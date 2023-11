Wileński samorząd odłożył zwiększenie opłat za parking

Po tym, jak były mer Wilna Artūras Zuokas ogłosił, że komisje Rady Samorządu Miasta Wilna omawiają propozycję zwiększenia opłat za parking, specjalistka ds. komunikacji Greta Vasiliauskaitė poinformowana, że wprowadzenie zmian zostało odłożone.

- Rada zdecydowała się na kontynuowanie dyskusji na innych posiedzeniach komisji – powiedziała.

Zuokas podzielił się informacją, że ceny w niebieskiej strefie wzrosłyby z 2,5 euro do 5 euro, w strefie czerwonej z 1,5 euro do 3 euro, w strefie żółtej z 0,6 euro do 1,2 euro, a w strefie zielonej z 0,3 euro do 0,6 euro.

Artūras Zuokas / Fot. J. Stacevičius/LRT

Wraz ze zmianami cen proponuje się dostosowanie okresu obowiązywania stref płatnych. W strefie niebieskiej płatności obowiązywałyby przez całą dobę, w strefie żółtej – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00, w strefie zielonej – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. W strefie czerwonej nie przewiduje się żadnych zmian, strefa płatna obowiązywać będzie od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00.

Ponadto, w związku z nierównomiernym rozmieszczeniem parkingów proponuje się ograniczenie niebieskiej strefy tylko do Starego Miasta i poszerzenie stref czerwonej i żółtej. Ma to na celu uniknięcie przypadków nakładania się stref zielonej i niebieskiej.