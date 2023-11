Zachodnia Litwa nadal zatopiona: powódź dotarła do Kłajpedy

Na zachodzie Litwy sytuacja jest nadal trudna z powodu obfitych opadów deszczu i wylewających rzek. Woda, która ponad dobę temu zalała rejon Kretyngi, dociera już do Kłajpedy. W ciągu nocy poziom wody w rzece Danė wzrósł o około 1 m - do poziomu katastrofalnego. W niektórych miejscach woda przelała się już przez brzegi. Ulewne deszcze dotykają również mieszkańców rejonu Kłajpedy - podwórka mieszkańców znalazły się pod wodą, niektóre ulice są nieprzejezdne.

Obfite opady deszczu w rejonie Kretyngi w ciągu ostatniej doby spowodowały powódź, która zgodnie z przewidywaniami, dotarła do Kłajpedy.

Jednak mer Kretyngi Antanas Kalnius ogłosił w czwartek rano, że sytuacja w nocy ustabilizowała się.

Jak podał mer, poziom wody w Akmiani w pobliżu Kretyngi wynosił nieco ponad 415 cm.

Również poziom wody w rzece Minija zaczął budzić niepokój. W Kartenie poziom wody osiągnął prawie 531 cm, tym samym przekraczając poziom alarmowy.

Powódź w Kretyndze / R. Rumšienė / LRT fot.

Co raz bardziej skomplikowana sytuacja jest również w Kłajpedzie. Według danych opublikowanych przez Litewską Służbę Hydrometeorologiczną, od wieczora w środę do czwartkowego poranka poziom wody Danė w portowym mieście wzrósł o około 1 m i osiągnął obecnie katastrofalny poziom 280 cm.

W niektórych miejscach woda w rzece wystąpiła już z brzegów - część terytorium Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Kłajpedzie została zalana, a odcinki ulic dzielnicy przylegającej do rzeki znalazły się pod wodą.



Najbardziej napięta sytuacja w Laistai

Powódź w zachodniej części Litwy / R. Rumšienė/LRT fot.

Sytuacja wydaje się być najbardziej napięta w miejscowości Laistai. Droga do wioski jest zalana i miejscami nieprzejezdna.

Widok we wsi jest naprawdę niezwykły - woda nie tylko podtapia podwórka mieszkańców, ale także wdziera się do piwnic i garaży. Ludzie próbują chronić się przed wodą napływającą do ich domów, wypompowując ją za pomocą pomp.

Zalana część drogi prowadzącej do wioski uniemożliwia ludziom podróż do miasta. Jedynym sposobem, aby się tam dostać, jest próba przejścia się przez mniej zalane obszary łąk.

Jednak taka podróż nie jest dla każdego.

Powódź w zachodniej części Litwy / R. Rumšienė / LRT fot.

Monika, która mieszka w Laistai od ośmiu lat, powiedziała, że nigdy wcześniej nie było tu tak dużej powodzi.

- Dzieci nie poszły do szkoły. Napisaliśmy do nauczyciela, że jesteśmy zatopieni i nie możemy opuścić podwórka. Nie poszliśmy też do pracy – opowiedziała mieszkanka.

Dodała, iż nie ma wątpliwości, że jeśli znowu zacznie padać, ludzie zostaną również bez prądu.

Jak dotąd rodzinie nie brakuje jeszcze żywności, ponieważ mieli wcześniej zrobione większe zapasy. - Ogólna sytuacja jest niepokojąca. Istnieją obawy, czy w razie potrzeby będzie można wezwać pomoc – mówi Monika.

Powódź w zachodniej części Litwy / R. Rumšienė / LRT fot.

- Ani straż pożarna, ani pogotowie tu nie dojadą. Jeżeli dziecko zachoruje, co wtedy zrobić? Trzeba będzie je przenosić przez tory albo jakoś ratować samodzielnie. To straszne - powiedziała Monika.

Andrius Žukas, dyrektor administracji samorządu Kłajpedy i przewodniczący Komisji Sytuacji Nadzwyczajnych powiedział, że tempo wzrostu poziomu wody jest nieco niższe niż było ubiegłej nocy. Obecnie woda podnosi się około 3-4 cm na godzinę.

- Mamy dwie trudne lokalizacje - w Laistai i na skrzyżowaniu ulic Veterinarijos i Baltijos 7. W tej chwili ruch jest ograniczony i ustawione są znaki informujące – powiedział dyrektor administracji.

Według rozmówcy sytuacja w Laistai jest monitorowana, zapowiedziano rozwiązanie problemów. Najważniejszą kwestią do rozwiązania jest dojazd do i z Laistai, który obecnie jest niemożliwy ze względu na zalaną drogę.

Dyrektor administracji w samorządzie Kłaipedy Andrius Žukas / R. Rumšienė / LRT fot.

- Nie jest wykluczone, że mogą pojawić się problemy, gdyby ktoś tu potrzebował pomocy, np. karetki pogotowia. Jeżeli powstanie potrzeba przemieszczenia mieszkańców z tego miejsca zamieszkania do obszaru miejskiego, zorganizujemy transport - powiedział Žukas.

Mimo ostrzeżeń specjalistów o tym, że miasto portowe otrzyma kolejną porcję opadów w ciągu najbliższych kilku dni i poleceń, aby przygotować się na możliwy wzrost poziomu wody, samorząd Kłajpedy na razie nie zwołuje posiedzenia Komisji Sytuacji Nadzwyczajnych.

Część rejonu kłajpedzkiego również dotknięta powodzią

Mieszkańcy rejonu kłajpedzkiego również walczą z powodzią. Sytuacja w szybko rozwijających się dzielnicach w pobliżu Kłajpedy jest trudna.

Powódź w zachodniej części Litwy / R. Rumšienė /LRT fot.

Podwórka wielu osób zostały zatopione, niektóre ulice - nieprzejezdne dla samochodów, a ludzie, którzy nie mogli odwołać porannych podróży, pieszo pokonywali zalane drogi. Niektórzy mieszkańcy przyznają się, że poranek nie zaczął się przyjemnie.

- Musieliśmy ubrudzić sobie ręce, żeby przetrwać kolejny dzień. Przez wzrastający poziom wody, zatkała się również kanalizacja w domach – opowiada dla LRT.lt mieszkaniec Sleng w rejonie kłaipedzkim, Justinas.

Jeśli sytuacja się pogorszy, może zostać ogłoszony stan wyjątkowy.