UE zwiększy pomoc humanitarną dla Strefy Gazy

Komisja Europejska zapowiedziała przekazanie dodatkowych 25 mln euro na pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Poinformowała o tym w Brukseli przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Szefowa KE o planach Komisji opowiedziała podczas zorganizowanego w Brukseli spotkania z unijnymi ambasadorami. – Dzisiaj mogę ogłosić, że zwiększamy pomoc humanitarną dla Gazy o kolejne 25 mln euro. W ten sposób wsparcie humanitarne Unii Europejskiej dla ludności cywilnej w Strefie Gazy wzrasta łącznie do 100 mln euro – oznajmiła Ursula von der Leyen.

Pieniądze te nie zostaną jednak przekazane bezpośrednio do Strefy Gazy, ale do organizacji pomocowych, które dostarczają do palestyńskiej eksklawy pomoc humanitarną. Środki z UE mają posłużyć głównie do zapewnienia dostaw wody i dostępu do urządzeń sanitarnych oraz do zapasów żywności.

Ursula von der Leyen / Fot. AP

Beneficjentem pomocy sfinansowanej przez UE ma być wyłącznie palestyńska ludność cywilna. Przedstawiciele unijnych instytucji od początku bowiem podkreślają, że nie można zrównywać palestyńskich cywilów z członkami Hamasu.

Jednocześnie von der Leyen podkreśliła, że „nic nie usprawiedliwia horroru, jaki Hamas sprowadził 7 października na niewinnych mężczyzn, kobiet, dzieci i niemowląt”. Według informacji podawanych przez władze Izraela z rąk hamasowców zginęło tego dnia ponad 1,4 tys. osób, a w zdecydowanej większości byli to cywile.

Przewodnicząca KE zaznaczyła też, że „W obliczu najgorszego masowego mordu na Żydach od czasu Holokaustu naszym moralnym obowiązkiem jest okazanie pełnej solidarności z narodem Izraela”.

– Izrael ma prawo do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym i międzynarodowym prawem humanitarnym – powiedziała Ursula von der Leyen.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.