2023 najgorętszym rokiem od 125 tysięcy lat

Według badań europejskich naukowców, obecny rok może być najgorętszym od 125 tys. lat.

Tegoroczny październik był kolejnym rekordowym miesiącem pod względem temperatury na świecie – wynika z raportu Copernicus Climate Change Service. Poprzednio najwyższą temperaturę w październiku odnotowano w 2019 r. Rekord został pobity aż o 0,4 stopnia. Jednocześnie był to czwarty najcieplejszy październik w Europie.

Średnia temperatura w październiku br. na świecie wyniosła 15,3 stopnia. To aż o 0,85 stopnia więcej niż wynosi średnia temperatura w tym miesiącu w latach 1991-2020 i o 1,7 stopnia więcej niż szacowana średnia w latach 1850-1900.

October #Temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service (#C3S). Last month was the:



🌡 warmest October on record globally at 0.85°C above average;

🌡 4th warmest October for Europe at 1.30°C above average.



