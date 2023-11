Morawiecki: nowy rząd „za siedem, osiem dni“

Desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, że skład swojego nowego rządu przedstawi “za siedem, osiem dni”. Nie wykluczył ponadto, że będzie jeszcze reprezentować Polskę na grudniowym szczycie UE.

Według mediów na unijny szczyt, zaplanowany na 14 i 15 grudnia, wybiera się tym razem również prezydent Andrzej Duda.

Morawiecki: Rząd za siedem, osiem dni

— Proces tworzenia rządu trwa. Zaprezentuję za siedem, osiem dni skład nowej rady ministrów — zapowiedział w czwartek (16 listopada) wieczorem premier Mateusz Morawiecki po nieformalnym spotkaniu liderów UE w Zagrzebiu.

Na pytanie dziennikarzy czy pojedzie na grudniowy szczyt Rady Europejskiej premier zastrzegł, że to nie od niego będzie zależało. — Zobaczymy. Proces tworzenia rządu oczywiście jest w trakcie. Ja zaprezentuję za siedem, osiem dni skład nowej rady ministrów i od decyzji Sejmu będzie zależało, czy uda się utworzyć nowy rząd czy nie — podkreślił Morawiecki.

Desygnowany na premiera polityk ma 14 dni od powołania (czyli od 13 listopada do 27 listopada), by przedstawić Sejmowi program działania rządu, czyli wygłosić exposé, wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wymaga ono uchwały Sejmu podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

A na to Mateusz Morawiecki ma małe szanse, gdyż zgodnie z sejmową arytmetyką (PiS ma jedynie 194 posłów, podczas gdy koalicja dotychczasowej opozycji — KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica — 248. Jego gabinet nie uzyska więc wotum zaufania i będzie rządzić tylko przez miesiąc.

W nowym rządzie PiS mniej ministrów, więcej kobiet

W wywiadzie dla “Faktu”, który w całości ma się ukazać dziś (17 listopada) na Fakt.pl., Morawiecki zapowiada m.in. skład swojego nowego rządu. – Będzie mniej ministrów, za to będzie znacznie więcej kobiet niż obecnie. Będzie to pewnego rodzaju miks młodości z doświadczeniem – poinformował.

W dotychczasowym gabinecie Morawieckiego kobiety szefowały pięciu ministerstwom: finansów (Magdalena Rzeczkowska); rodziny (Marlena Maląg); klimatu (Anna Moskwa), zdrowia (Katarzyna Sójka) i Agnieszka Ścigaj w charakterze ministra w KPRM.

Dekalog Polskich Spraw

Dekalog Polskich Spraw, to program, który ma stanowić podstawę sejmowego exposé polityka PiS. – Właśnie od formuły otwarcia tego rządu i od Dekalogu Polskich Spraw zależeć będzie, czy do tej koalicji przekonają się posłowie, którzy mają wątpliwości czy opozycja będzie realizować program, jakiego oczekują Polacy – uważa Morawiecki. Podkreślił przy tym, że “mandat przypisany jest do posła, a nie do liderów opozycji”.

W rozmowie z Faktem poinformował też, że w najbliższych dniach przedstawi szczegóły Dekalogu Polskich Spraw. – Chcę skoncentrować się na tym, co powinniśmy zrobić, by szybko doganiać Zachód, jeśli chodzi o poziom życia. (…) Chcę też czerpać z najlepszych pomysłów naszych politycznych konkurentów, a w przyszłości może partnerów – koncyliacyjnie zapowiada Mateusz Morawiecki.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.