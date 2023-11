Najwyższe od 10 lat bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych

Około jednej czwartej byłych pracowników przedsiębiorstw społecznych - 1 156 osób niepełnosprawnych - została zwolniona w tym roku w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw społecznych.

Według Vaidy Kamandulienė, szefowej Działu Organizacji Wdrażania Środków Służby Zatrudnienia, 29 proc. takich pracowników, którzy pracowali jeszcze pod koniec 2022 r., zostało zwolnionych w okresie od stycznia do listopada.

- Największą liczbę zwolnień z byłych przedsiębiorstw społecznych odnotowaliśmy na początku roku, w styczniu, kiedy zwolniono ponad 150 pracowników, a także w czerwcu - 234, kiedy wygasł subsydiowany środek zatrudnienia dla pracowników z najłagodniejszymi formami niepełnosprawności o zdolności do pracy 45-55 proc. - powiedziała Kamandulienė w tym tygodniu Sejmowej Komisji Praw Osób Niepełnosprawnych.

Służba Zatrudnienia / E. Blaževič/LRT fot.

Jak mówi, większość z nich to firmy świadczące usługi sprzątania.

Według Kamandulienė, 1 listopada 11,37 tys. osób niepełnosprawnych było bezrobotnych - o 800 (7,4 proc.) więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku, ale o 2,7 tys. (19,3 proc.) mniej niż dwa lata temu. Spośród nich 2,8 tys. lub 24,7 proc. to osoby pozostające bez pracy przez dłuższy okres.

Kamandulienė twierdzi, że liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych w tym roku jest najwyższa od 10 lat.

Niepełnosprawność / Shutterstock fot.

- Zwolnienia od stycznia w byłych przedsiębiorstwach społecznych prawdopodobnie miały wpływ - powiedziała rzeczniczka komisji.

Innym powodem jest to, że bezrobotne osoby niepełnosprawne bardziej starają się znaleźć pracę. Co drugi z nich ma ponad 55 lat, co czwarty nie ma wykształcenia zawodowego, a co piąty jest bezrobotny przez dłuższy okres.

W 2020 r. w urzędzie pracy zarejestrowano rekordową liczbę prawie 18 tys. bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

Pralnia w Pojegach zatrudnia osoby z niepełnosprawnociami / R. Rumšienė/LRT fot.

Daiva Liugienė, doradca Grupy ds. Rynku Pracy w Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych i Pracy, mówi, że liczba osób niepełnosprawnych, które są bezrobotne, maleje, ponieważ w ogóle spada liczba takich osób.

- Tendencja może nie być zbyt dobra, ale jeśli spojrzymy na odsetek osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, które są zatrudnione, wskaźnik zatrudnienia pozostaje stabilny. Naturalnie, gdy całkowita liczba osób niepełnosprawnych spada, odsetek osób zatrudnionych również maleje – powiedziała przedstawicielka ministerstwa.

Według Liugienė, po rehabilitacji zawodowej, która ocenia zdolności zawodowe osób niepełnosprawnych i zapewnia im szkolenia, około 80 proc. osób wchodzi na rynek pracy w ciągu sześciu miesięcy.

LRT. lt przypomina, że w lipcu 2022 r. Sejm zatwierdził przekształcenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, znosząc status i przywileje przedsiębiorstw społecznych i umożliwiając wszystkim firmom zatrudniającym osoby niepełnosprawne uzyskanie koszyka pomocy państwa, począwszy od dopłat do wynagrodzeń po zalegalizowanego asystenta pracy, dostosowanie środowiska pracy, dopłatę do wynagrodzenia i inne niezbędne elementy.

Niepełnosprawność / J. Stacevičius/LRT fot.

Sejm ustalił, że pracodawcy zatrudniający osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 30-40 proc. ich zdolności do pracy - otrzymają dofinansowanie w wysokości 60 proc. ich wynagrodzenia z budżetu państwa przez trzy lata. W przypadku osób z najcięższym stopniem niepełnosprawności - do 25 proc. zdolności do pracy - dofinansowanie jest bezterminowe i wynosi 75 proc. wynagrodzenia. Przez sześć miesięcy dofinansowanie jest dostępne dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności i 40-55 proc. populacji aktywnej zawodowo. W takim wypadku pracodawca otrzymuje zwrot 50 proc. wynagrodzenia z budżetu.