке страны. Речь идет, в основном, о решении экономических проблем региона, образования, написания имен и фамилий и других вопросов. Комиссия будет представлять свои предложения по интеграции национальных меньшинств в политическую, общественную и культурную жизнь. Участвовать в работе комиссии будет и Департамент национальных меньшинств, который курирует министерство культуры.

Новые сведения о Йонасе Норейке-Ветре

По сведениям Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, Йонас Норейка-Ветра, будучи в годы Второй мировой войны начальником Шяуляйского округа, руководил антинацистским движением и создал сеть по спасению евреев. Об этом свидетельствуют показания священника Йонаса Борявичюса, обнаруженные в Иезуитском архиве литовско-латвийской провинции, которые до сих пор были не известны. Их он давал в 1986 году на суде в Чикаго. По инициативе Государственного еврейского сам Борявичюс в 2017 году награжден Крестом спасения погибающих.

Спикер Сейма против отказа от парламентской гостиницы

Спикер Сейма утверждает, что в случае отказа от парламентской гостиницы, проживание членов Сейма станет намного дороже. Викторас Пранцкетис убежден, что не следует прибегать к радикальным действиям из за единичных случае злоупотреблений. По его словам, большинство живущих в гостинице парламентариев придерживаются правил и не нарушает устав.

В столичной клинике Сантара открыт новый корпус

В столичной клинике Сантара открыт корпус для лечения инфекционных больных. Он считается самым современным и хорошо оборудованном в Восточное Европе. Сюда могут обращаться за лечением и консультациями больные со всей Литвы. В год больница сможет принять более 3 тысяч пациентов. Медики подчеркивают, что особенно важен новый корпус и его оборудование для лечения туберкулеза. Заболеваемость им в нашей стране в 4,5 раза выше, чем в других странах ЕС

Правительство одобрило реформу двух лечебных учреждений Каунаса

Правительство одобрило реформу двух лечебных учреждений Каунаса: Республиканскую больницу объединят с клиникой. Объясняется это тем, что они одинакового размера и лечебного профиля. Инфраструктура Республиканской больницы устарела, подразделения разбросаны по городу, нет средств на обновление, есть проблемы с персоналом. По мнению министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, объединение позволит решить большинство этих проблем, сэкономить средства на администрирование, привлечь новых молодых специалистов.

Проблемы ремигрантов

Все больше литовских эмигрантов возвращается из Британии, которая через месяц должна покинуть ЕС. У реэмигрантов, однако, возникает ряд проблем, в частности, с образованием детей. По словам руководителя проекта «Выбираю Литву», директора Вильнюсского бюро Международной организации по миграции Аудры Сипавичене, не хватает бесплатных курсов литовского языка. Для детей реэмигрантов нужны и проводятся дополнительные занятия, отобраны школы по всей Литве, где таким ученикам могут оказать квалифицированную помощь, но этого явно недостаточно.

Проект Национального стадиона обретает реальность

Вильнюсский горсовет окончательно одобрил договор на строительство Многофункционального комплекса в Шешкине. Договор с концессионером - „Axis Industries“ планируют подписать в феврале. По словам мэра Ремигиюса Шимашюса, нереализованный в течение 30-ти лет проект Национального стадиона обретает реальность. В комплекс помимо стадиона на 15 тысяч зрителей войдет еще 15 объектов: площадка для легкой атлетики, 6 залов для баскетбола, 3 футбольных поля, залы для гандбола, бокса, гимнастики. Также здесь разместятся Музей спорта, библиотека и детский сад.

Зафиксирован тепловой рекорд

Сегодня в Литве зафиксирован тепловой рекорд: в полдень в Науейи Акмяне было 10,5 градусов тепла. Это самая высокая температура 18 декабря за все время наблюдений синоптиков.