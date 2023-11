Žalimas wystartuje w wyborach prezydenckich

W przyszłorocznych wyborach prezydenckich z nomicnacji Partii Wolności wystartuje były prezes Sądu Konstytucyjnego prof. Dainius Žalimas.

O swojej decyzji Žalimas potwierdził we wtorek wieczorem w telewizji LRT.

- Odważne decyzje, szacunek dla wszystkich, otwartość - te zasady i konstytucja przyświecały mi przez 30 lat kariery prawniczej. Jestem przekonany, że te zasady są najważniejsze i niezbędne dla prezydenta nowoczesnego kraju. Jestem otwartym liderem, który nie boi się podejmować ważnych decyzji, nawet jeśli są one niepopularne. Swoją wiedzą i doświadczeniem chcę wnieść znaczący wkład w budowę nowoczesnej, silnej i zjednoczonej Litwy. Chcę być prezydentem sprawiedliwym dla wszystkich. To jest dokładnie to, czego dziś nie widzimy - powiedział Žalimas.

- Jako prawnik od dziesięcioleci bronię konstytucji i podstaw litewskiej państwowości oraz staram się zapewnić, by zasady szacunku, odwagi i otwartości były fundamentem naszego państwa. Do tego właśnie dążyłbym podczas mojej prezydentury. Wierzę, że moje doświadczenie przyczyni się do stworzenia nowoczesnego państwa - powiedział.

Obecnie profesor Žalimas jest dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Witolda Wielkiego (VMU). Wcześniej był sędzią Sądu Konstytucyjnego w latach 2011-2021 i jego prezesem od 2014 roku.

Dotąd cztery partie polityczne ogłosiły swoje kandydatury. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci będzie reprezentowany w wyborach przez premier Ingridę Šimonytė, kandydatem Chłopów będzie poseł na Sejm, były minister zdrowia Aurelijus Veryga, Partia Regionów Litwy poprze burmistrza Kozłowej Rudy, Mantasa Varaskę, Związek Demokratyczny „W imię Litwy" zgłosił kandydaturę Giedrimasa Jeglinskisa.

W wyborach weźmie również udział trzech kandydatów niezrzeszonych: lekarz Eduardas Vaitkus, były dowódca wojskowy Valdas Tutkus i aktywista Antanas Kandrotas.

Wybory prezydenckie odbędą się 12 maja 2024 roku.